Москва: Няма солидарност в НАТО

Мюнхенската конференция по сигурност, проведена от 13 до 15 февруари, ясно демонстрира, че не може да се говори за солидарност между държавите членки на НАТО.
Вместо това се виждат две категории държави: тези, които са готови да се противопоставят на "мейнстрийма", като Унгария, и мълчаливо, но агресивно малцинство, което "колективно върви надолу".
Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Канал Първи, цитирана от ТАСС.
Тя посочи, че разликата в позициите между САЩ и европейските държави, изразена предния ден на конференцията, е "не толкова разлика, колкото индикатор, че никога не е имало и няма солидарност в НАТО".
Захарова отбеляза и "грубата свирепост", с която украинският президент Володимир Зеленски, в опит да "изглежда добре пред останалите западноевропейски васали или роби", се нахвърли върху унгарския премиер Виктор Орбан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Eми използвайте
Сащ сего имат доста противоречия с европейските натовци. Сега е момента за разпадане.
07:51 16.02.2026
3 Пич
07:51 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 КиКи
07:52 16.02.2026
6 Смехория
07:53 16.02.2026
7 Макаронът
07:55 16.02.2026
8 Пламен
Коментиран от #9, #22
07:55 16.02.2026
9 хехе
До коментар #8 от "Пламен":слагай фе са и бегом за Анадола.
07:57 16.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абсурд ???Или майтап???
Затънали до ушите в собствената си диктатура , запушили устите на говорящите,
взели и малката свобода на Бизнеса , разделили благата на Русия, "на две",
лично на Путин и компании, и тези люде говорят за "справедливост и равнопоставеност"" ????
Отврат от всякъде!!!
Коментиран от #14
08:03 16.02.2026
13 Владимир Путин, президент
Пак изпущиха пияната oвцa от кошарата да блее втръсналите глупости.
08:04 16.02.2026
14 Може
До коментар #12 от "Абсурд ???Или майтап???":Да не демонстрираш слабоуие, и да не ни славословиш либерастките Петрохански ценности на демокрацията! Аа.......сетих се - не можеш да си умен, защото си паветник!!!
08:08 16.02.2026
15 Хаха
08:11 16.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оня с коня
Коментиран от #23
08:33 16.02.2026
19 отекчен
08:34 16.02.2026
20 койдазнай
08:35 16.02.2026
21 Минск-16
Дори путин се хвали, че по негова заповед, за 4 години са убити над 2 млн украинци!
08:54 16.02.2026
22 Миндич
До коментар #8 от "Пламен":Предполагам,че коментара е по скоро саркастичен,но до там ни докара членството в двете пирамиди(НАТО И ЕСССР).И покрай помоща към Украйна даже и пиратски нямаме да посрешнем амуджите.Пък ще се навият ли фесовете да ни платят масрафа от ЕСССР И НАТО.Демек колосалните борчове или ще ни изчакат да измрем от глад?
08:54 16.02.2026
23 а бе..
До коментар #18 от "оня с коня":Катър,гледа ли видеото как шмъркачов тайничко пуска езиче на дъртио джендър урсуль и сега няма начин урсулците и бандерските бг-та да напълнат гушката на зеления мухал.. стока с изтекла годност за бунището
08:58 16.02.2026
24 Москва е Бита карта
09:00 16.02.2026
25 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
09:07 16.02.2026
26 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Фидел Кастро 1992 г.
09:07 16.02.2026
27 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #32
09:07 16.02.2026
28 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
09:07 16.02.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
09:17 16.02.2026
30 Гориил
09:18 16.02.2026
31 Гай Турий
09:25 16.02.2026
32 Ха-ха
До коментар #27 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
09:39 16.02.2026