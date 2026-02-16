Спортът по ТВ в понеделник (16 февруари)

МИЛАНО - КОРТИНА 2026
9:55 часа - Кърлинг (жени) (Евроспорт 1)
10:45 часа - Ски алпийски дисциплини (мъже, първи манш, слалом) (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)
10:55 часа - Бобслей (Евроспорт 2)
12:55 часа - Шорттрек (БНТ 3, Евроспорт 1)
12:55 часа - Бобслей (Евроспорт 2)
14:00 часа - Ски алпийски дисциплини (мъже, втори манш, слалом) (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)
15:30 часа - Сноуборд (мъже, слоупстайл) (Евроспорт 1)
17:10 часа - Хокей на лед (жени) (Евроспорт 1)
19:15 часа - Хокей на лед (жени) (Евроспорт 1)
19:55 часа - Бобслей (Евроспорт 2)
20:15 часа - Ски скокове (мъже) (Евроспорт 1)
21:45 часа - Фигурно пързаляне (волна програма, двойки) (БНТ 3, Евроспорт 1)
22:00 часа - Бобслей (Евроспорт 2)
TEНИС
12:30 часа - Турнир ATP 500 в Доха (МАX Sport 1)
20:00 часа - Турнир ATP 500 в Доха (МАX Sport 1)
17 февруари (вторник)
00:00 часа - Турнир ATP 500 в Рио де Жанейро (MAX Sport 2)
1:00 часа - Турнир ATP 250 в Делрей Бийч (MAX Sport 1)
БАСКЕТБОЛ
19:15 часа - България, Национална баскетболна лига: Левски - Ботев (Враца) (MAX Sport 2)
БГ ФУТБОЛ
15:00 часа - efbet Лига: Септември (Сф) - Монтана (Диема Спорт)
17:30 часа - efbet Лига: Ботев (Враца) - Добруджа (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
18:00 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Ахли - Шабаб Ал Ахли (Диема Спорт 2)
18:00 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Шарджа - Насаф (Нова Спорт)
20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Хилал - Ал Уахда (Диема Спорт 3)
20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Шорта - Ал Духаил (Нова Спорт)
20:30 часа - Жребий за пети кръг на Купа на Футболната асоциация (Диема Спорт 2)
21:30 часа - Англия, ФА Къп: Макълсфийлд - Брентфорд (Диема Спорт 2)
21:30 часа - Испания, Ла Лига 2: Реал Сосиедад Б - Малага (МАX Sport 2)
21:45 часа - Италия, Серия "А": Каляри - Лече (MAX Sport 3)
22:00 часа - Испания, Ла Лига: Жирона - Барселона (MAX Sport 4)
22:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Ковънтри - Мидълзбро (Диема Спорт)
