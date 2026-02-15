Новини
13 години без Тодор Колев – гласът, който още ни разсмива и замисля

13 години без Тодор Колев – гласът, който още ни разсмива и замисля

15 Февруари, 2026 09:31 611 10

  • тодор колев-
  • годишнина от смъртта

Той умееше да разсмива без да опростява, да критикува без да поучава и да говори за сериозните теми през хумора

13 години без Тодор Колев – гласът, който още ни разсмива и замисля - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 13 години от смъртта на Тодор Колев – един от най-обичаните български актьори, певци и телевизионни водещи, оставил трайна следа в културната памет на България. Макар времето да отдалечава датите, споменът за него остава жив – в репликите, които още се цитират, в песните, които продължават да звучат по радиото, и в усмивките на няколко поколения зрители.

Тодор Колев беше артист от рядък мащаб – комедиен талант с драматична дълбочина, певец с разпознаваем тембър и сценично присъствие, което не можеше да бъде подминато. Той умееше да разсмива без да опростява, да критикува без да поучава и да говори за сериозните теми през хумора – качество, което го направи особено ценен в различни обществени периоди.

Кариерата му обхваща театър, кино, телевизия и музика. Ролите му на сцената и екрана показват широк диапазон – от чиста комедия до социална сатира и психологическа драма. За мнозина той остава лицето на интелигентния български хумор – онзи, който не разчита единствено на смешното, а носи и тъга, и ирония, и човешка топлота.

Песните му също са неразделна част от наследството му. Те не бяха просто музикални изпълнения, а малки разкази – с характер, с позиция и с онази особена усмивка „през сълзи“, която се превърна в негова запазена марка. Днес те продължават да се слушат не само от хората, които са го гледали на живо, но и от млади слушатели, откриващи го чрез архиви и интернет.

„Свободата е като хляба – всеки ден трябва да си я месиш сам.“

„Хуморът е сериозна работа. Който не го разбира, се смее най-малко.“

„Най-страшното за един артист е не критиката, а безразличието.“

„Човек може да преживее всичко, стига да не губи способността си да се смее на себе си.“

„Сцената е място, където истината може да мине дегизирана като шега.“

„Аз не искам да бъда звезда. Искам да бъда човек, когото хората помнят с усмивка.“

Но може би най-голямото му постижение беше способността му да бъде едновременно народен и изискан артист. Той говореше на широката публика, без да подценява интелекта ѝ. Именно затова и след повече от десетилетие отсъствие Тодор Колев остава актуален – защото темите, които засягаше, и човешките слабости, които осмиваше, не са изчезнали.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
  • 1 очевидец

    4 11 Отговор
    Винаги преди важни избори "гръмва скандал" около ППДБ, за да разклати доверието в тях:
    - Скандалът с Nexo преди избори 04.2023.
    - Скандалът с кодовете 10.2023.
    - Скандалът с пуделите преди 06.2024.
    - Скандалът с педофилите преди 04.2026.
    Все абсурдни, все не завършват с дела.

    Коментиран от #6

    09:32 15.02.2026

  • 2 Стенли

    13 0 Отговор
    За съжаление няма вече такива актьори като него Калоянчев Парцалев Георги Русев говоря специално за комедийни актьори

    Коментиран от #9

    09:41 15.02.2026

  • 3 Хмм

    2 16 Отговор
    талантлив доносник

    09:41 15.02.2026

  • 4 Липсва

    13 0 Отговор
    Българския Чарлз Чаплин! Велик!

    09:42 15.02.2026

  • 5 Софийски

    0 15 Отговор
    Бащата на малгата и простотията

    09:43 15.02.2026

  • 6 Стенли

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Айде стига ни занимава с тези индивиди от ппдб правилно каза Костадинов не дай си боже ако беше някой свързан с ВЪЗРАЖДАНЕ щеше да се вдигне вой до небесата от така наречените жълтопаветните либерали и техните медии айде нема нужда аман от такива демократи като Мирчев и Божанков

    09:47 15.02.2026

  • 7 Никой

    9 0 Отговор
    Много стойностен човек. Всички сме перушинки на цвят от глухарче.

    09:47 15.02.2026

  • 8 Помним го

    6 0 Отговор
    Беше отличен актьор и топ-комик. Вечна му памет!

    09:58 15.02.2026

  • 9 Вечна им памет

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Добави също Ст. Мутафова и Т. Лолова. Велики бяха, талантливи и незабравими.

    10:00 15.02.2026

  • 10 Велик актъор

    1 0 Отговор
    Човек с ОПАСЕН ЧАР.

    10:20 15.02.2026