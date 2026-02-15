Новини
Почина Мишел Портал - емблематична фигура в съвременния джаз

15 Февруари, 2026 15:55 452 0

Той е смятан за един от пионерите на фрий джаза

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кларинетистът Мишел Портал, една от водещите фигури на съвременния джаз и носител на множество отличия през кариерата си, е починал на 90-годишна възраст.

Новината беше съобщена пред АФП от една от неговите артистични агентки, Марион Пирас, съобщава NOVA.

Известен със своята изключителна жанрова и инструментална гъвкавост, освен на кларинет, той свиреше и на саксофон, роденият в Байон музикант се утвърждава първоначално в класическата музика, която е негова основна подготовка.

Паралелно с това той е смятан за един от пионерите на фрий джаза и оставя значима следа и като композитор на филмова музика.


