Триумфът на Васил Попов продължава с една последна книга - след „Мамник“, „Лехуса“ и „Аждер“ на хоризонта е „Караеврен“, епичният финал на поредицата.

От 27 ноември читателите ще имат възможност да си набавят издание с меки корици. Всяка предварителна поръчка пристига с личен автограф от автора (888 стр., цена с 15% отстъпка: 17 евро). А от 4 декември ще бъде налично и изданието с твърди корици. Художественото оформление отново е дело на Живко Петров.

Премиерата на „Караеврен“ ще се състои на 1 декември, вторник, от 19:00 ч. в SOFIA LIVE CLUB. Място, книги и автографи ще има за всички, съобщават издателите от Издателство „Колибри“.

Снимка: Ciela

Анотация на книгата

„Змеят се усмихна и продължи:

- Но виж, малки Яворе, аз мога да ти дам нещо безценно. Едно яйце, което моята Светица пази в Подземното царство...

Явор изобщо не разбираше за какво проклето яйце говори демонът.

- То може да върне баща ти. Лазар Караиванов. Нали за това копнее сърчицето ти? Татко ти да си дойде при теб и майка ти!“

Демоните, изплували от язовир „Караеврен“ и потопения асклепион, продължават да тормозят жителите на странджанското село Усое. Божана Горнева тепърва ще се сблъска с истинската им мощ в стремежа си да отмъсти за смъртта на своята приятелка Лора Кадурина и да предпази сина си от аждера. За да се пребори с цялото му демонично войнство, тя ще трябва да се гмурне в миналото. Откъдето на помощ ще се притече един граничар..."

Снимка: Издателство „Колибри“

Васил Попов е роден през 1990 г. в София. Завършва екология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което три години работи за телевизионния канал „Нешънъл Джиографик“. Страстта му към фотографията го води на впечатляващи места из цяла България, а интересът му към българската природа и фолклор застава в сърцевината на бъдещия му творчески път. През 2020 г. печели първия конкурс за оригинален аудиосериал, организиран от Storytel Studio. Така на българския литературен пазар се появява „Мамник“ – произведението, което променя историята на жанровата литература у нас и продължава да разкрива пред хиляди читатели енигматичните лица на българското народно творчество. Освен че написа три продължения на „Мамник“, Васил Попов е автор и на книгите „Вълчи разкази“ (2022) и „Пермафрост“ (2023).