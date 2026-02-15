Великобритания иска прекратяване доставките на оръжие за Судан

Британският външен министър Ивет Купър призова международната общност да окаже натиск и да улесни затварянето на линиите за доставка на оръжие за враждуващите страни в Судан.

„Смятаме, че вероятно повече от дузина държави участват в доставките на оръжие по един или друг начин: вероятно чрез финансиране, производство, транзит и обучение... Сега, когато има международен ангажимент и натиск, страните трябва да обединят сили и да предотвратят доставките на оръжие“, каза Купър, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

Тя добави, че Лондон работи по този въпрос не само с членовете на „Суданския квартет“, натоварени със задачата да разрешат кризата в страната – САЩ, ОАЕ, Саудитска Арабия и Египет – но и с Африканския съюз и съседните на Судан държави.

От 15 април 2023 г. в Судан се водят ожесточени боеве между Силите за бързо реагиране, командвани от Мохамед Хамдан Дагло, и редовната армия.