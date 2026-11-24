Два петролни танкера са се натъкнали на морски мини и са се запалили рано сутринта в Ормузкия проток, съобщиха иранските военноморски сили. Изявлението на иранската армия е било разпространено от държавните медии и цитирано от Ройтерс.

В съобщението не се посочват имената на корабите, техните флагове или информация за екипажите. Иранските военноморски сили не дадоха и допълнителни подробности за мястото на инцидента и размера на щетите.

Противоречиви данни за броя на корабите

По-рано иранската телевизия Прес Ти Ви съобщи, че три петролни танкера, определени като „нарушители“, са били обхванати от огън, след като са ударили морски мини в протока. Тази информация също беше предадена от Ройтерс, която се позова на иранската държавна телевизия.

Така в иранските съобщения остава разминаване дали засегнатите плавателни съдове са два или три. Няма независимо потвърждение на твърдението, че причината за пожарите са морски мини.

Ново предупреждение от Техеран

По-рано главнокомандващият на иранската армия Амир Хатами заяви, че стратегическият воден път ще бъде „все по-затворен с всеки изминал ден, а условията за противника ще стават все по-тежки“.

Ормузкият проток е ключов маршрут за превоза на петрол от Персийския залив. Инцидентът е пореден след началото на войната, в рамките на която Иран наложи контрол върху протока, а Съединените щати отговориха с блокада на иранските пристанища.

Засега не са обявени данни за жертви, спасителни операции или евакуация на екипажите. Не е съобщено и дали корабоплаването през протока е преустановено напълно.