Любопитни подробности около трансфера на Алехандро Гарначо в Челси разкри британският анализатор Саймън Джордан. Според него ръководителят на лондончани Бехдад Егбали е одобрил привличането на аржентинеца срещу 40 милиона паунда след интервю с футболиста по Zoom.

Гарначо премина на „Стамфорд Бридж“ от Манчестър Юнайтед през август 2025 г. и отбеляза осем гола в първия си сезон, но само един от тях беше във Висшата лига. Още през лятото се появиха информации, че Челси е готов да се раздели с него.

В момента крилото играе под наем в Астън Вила, но престоят му там също не се развива добре. Аржентинецът е записал едва 95 минути на терена и не попадна в групата за последните три мача на тима. След загубата от Галатасарай в Шампионската лига мениджърът Унай Емери намекна, че Гарначо не е сред най-подходящите варианти за състава.

„Попитах Егбали защо са платили толкова за него, след като вече са видели какво представлява в Манчестър Юнайтед. Той ми отговори: „Да, знам, но струваше само 40 милиона паунда и го интервюирахме по Zoom“, разказа Джордан.

Британецът изрази сериозни съмнения относно бъдещето на 22-годишния футболист. Според него Гарначо разполага с талант, но не успява да го превърне в постоянни силни изяви. След Манчестър Юнайтед и Челси престоят му в Астън Вила също поставя под въпрос посоката, в която се развива кариерата му.