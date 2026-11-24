Украйна има право да атакува военни цели на територията на Русия, но войната не трябва да се разпространява в Балтийско море. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус след среща с украинския си колега Евгений Хмара в Берлин.

„Украйна безспорно има право да атакува военни цели или цели, използвани за военни нужди, на територията на Русия“, каза Писториус. Той обаче подчерта, че с оглед на последните инциденти в Балтийско море не бива да се допуска разширяване на войната в региона. По думите му Украйна носи „особена отговорност“ по този въпрос.

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Скептицизъм към руската готовност за преговори

Германският министър изрази съмнение, че Русия е готова за преговори, докато продължава атаките срещу Украйна и хибридните провокации срещу европейски държави.

Писториус обърна внимание и на неотдавнашни случаи, при които летателни апарати са навлезли във въздушното пространство на Полша. Според оценката му руският президент Владимир Путин търси конфронтация.

Инциденти в Балтийско море

„Сега е важно да запазим решителност и да не се поддаваме на провокации“, заяви Писториус.

Предупреждението му идва на фона на последни случаи, свързани с руски плавателни съдове и дронове в Балтийско море. На 21 ноември сутринта руски кораб във Финския залив се запали след атака с дронове, съобщи Укринформ.

Германската позиция поставя акцент едновременно върху правото на Украйна да поразява военни обекти, използвани от Русия, и върху ограничаването на риска от разширяване на бойните действия към Балтийския регион.

Източници: ukrinform.ua