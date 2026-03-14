Големи театри у нас са заплашени от затваряне заради липса на финанси

Едни от най-големите театри в страната са на крачка от това да затворят. Причината - липса на достатъчно финансови средства, алармират директорите им пред NOVA.
Директорите настояват не просто за по-голям бюджет, а за промяна в начина на финансиране на сектора, защото настоящия го определят като остарял. По думите им, единственото, с което се справят към момента, е да изплащат заплатите на служителите си.
Затруднения изпитват Народния театър „Иван Вазов”, Сатиричният „Алеко Константинов”, Театър „Българска армия”, Младежки театър „Николай Бинев“, Софийската опера и балет, Музикалният театър. Същото се случва и с театри в провинцията.
Директорът на театър „Българска армия” Мирослав Пашов обясни, че средствата от продадените билети не могат да се харчат директно от театъра, а се вкарват по сметка на Министерството на културата. „След това министерството разпорежда към кого трябва да отидат плащанията. Ние нареждаме фактури, а министерството дава ход за разплащане”, обясни Пашов. Така по думите му има неизплатени от месеци фактури.
Директорите се оплакват, че дългогодишни партньори отказват вече да работят с тях, докато не се издължат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
И тогава се е крало за страх. Решил проблема, като изпратил крадците на санаториум в Бухенвалд, за превъзпитание.
се фащам за кобура.
Нацистите нямат нужда от култура, а от речи на Фюрера и Шоуто на Слави.
До коментар #8 от "А най-големият театър":Парламентът трябва да остане, за да поставя пиесите по сценарий от ЕС и САЩ.
