Централната библиотека на Българската академия на науките ще получи 19 редки и ценни книги от семейната библиотека на заместник-председателя на БАН проф. Емануел Мутафов. Церемонията ще се проведе в сградата на Академията на ул. „15-ти ноември“ № 1 в София, като началото е обявено за 11 ч.

Дарението ще бъде прието от директора на Централната библиотека на БАН д-р Силвия Найденова. Входът за събитието е свободен, но местата са ограничени.

Книги от четири поколения

Актът на даряването ще бъде предшестван от разказа на проф. Мутафов „За книгите като фамилна обремененост“. В него той ще представи съдбата на томовете и връзката им със знакови представители на рода му - ставрофорния иконом Димитър Монов и проф. дмн Стефан Мутафов.

Книгите са служили на четири поколения лекари, свещеници, учители и учени. Най-старият том е отпечатан преди 240 години, а най-новият е от 1949 г.

Православие, наука и просвета

Сред книгите има формули по математика, помагало по педагогическа психология, корпус в областта на епиграфиката, литературен анализ на акад. Иван Дуйчев и учебник по публично говорене, известно като омилетика. По-голямата част от дарението е свързана с православната традиция.

В изложението си проф. Мутафов ще засегне темите за просветата, морала, употребата на новите технологии, значението на книгата за формирането на личността и смисъла от съществуването на библиотечните фондове.

Изборът на датата е свързан и с църковното отбелязване на паметта на св. Климент, папа Римски, и св. Климент, архиепископ Охридски.

Източници: bta.bg