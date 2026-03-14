Големи театри у нас са заплашени от затваряне заради липса на финанси

Големи театри у нас са заплашени от затваряне заради липса на финанси

14 Март, 2026 09:04, обновена 14 Март, 2026 09:08 634 20

Дори и най-големите и посещавани театри в столицата изнемогват

Големи театри у нас са заплашени от затваряне заради липса на финанси - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Едни от най-големите театри в страната са на крачка от това да затворят. Причината - липса на достатъчно финансови средства, алармират директорите им пред NOVA.

Директорите настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора, защото настоящия го определят като остарял. По думите им, единственото, с което се справят към момента, е да изплащат заплатите на служителите си.

Затруднения изпитват Народния театър „Иван Вазов”, Сатиричният „Алеко Константинов”, Театър „Българска армия”, Младежки театър „Николай Бинев“, Софийската опера и балет, Музикалният театър. Същото се случва и с театри в провинцията.

Директорът на театър „Българска армия” Мирослав Пашов обясни, че средствата от продадените билети не могат да се харчат директно от театъра, а се вкарват по сметка на Министерството на културата. „След това министерството разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане”, обясни Пашов. Така по думите му има неизплатени от месеци фактури.

Директорите се оплакват, че дългогодишни партньори отказват вече да работят с тях, докато не се издължат.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Тези само крадат. Как ще имат пари?

    09:10 14.03.2026

  • 2 Ганю

    7 1 Отговор
    Важното е да не ми затворят чалготеките😏

    09:11 14.03.2026

  • 3 Един шофьор

    11 0 Отговор
    Пари има ,но те са в чекмеджето и ще трябват за изборите.

    09:11 14.03.2026

  • 4 Да ги направят чалгарници

    7 2 Отговор
    Ще има наплив а актьорите да станат тиражий

    09:12 14.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Преди време по някакви европейски програми, отпуснаха няколко милиона евро за културата на Монтана. Едни хубави хора, култур трегери, ги откраднаха с най-голямо удоволствие. И пари за култура няма.

    09:15 14.03.2026

  • 6 ццц

    11 0 Отговор
    Не ходя на театър откакто гологравата тиква на сатиричния театър настояваше всички да бъдат "ваксинирани" принудително за да им се позволи да се забавляват.

    09:16 14.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Като поставят пиеси на Малкович които обиждат нашите деди да фалират

    09:16 14.03.2026

  • 8 А най-големият театър

    9 1 Отговор
    Парламаментата ще затвори ли?

    Коментиран от #20

    09:16 14.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Преди години един чиляк беше казал:"Като чуя за култура, се хващам за кобура".
    И тогава се е крало за страх. Решил проблема, като изпратил крадците на санаториум в Бухенвалд, за превъзпитание.

    09:18 14.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Кой нормален човек би отишъл на театър? Постановките са повърни за педофили. Никой нормален човек не иска да гледа това.

    09:22 14.03.2026

  • 11 Майстора

    9 0 Отговор
    В демократичната държава САЩ има само един полудържавен театър.Факт.

    09:27 14.03.2026

  • 12 иван костов

    13 0 Отговор
    Хората не искат да гледат актьори-соросоиди и българофобските пиеси на окалушеният (това ми се получи😂) Малкович! Няма зрители, няма и пари! За министерството на културата да не говорим - клон на ПеДроханската хижа!

    09:28 14.03.2026

  • 13 Гост

    10 0 Отговор
    Що не оставите културата на самоиздръжка? Нали били на европейско ниво... ще са на печалба :)

    09:31 14.03.2026

  • 14 Театро

    0 6 Отговор
    Ония дето освиркваха Джон Малкович щели сега да дават пари на театрото да дават политкоректни пиеси.

    09:33 14.03.2026

  • 15 Гьобелс

    3 1 Отговор
    Като чуя за култура,
    се фащам за кобура.


    Нацистите нямат нужда от култура, а от речи на Фюрера и Шоуто на Слави.

    09:35 14.03.2026

  • 16 Васко

    0 2 Отговор
    Да затварят по-бързо народния от него ще стане чудеска чалготека

    09:50 14.03.2026

  • 17 665

    4 0 Отговор
    Цял народ рипа, танцува и представлява нещо си, няма кой една ел. инсталация да направи. Закриваййй ! Имаме театри 7 пъти повече от Франция , а ВИТИЗ продължава да бълва нищоправещи! Безобразие!

    09:51 14.03.2026

  • 18 Хмм

    6 0 Отговор
    харчат луди пари за външни продукции, Народният тетър е изцяло на държавна издръжка, а нарекоха зрителите лумпени когато протестираха срещу подигравката с паметта на загиналите при Сливница, БТВ я излъчи директно и видяхме че наистина е много слаба пиеса, да оставим настрана че Шоу я написал първоначално за сърбите, но цензурата го принудила да ги смени с нас, че сърбите са съюзници на Англия.

    09:52 14.03.2026

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    Важното е кебапчийниците на Али Бегов да работят.

    10:10 14.03.2026

  • 20 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А най-големият театър":

    Парламентът трябва да остане, за да поставя пиесите по сценарий от ЕС и САЩ.

    10:13 14.03.2026