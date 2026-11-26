Повече от 80 години едно от знамената на Илинденско-Преображенското въстание е смятано за изгубено. Историческата реликва обаче е била съхранявана в дома на българката Мария Атанасова в Мюнхен, а днес вече е в България. Тя е внучка на четника Петър Марков, който спасил знамето от унищожение.

Реликвата е транспортирана до Държавна агенция „Архиви“ с дипломатическа поща, в специална опаковка и със съдействието на българското посолство в Германия. Предстои тя да бъде изложена в сградата на агенцията.

Реликва със следи от сраженията

Знамето е изработено от коприна, а върху него е извезана датата 20 юли 1903 г. – денят на избухването на въстанието в Македония по стар стил. Негов автор е Маслинка Грънчарова, учителка в костурското село Загоричани. Нейният син е бил сред знаменосците на въстанието.

По копринената тъкан са останали следи от куршуми. Според председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев това е едно от осемте известни на науката знамена от Илинденско-Преображенското въстание. Седем от тях са запазени – шест в България и едно във Форт Уейн, Съединените щати.

„Всъщност се оказа истинска архивна находка, защото от снимката видях, че става въпрос за това знаме, което е търсено повече от 80 години“, разказа доц. Михаил Груев.

Преди няколко месеца той получил информация, че възрастна българка в Германия притежава бойно знаме и желае да го дари. След като видял снимка на предмета, разбрал, че става дума именно за издирваната реликва.

Семейна история, белязана от преследване

След въстанието Петър Марков и семейството му се преселили от Битоля в София. Знамето се появило публично поне два пъти – при пренасянето на тленните останки на Гоце Делчев в България, когато било положено върху саркофага му, и през 1941 г. по време на тържествен водосвет.

След установяването на комунистическата власт през септември 1944 г. реликвата била скрита на дъното на скрин, затрупана с чаршафи. По думите на Мария Атанасова нейният дядо и баща ѝ, които били членове на ВМРО, били арестувани и убити през 1946 г.

„Дядо ми и баща ми са били арестувани и убити през 1946 година. Никакъв съд, никаква присъда. Ние така и не разбрахме какво се е случило с тях“, каза Мария Атанасова.

След изчезването на двамата мъже Мария, сестра ѝ, майка ѝ и баба ѝ били изселени от София. По-късно Мария напуснала България. Сестра ѝ успяла да пренесе семейната реликва в Германия, където тя била възстановена от професионален реставратор във Виена.

В продължение на десетилетия знамето останало в дома на Мария Атанасова в Мюнхен. Първоначално тя искала да го върне в България след изграждането на паметник на жертвите на комунистическия режим, но в крайна сметка решила да го предаде сега.

„Тъй като времето ми вече на този свят минава, реших, че е по-добре все пак сега да го върна“, сподели тя.

Доц. Груев заяви, че се обмисля постоянният дом на знамето да бъде Институтът за история на българската емиграция в Гоце Делчев заради връзката на реликвата с историята на революционера.

Източници: nova.bg