Мая Манолова: Докато някои се чудят как да си платят сметките, депутатите ще вземат 9% по-високи заплати

Докато някои се чудят как да си платят сметката за ток, депутатите ще посрещнат следващия месец с 9% по-високи заплати. Това пише председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова.
"Вече заплатата на народен представител ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева. А като се добави участието в комисии, надбавката от 1% за всяка година стаж, безотчетните 2/3 от основната заплата за сътрудници накрая един народен избраник съвсем спокойно ще прибира по над 10 хиляди евро на месец.
И явно има защо - не пропуснаха възможност да ощетят гражданите, да неглижират техните проблеми, да обслужват спонсорите си и да защитават единствено техните интереси.
Впрочем, дори когато излязат в предизборна ваканция, ще получават високите си възнаграждения", пише още Манолова.
"Затова в оставащите седмици на този парламент силно ги съветвам да приемат Закона “Антиспекула" за контрол на цените, вместо да се занимават с въпроси към некомпетентни министри за това защо животът поскъпвал.
Иначе, като тръгнат да обикалят страната да агитират, ще бъдат посрещнати с камъни", твърди бившият омбудсман.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СИНА НА ЛЮБЕН ДИЛОВ СИН , СЪДРУЖНИК В ПОЛИТИКО - ИТАЛИАНСКА МЕДИЯ С ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ОТ ДС,
А ТАТКОТО ЛЮБЕН ДИЛОВ - РЕДАКТОР В ПОЛИТИКО :)
07:46 16.02.2026
2 Европеец
Коментиран от #10
07:46 16.02.2026
3 ояден депутат
07:49 16.02.2026
4 Мда
07:52 16.02.2026
5 Депутат
Всички викахме, че инфлацията миналата година е 2.5% и сме готови за клуба на фалирали...пардон богатите, но пак всички гласувахме "за" за индексация с 14%.
07:53 16.02.2026
6 Реалист
07:54 16.02.2026
7 ППЛГДБ
07:54 16.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ВИДЯХТЕ ЛИ КАДРИТЕ ОТ ,,КОРОНЯСВАНЕТО,,
Коментиран от #13
08:00 16.02.2026
10 Размисли
До коментар #2 от "Европеец":Народните представители не трябва да получават по-висока заплата от минималната за страната. Да си народен представител е доброволно, по желание, в обществена/народна полза, което изключва получаването на заплата за това. Ако някой иска да работи за Народа, нека го прави безплатно, народът ще му се отблагодари според резултатите от работата му.
Освен това в нарушение на конституцията, която забранява всякакви привилегии, всички до един се ползват с какви ли не привилегии, като започнем от заплати, отпуски, безплатно паркиране и стигнем до там, че за народа има таван на пенсиите, а за тях няма. Демократично, нали!
08:11 16.02.2026
11 Ауууу
08:28 16.02.2026
12 кхинтгр
08:28 16.02.2026
13 Не сме ги видели
До коментар #9 от "ВИДЯХТЕ ЛИ КАДРИТЕ ОТ ,,КОРОНЯСВАНЕТО,,":Къде можем да ги видим?
08:29 16.02.2026
14 Дзак
Коментиран от #17
08:37 16.02.2026
15 Гай Турий
08:38 16.02.2026
16 търна
08:40 16.02.2026
17 Факт
До коментар #14 от "Дзак":Браво, но ако беше си останала Омбудсман, щях да гласувам за нея, а и днес можеше да стане министър председател.
08:50 16.02.2026
18 Гай Турий
09:04 16.02.2026
19 Вярно
09:15 16.02.2026
20 бушприт
09:19 16.02.2026
21 Даа!
09:21 16.02.2026
22 Българин
КОГАААААААААААА?
09:28 16.02.2026
23 Пешо
09:39 16.02.2026