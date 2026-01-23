Новини
Илия Луков представи песента "Гъста е мъгла паднала"

23 Януари, 2026

  • илия луков-
  • песен

"Музиката сътворих вдъхновен от майсторското представяне на любовта между девойката и терзията.", сподели певецът

Илия Луков представи песента "Гъста е мъгла паднала" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Илия Луков представя една песен "Гъста е мъгла паднала", с много отдавнашен текст, който му е даден от фолклористката Елена Огнянова. Тя записва думите на песента през 1953 г. от 83 годишния Тодор Ванчев от Батак.

"Музиката сътворих вдъхновен от майсторското представяне на любовта между девойката и терзията. Народният творец с лекота и закачливост е вплел чувствата на младите с битово-образна символика и метафоричност. Надявам се да ви заплени.", сподели Луков.

  • Текст: народен
  • Музика: Илия Луков
  • Аранжимент: Емил Янев

Хореографията на танца е на Русанка Бодурова, а танцьорите са от Клуб "Хоро" в Смолян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    Ма кво го лансирате тоя нелеп чобанин - л и л и п у т от известно време насам ....?!? Кой плаща ...??!

    18:10 23.01.2026

  • 3 Кой го влечат някви мъгли

    0 1 Отговор
    Дайте нещо за гъста пр@дни@!

    18:15 23.01.2026