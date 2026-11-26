Ако оса прелети край лицето ви, това не означава, че ще ви запомни и ще ви потърси отново. Научните данни подкрепят по-ограничен извод: някои оси могат да бъдат обучени да различават изображения на човешки лица, но няма доказателства, че го правят спонтанно в природата или че преследват хора заради предишна среща.

Експеримент от 2017 г. с обикновената оса Vespula vulgaris показа, че насекомите могат да научат сложна визуална задача. В него 12 оси са били обучавани да свързват едно изображение на човешко лице със захарен разтвор, а друго – с горчив разтвор на хинин. След това осите са избирали правилното лице и без награда, както и когато са били показвани нови лица.

Единствено при обърнати на 180 градуса изображения представянето им се е влошило значително. Това е знак, че осите използват разположението на лицевите елементи, а не просто отделен цвят или форма. Изследователите обаче подчертават, че насекомите са били специално тренирани. „Те не се опитват да търсят отмъщение“, казва физиологът Адриан Дайър, цитиран от NCIJ Network.

Какво наистина запомнят хартиените оси

Най-силните доказателства за естествено лицево разпознаване идват от северната хартиена оса Polistes fuscatus. Женските от този вид имат различни черни и жълти шарки по лицето и използват тези белези, за да различават други оси от гнездото.

Когато учените променяли лицевите шарки на оси с боя и ги връщали в гнездото, останалите насекоми първоначално проявявали по-голяма агресия към тях. Осираните индивиди обаче не били изгонвани, а реакцията отслабвала в рамките на около два часа. Това показва, че визуалната информация за лицето участва в разпознаването, заедно с други сигнали, включително химически.

Тези резултати са свързани със социалния живот на вида. Женските често основават гнезда на малки групи и лицевите различия помагат при установяването на отношенията и йерархията между тях.

Открити са „лицеви“ неврони

Ново изследване, публикувано в списание Cell на 23 ноември 2026 г., обяснява как може да работи тази способност. Екип от учени от университета „Корнел“, университета „Уейк Форест“ и университета „Рокфелер“ е записвал електрическата активност в мозъка на женски северни хартиени оси.

В определена област учените са открили група неврони, които реагират особено силно на фронтални изображения на оси. Те почти не реагирали на странични изгледи, мухи или пчели. Когато лицеви изображения били поставяни върху различни тела и в различни пози, реакцията отново следвала лицевите шарки.

„Това е вид, много различен от нас, който решава сходен когнитивен проблем по сходен начин“, казва Майкъл Шийхан от „Корнел“.

При хората и приматите съществуват неврони, специализирани в обработката на лица. При осите механизмът е възникнал независимо, но резултатите сочат, че специализирана група клетки може да е ефективен начин за разпознаване на сходни индивиди. Това не променя основния извод за човешките лица: оса може да се научи да различава снимки в лаборатория, но няма научно потвърждение, че запомня случайно срещнат човек и го преследва по-късно.

Източници: news.cornell.edu, ncijnetwork.com