Адел завладя британските класации

Със завръщането си певицата Адел зае челните места в британските класации за албуми и сингли за втора поредна седмица, съобщи сайтът на компанията, следяща за продажбите, предаде БТА.



Хитът "Easy On Me" е на първо място в класацията за синглите за седма поредна седмица и вече е най-добре представилата се в това отношение песен.



В класацията на албумите, "30" на Адел запазва популярността си и не позволи на "Wild Dreams" на "Уестлайф" да заеме първото място. 12-ият студиен албум на групата остана втори.



Трети е Ед Шийран с "=" ("Equals"), а след него се нарежда АББА с "Voyage". Коледният солов албум на Гари Барлоу "The Dream Of Christmas" дебютира на пето място.



"Еasy On Me" на Адел ще си съперничи през следващите седмици с бързо издигаща се нова звезда. Само преди три седмици 17-годишната Гейл влезе за първи път в топ 40 на британската класация за сингли и песента ѝ "Abcdefu" вече е на второто място, измествайки силни претенденти. Заради предколедния период Марая Кери и "Уам!" заеха трето и четвърто място съответно с "All I Want For Christmas Is You" и "Last Christmas", които са вече класики. На пето място е друг сингъл на Адел - "I Drink Wine".

