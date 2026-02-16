Антонио Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

Антонио Конте смята, че Наполи е заслужавал повече от равенството 2:2 с Рома. „Получи се мач в английски стил, сега ще видим за кой европейски турнир ще се класираме“, заяви той.

Преди началото на мача на трибуните беше издигнат дълъг и трогателен транспарант, който изпрати силно послание към Конте и играчите на Наполи по време на кризата с контузии. „Не знаем каква ще бъде съдбата ни, но ще бъдем до вас докрай. Въпреки многото трудности, вие почитате фланелката и града“, гласеше той.

„Редно е да благодарим на феновете, защото в никакъв случай не е даденост, че те оценяват това, което правим през този сезон“, каза Конте след края на двубоя.

„Фактът, че те признават, че се борим за Наполи, почитаме фланелката и не се предаваме, е прекрасно послание за момчетата. Знам с какво се сблъскват и как успяхме да преминем през последните няколко месеца.“

На „Стадио Марадона“ се проведе поредната ожесточена битка, но „партенопеите“ отказаха да се предадат и на два пъти се връщаха в мача след голове на Дониел Мален, за да стигнат до равенство 2:2.

Ударът на Леонардо Спинацола рикошира в Николо Пизили и прехвърли Миле Свилар, а в края на мача януарските попълнения Джоване и Алисон Сантос комбинираха за емоционалния изравнителен гол на последния.

„Да се върнеш два пъти в мача срещу Рома също не е малко постижение и мисля, че ако това беше боксов мач, щяхме да го спечелим по точки“, настоя Конте.

„Получи се забавен мач, игран с висока интензивност, имаше трудности в играта, защото пресата и на двата отбора беше много висока. Беше мач в английски стил. Трябва да продължим, знаейки, че градим бъдещето си в следващите 13 мача. Това, което ще имаме през следващия сезон, ще зависи от представянето ни в тези 13 срещи и за кой европейски турнир ще успеем да се класираме.“

Алисон Сантос пристигна през януарския трансферен прозорец и оказа голямо влияние, влизайки от пейката днес, като не само отбеляза гол, но и многократно създаваше проблеми на съперниците.

„И Джоване, и Алисон са млади играчи, които клубът привлече през януари, защото имахме тези трансферни ограничения и трябваше първо да продаваме, за да можем да купуваме и да балансираме счетоводния баланс“, отбеляза Конте.

„Те дори не тренират с нас от две седмици, така че трябва да разберат нашите движения. Алисон е по-добър в преодоляването на противници от Джоване, докато Джоване е по-скоро нападател. Те направиха огромна промяна в кариерите си, но показаха смирение и са готови да отделят необходимото време, за да разберат как работим тук.“

Имаше смесени новини от лазарета – докато Амир Рахмани изглежда изкълчи глезена си по време на ситуацията за дузпата, Били Гилмор направи първата си поява от началото на ноември.

„Честно казано, не знам как е Рахмани, но на този етап това няма голямо значение“, сви рамене Конте.

„Не можем постоянно да говорим за контузии, иначе става глупаво. Трябва да се съсредоточим върху това, с което разполагаме за следващия мач. Ако той е готов, ще се радваме, ако не – ще намерим решение, както правим във всеки един мач.“