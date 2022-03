Джордж Р. Р. Мартин даде оценката си за "Домът на дракона",издаде и за последната книга

Почти веднага след финала на "Игра на тронове" стана ясно, че HBO няма току-така да изоставят фентъзи света, пълен с драма, интриги, власт и вълшебства, създаден от Джордж Р.Р. Мартин, пише lifestyle.bg.

Последваха новините, че ще бъдат създадени няколко сериала, действието в които трябва да се развива преди това в успешния сериал. Създателите на единия обаче, се отказаха от направата му, след като пилотния епизод беше заснет.

Друга съдба застигна "Домът на дракона" (House of the Dragon) и за късмет първият сезон на сериала вече е заснет и очаква премиерната си дата. Очакваме да го видим на малкия екран в края на тази година. Но нищо не се говори и не се чува за останалите сериали, което кара феновете на сагата да се питат какво се случва.

Тук на помощ идва авторът Джордж Р.Р. Мартин, който в блога си хвърли повече светлина около тях и какво точно се случва.

Мартин отново уверява, че "Домът на дракона" ще ни хареса много, защото вече е видял суровия материал и е останал очарован. След това допълва, че Ten Thousand Ships (10 000 кораба) остава заглавието на сериала за легендарната кралица и войн на Дорн, а Аманда Сегел ще бъде основен продуцент.

Сериалът за известния търговец и изследовател - Корлис Велариън, също ще го бъде, но вече не се казва Nine Voyages (Девет пътешествия), а The Sea Snake (Морската змия). Причината за промяната в заглавието е, че не са искали да има два сериала, в които има някакво число в заглавието. Бруно Хелър пък се е заел с него.

The Dunk and Egg (Пияницата и яйцето) за странстващия рицар и Егон V Таргариен е поверен на Стив Конрад, който според Мартин иска да постигне една достоверна адаптация на разказите му. Първият сезон трябва да бъде базиран на The Hedge Knight, като авторът не е сигурен дали така ще се казва и сериалът, или пък A Knight of the Seven Kingdoms.

Подготвя се и анимиран сериал - The Golden Empire (Златната империя), за който обаче Джордж Р. Р. Мартин не казва нищо повече. Дава обаче дава нова информация относно The Winds of Winter - така чаканата последна книга от сагата за "Песен за огън и лед".

Авторът пише, че през 2020 г. е постигнал доста по-голям напредък по книгата, отколкото през 2021 г., но обещава, че ще я завърши и тя е негов приоритет.