На адреса, от който преди 180 години тръгва първият български вестник, вече има паметна плоча на неговия създател. В центъра на Лайпциг беше почетен Иван Богоров, започнал през 1846 г. издаването на „Български орел“ – издание, поставило началото на българския периодичен печат.

Плочата е поставена на Nikolaistraße 1, на ъгъла с Grimmaische Straße. Това е адресът, на който Богоров е живял, докато е следвал химия в Лайпцигския университет.

„Първият български вестник запалва искрата на модерните идеи у нас“, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

По думите му откриването има значение не само за България, но и за българската общност в германския град. Министърът подчерта, че европейските държави са помогнали за модернизирането на българската култура през XVIII и XIX век.

Място, свързано с българското Възраждане

Инициативата за паметния знак е на Българската телеграфна агенция съвместно с посолството на България в Германия. Тя е част от проекта „Българските места по света“, който отбелязва местата извън страната, свързани с живота и делото на значими българи.

Кирил Вълчев каза, че плочата напомня не само за началото на българската журналистика, но и за ролята на Лайпциг в изграждането на модерна България още преди възстановяването на държавността.

„Всеки български ученик научава за германския град, когато изучава историята, а всеки наш сънародник, който го посещава, може да види мястото, където е започнало издаването на вестника“, заяви проф. Георги Вълчев.

В церемонията участваха посланикът на България в Германия Григор Порожанов, кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, почетният консул на България във федерална провинция Саксония Хайко Шмидт, първият заместник-кмет на Лайпциг Торстен Бонев, представители на Българската православна църква и на българската общност.

Лайпциг и българските просветители

Кирил Вълчев припомни, че в Лайпциг са получили образованието си редица личности, свързани с българската култура, образование и обществен живот. Сред тях са първият ректор на Софийския университет Александър Теодоров-Балан, създателят на текста на националния химн Цветан Радославов, Иван Шишманов, Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков и Гео Милев.

Първият заместник-кмет на Лайпциг Торстен Бонев отбеляза, че още през XVIII век български търговци са участвали в Лайпцигския панаир. По-късно българи, учили в града, допринасят за развитието на обществения и политическия живот в България.

В навечерието на откриването в Българския културен институт в Берлин беше представен немскоезичният брой на списание „ЛИК“, посветен на 180-годишнината от излизането на „Български орел“ и на неговия създател.

Проф. Георги Вълчев свърза годишнината с други ключови събития от българската просветна и културна история, осъществени извън пределите на днешна България – първото българско списание в Смирна, първата българска гимназия в Болград и основаването на Българското книжовно дружество в Браила.