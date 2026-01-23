Илия Луков представи песента "Гъста е мъгла паднала"

Илия Луков представя една песен "Гъста е мъгла паднала", с много отдавнашен текст, който му е даден от фолклористката Елена Огнянова. Тя записва думите на песента през 1953 г. от 83 годишния Тодор Ванчев от Батак.
"Музиката сътворих вдъхновен от майсторското представяне на любовта между девойката и терзията. Народният творец с лекота и закачливост е вплел чувствата на младите с битово-образна символика и метафоричност. Надявам се да ви заплени.", сподели Луков.
- Текст: народен
- Музика: Илия Луков
- Аранжимент: Емил Янев
Хореографията на танца е на Русанка Бодурова, а танцьорите са от Клуб "Хоро" в Смолян.
