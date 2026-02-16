Новини
Москва: Няма солидарност в НАТО

16 Февруари, 2026 07:47 1 419 32

Вместо това се виждат две категории държави: тези, които са готови да се противопоставят на мейнстрийма, като Унгария, и мълчаливо, но агресивно малцинство, което колективно върви надолу

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мюнхенската конференция по сигурност, проведена от 13 до 15 февруари, ясно демонстрира, че не може да се говори за солидарност между държавите членки на НАТО.

Вместо това се виждат две категории държави: тези, които са готови да се противопоставят на "мейнстрийма", като Унгария, и мълчаливо, но агресивно малцинство, което "колективно върви надолу".

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Канал Първи, цитирана от ТАСС.

Тя посочи, че разликата в позициите между САЩ и европейските държави, изразена предния ден на конференцията, е "не толкова разлика, колкото индикатор, че никога не е имало и няма солидарност в НАТО".

Захарова отбеляза и "грубата свирепост", с която украинският президент Володимир Зеленски, в опит да "изглежда добре пред останалите западноевропейски васали или роби", се нахвърли върху унгарския премиер Виктор Орбан.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Eми използвайте

    24 10 Отговор
    Това и ги разпаднете. Те какво направиха със СССР?
    Сащ сего имат доста противоречия с европейските натовци. Сега е момента за разпадане.

    07:51 16.02.2026

  • 3 Пич

    19 10 Отговор
    По скоро - няма вече НАТО !!! Или - има го само одиозно !!! Прилича на един орех с привидно много здрава черупка, но целият изгнил отвътре, когато го строшиш. А САЩ строшиха ореха!!!

    07:51 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КиКи

    20 10 Отговор
    Путин сънува кошмари от НАТО!

    07:52 16.02.2026

  • 6 Смехория

    19 11 Отговор
    Кой го твърди? 😂 Захарова и ТАСС...

    07:53 16.02.2026

  • 7 Макаронът

    15 15 Отговор
    "Натото е мъртво"!

    07:55 16.02.2026

  • 8 Пламен

    7 12 Отговор
    За България, гаранции са от Турция която при никакви обстоятелства няма да допусне руска окупация

    Коментиран от #9, #22

    07:55 16.02.2026

  • 9 хехе

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    слагай фе са и бегом за Анадола.

    07:57 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абсурд ???Или майтап???

    8 11 Отговор
    Остана и Москва да определя ценностите на ЕО???
    Затънали до ушите в собствената си диктатура , запушили устите на говорящите,
    взели и малката свобода на Бизнеса , разделили благата на Русия, "на две",
    лично на Путин и компании, и тези люде говорят за "справедливост и равнопоставеност"" ????
    Отврат от всякъде!!!

    Коментиран от #14

    08:03 16.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Маша.....
    Пак изпущиха пияната oвцa от кошарата да блее втръсналите глупости.

    08:04 16.02.2026

  • 14 Може

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурд ???Или майтап???":

    Да не демонстрираш слабоуие, и да не ни славословиш либерастките Петрохански ценности на демокрацията! Аа.......сетих се - не можеш да си умен, защото си паветник!!!

    08:08 16.02.2026

  • 15 Хаха

    3 6 Отговор
    КГБ така каза. Руски хибридни измишльотини. Защо не си гледат тяхната кочина а чуждата. Военолюбците от Кремъл само за война говорят. Гадна пасмина от идиоти.

    08:11 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с коня

    4 2 Отговор
    От една страна Захарова обявява че в НАТО няма Солидарност,от друга пък в съседна статия се възмущава че Киевските "Терористи" избивали цивилни хора "Под чадъра на НАТО".Сегааа...Тоз разпънатия Натовски чадър по Солидарен начин ли е разпънат,или Захарова говори в нетрезво състояние?

    Коментиран от #23

    08:33 16.02.2026

  • 19 отекчен

    2 3 Отговор
    ЕС НАТО се ръководят от хора с хронична деменция необразовани и тн те съсипаха здрави икономики породиха корупции и спад на жизнения стандарт на свойте граждани

    08:34 16.02.2026

  • 20 койдазнай

    4 1 Отговор
    Абе руснаците уж нещо недолюбваха натото, а сега се притесняват, че то загива?!?

    08:35 16.02.2026

  • 21 Минск-16

    0 1 Отговор
    Важното е, че между Украйна и Русия има голяма солидарност!
    Дори путин се хвали, че по негова заповед, за 4 години са убити над 2 млн украинци!

    08:54 16.02.2026

  • 22 Миндич

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Предполагам,че коментара е по скоро саркастичен,но до там ни докара членството в двете пирамиди(НАТО И ЕСССР).И покрай помоща към Украйна даже и пиратски нямаме да посрешнем амуджите.Пък ще се навият ли фесовете да ни платят масрафа от ЕСССР И НАТО.Демек колосалните борчове или ще ни изчакат да измрем от глад?

    08:54 16.02.2026

  • 23 а бе..

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Катър,гледа ли видеото как шмъркачов тайничко пуска езиче на дъртио джендър урсуль и сега няма начин урсулците и бандерските бг-та да напълнат гушката на зеления мухал.. стока с изтекла годност за бунището

    08:58 16.02.2026

  • 24 Москва е Бита карта

    1 1 Отговор
    Путин я снижи и Унищожи

    09:00 16.02.2026

  • 25 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    0 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    09:07 16.02.2026

  • 26 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:07 16.02.2026

  • 27 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    0 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #32

    09:07 16.02.2026

  • 28 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:07 16.02.2026

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    На ошанките им щръкнаа наушниците и им се отвориа филиите без мас( с шокалад)

    09:17 16.02.2026

  • 30 Гориил

    1 0 Отговор
    В НАТО американците плащаха за всичко, така че малките, слаби и изостанали страни завиждаха на просперитета на Европа. Изглеждаше, че малките и изостанали страни също няма да се налага да плащат нищо. Сега определено ще трябва да плащат трилиони евро за всичко.Ако се опитате да откраднете руски пари, в дългосрочен план ще платите тройна цена.

    09:18 16.02.2026

  • 31 Гай Турий

    1 1 Отговор
    Пундина работа. Мекушава. Той трябваше отдавна да започне истинска война, да вкара цялата си армия плюс мобилизация (2 милиона поне) в укра от север през Беларус и прекрати агресията на Антантата, да й пресече физически комуникациите на снабдяване през западна граница, а морето и небето над Черно море да превърне във военна зона и всеки натовски разузнавателен самолет, работещ за укравермахта да бъде свалян. После насрещна атака през Днепър в Николаевска област. Отдавна внойната щеше да е свършила. Да ама не, въобразява си, че изтощава запада и ще доведе до революционни промени там. Няма да стане, бавно е, нещата се променят в негова вреда.Прекалено много противници набра за 4 години.

    09:25 16.02.2026

  • 32 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    09:39 16.02.2026

