WhatsApp започна глобално разпространение на функция за планирани съобщения, с която потребителите могат предварително да зададат кога да бъде изпратен текст, снимка или видеоклип. Компанията определя новата възможност като „една от най-търсените“ функции в приложението.

Планирането е възможно за период между 10 минути и 14 дни след създаването на съобщението. Функцията работи както в разговори между двама души, така и в групови чатове. Получателят няма да вижда специален етикет, че съобщението е било подготвено по-рано, тъй като то ще изглежда като всяко друго изпратено съобщение.

Потребителят трябва да напише съобщението и да натисне и задържи бутона за изпращане. След това WhatsApp показва възможност за избор на дата и час. След потвърждение съобщението се добавя към списъка с предстоящи изпращания.

В отделен списък могат да се преглеждат всички планирани съобщения. Ако потребителят промени намерението си, той може да ги изтрие преди зададения час. В публикуваното описание не се посочва възможност за редактиране на вече планирано съобщение, което означава, че при нужда то трябва да бъде премахнато и създадено наново.

WhatsApp посочва, че планираното съобщение ще бъде доставено в избрания момент дори ако телефонът на подателя е изключен или батерията му е изтощена. Текстовете, снимките и видеоклиповете запазват криптирането от край до край, използвано и при останалите лични разговори в приложението.

Функцията първоначално е тествана с ограничен брой потребители на бета версията за Android през октомври 2026 година, а няколко седмици по-късно тестовете са разширени и към iOS. Сега започва поетапното глобално внедряване, което ще продължи през следващите седмици. Затова част от потребителите може все още да не виждат опцията в приложението си.