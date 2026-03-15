Китарата на Дейвид Гилмор от Pink Floyd бе продадена за рекордните 14,6 милиона долара

Легендарната електрическа китара на Дейвид Гилмор – известната „Black Strat“ – беше продадена за рекордните 14,6 милиона долара на търг на Christie’s, превръщайки се в най-скъпата китара, продавана някога публично. Купувачът на инструмента остава анонимен, съобщават международни медии, сред които BBC.

Инструментът представлява модифицирана Fender Stratocaster, която Гилмор използва в периода между 1970 и 1983 г. по време на записите на редица от най-влиятелните албуми на Pink Floyd. Сред тях са The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975) и The Wall (1979) – продукции, които остават сред най-продаваните и най-влиятелните в историята на рок музиката.

Преди аукциона експертите на Christie’s прогнозираха, че китарата ще достигне цена между два и четири милиона долара. Крайният резултат обаче многократно надмина очакванията, което подчертава изключителното ѝ значение както за историята на рок музиката, така и за колекционерския пазар.

С тази продажба „Black Strat“ изпревари предишния рекордьор – електроакустичната китара Martin D-18E (1959), използвана от Кърт Кобейн по време на прочутия концерт MTV Unplugged in New York през 1993 г. Инструментът беше продаден през 2020 г. за около 6 милиона долара. Друга китара на лидера на Nirvana – синя Fender Mustang, използвана в клипа към песента Smells Like Teen Spirit – достигна цена от 6,9 милиона долара на отделен търг.

Продажбата на „Black Strat“ беше част от мащабен аукцион, включващ предмети от колекцията на американския бизнесмен и колекционер Джим Ърсей, починал през 2025 г. Колекцията му се смята за една от най-ценните частни сбирки на рок и поп културни артефакти в света.

Сред другите забележителни лотове на същия търг беше и пиано, използвано от Джон Ленън от The Beatles, продадено за 3,2 милиона долара – сума, която според аукционната къща представлява една от най-високите, плащани някога за предмет, свързан с легендарната британска група.

В рамките на същото събитие бяха продадени и редица други емблематични предмети от историята на популярната музика и киното. Сред тях е електрическата китара „Tiger“, изработена специално за китариста на Grateful Dead Джери Гарсия, която достигна цена от 11,6 милиона долара.

Ръкописният текст на песента The Times They Are A-Changin’, написан от Боб Дилън, беше продаден за 2,5 милиона долара, докато барабанен комплект на Ринго Стар достигна цена от 2,4 милиона долара. Тромпет, принадлежал на легендарния джаз музикант Майлс Дейвис, беше купен за 1,6 милиона долара.

Сред по-необичайните лотове се откроиха и предмети от киното и спорта, включително тефтер със собственоръчно написания сценарий на филма Rocky от Силвестър Сталоун, продаден за 508 хиляди долара, както и халатът, който Мохамед Али е носил по време на претегляния преди боксови мачове, купен за 444 500 долара.

По данни на Christie’s общата стойност на 44-те предмета от колекцията на Джим Ърсей, предложени на търга, е достигнала приблизително 84 милиона долара. Ръководителят на американското подразделение на аукционната къща Жюлиен Праделс заяви, че след почти всеки продаден лот е имало усещане, че присъстващите стават свидетели на „исторически момент“ за пазара на музикални и културни артефакти.