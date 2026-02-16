Спортът по ТВ в понеделник (16 февруари)

МИЛАНО - КОРТИНА 2026

9:55 часа - Кърлинг (жени) (Евроспорт 1)

10:45 часа - Ски алпийски дисциплини (мъже, първи манш, слалом) (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)

10:55 часа - Бобслей (Евроспорт 2)

12:55 часа - Шорттрек (БНТ 3, Евроспорт 1)

12:55 часа - Бобслей (Евроспорт 2)

14:00 часа - Ски алпийски дисциплини (мъже, втори манш, слалом) (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)

15:30 часа - Сноуборд (мъже, слоупстайл) (Евроспорт 1)

17:10 часа - Хокей на лед (жени) (Евроспорт 1)

19:15 часа - Хокей на лед (жени) (Евроспорт 1)

19:55 часа - Бобслей (Евроспорт 2)

20:15 часа - Ски скокове (мъже) (Евроспорт 1)

21:45 часа - Фигурно пързаляне (волна програма, двойки) (БНТ 3, Евроспорт 1)

22:00 часа - Бобслей (Евроспорт 2)

TEНИС

12:30 часа - Турнир ATP 500 в Доха (МАX Sport 1)

20:00 часа - Турнир ATP 500 в Доха (МАX Sport 1)

17 февруари (вторник)

00:00 часа - Турнир ATP 500 в Рио де Жанейро (MAX Sport 2)

1:00 часа - Турнир ATP 250 в Делрей Бийч (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ

19:15 часа - България, Национална баскетболна лига: Левски - Ботев (Враца) (MAX Sport 2)

БГ ФУТБОЛ

15:00 часа - efbet Лига: Септември (Сф) - Монтана (Диема Спорт)

17:30 часа - efbet Лига: Ботев (Враца) - Добруджа (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

18:00 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Ахли - Шабаб Ал Ахли (Диема Спорт 2)

18:00 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Шарджа - Насаф (Нова Спорт)

20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Хилал - Ал Уахда (Диема Спорт 3)

20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Шорта - Ал Духаил (Нова Спорт)

20:30 часа - Жребий за пети кръг на Купа на Футболната асоциация (Диема Спорт 2)

21:30 часа - Англия, ФА Къп: Макълсфийлд - Брентфорд (Диема Спорт 2)

21:30 часа - Испания, Ла Лига 2: Реал Сосиедад Б - Малага (МАX Sport 2)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Каляри - Лече (MAX Sport 3)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Жирона - Барселона (MAX Sport 4)

22:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Ковънтри - Мидълзбро (Диема Спорт)