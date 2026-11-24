Мидълзбро и Стоук Сити влизат като съвместни лидери в днешния кръг на Чемпиъншип. Двата отбора имат по 32 точки след 16 мача, но Мидълзбро е начело заради по-добрата голова разлика. Уулвърхамптън е трети с 31 точки, а Бирмингам и Уест Бромич са непосредствено зад него с по 29.

Саутхемптън заема шестото място с 27 точки. Куинс Парк Рейнджърс и Суонзи също имат по 27, но са съответно седми и осми. Саутхемптън е с приспаднати четири точки заради нарушение на правилата на Английската футболна лига.

Мидълзбро защитава първото място

Мидълзбро приема Суонзи в най-важния мач от програмата. Домакините са загубили само веднъж в последните си 14 мача в първенството и спечелиха с 2:0 срещу Бристъл Сити в предишния кръг. Нападателят на Мидълзбро Уил Ланкшир е водещ голмайстор в лигата с 13 попадения.

Суонзи пристига на осмо място, след като спечели само четири точки в последните си шест срещи. Отборът е без постоянен старши треньор, а временно начело е Ашли Уилямс. Преди мача той заяви: „Не гледам отвъд вторник вечер“, като призова играчите да не мислят предварително за предстоящото дерби с Кардиф. Уилямс няма да може да разчита на наказания Джош Таймън, а Марко Стаменич и Гонсало Франко също са извън състава заради наказание и контузия.

Уулвърхамптън срещу закъсалия Дарби

Уулвърхамптън приема Дарби Каунти в късния мач от кръга. Домакините са трети с 31 точки и спечелиха с 2:1 срещу Чарлтън в събота. Дарби е 23-и с 10 точки, на пет точки от спасителната зона, и е допуснал 32 гола в първите си 16 мача.

Останалите срещи днес са Бристъл Сити – Рексъм, Кардиф – Престън, Чарлтън – Линкълн, Норич – Куинс Парк Рейнджърс, Портсмут – Уест Хам и Шефилд Юнайтед – Саутхемптън. Четири мача ще се изиграят в сряда: Болтън – Уест Бромич, Бърнли – Бирмингам, Уотфорд – Блекбърн и Стоук Сити – Милуол.

В дъното Престън Норт Енд е последен с девет точки, следван от Дарби с 10 и Бърнли с 11. Уотфорд и Линкълн са над зоната на изпадащите с по 15 точки, което оставя минимална разлика между няколко от застрашените отбори.

Източници: efl.com, theguardian.com, aol.com