Големи театри у нас са заплашени от затваряне заради липса на финанси

Едни от най-големите театри в страната са на крачка от това да затворят. Причината - липса на достатъчно финансови средства, алармират директорите им пред NOVA.

Директорите настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора, защото настоящия го определят като остарял. По думите им, единственото, с което се справят към момента, е да изплащат заплатите на служителите си.

Затруднения изпитват Народния театър „Иван Вазов”, Сатиричният „Алеко Константинов”, Театър „Българска армия”, Младежки театър „Николай Бинев“, Софийската опера и балет, Музикалният театър. Същото се случва и с театри в провинцията.

Директорът на театър „Българска армия” Мирослав Пашов обясни, че средствата от продадените билети не могат да се харчат директно от театъра, а се вкарват по сметка на Министерството на културата. „След това министерството разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане”, обясни Пашов. Така по думите му има неизплатени от месеци фактури.

Директорите се оплакват, че дългогодишни партньори отказват вече да работят с тях, докато не се издължат.