Мая Манолова: Докато някои се чудят как да си платят сметките, депутатите ще вземат 9% по-високи заплати

Мая Манолова: Докато някои се чудят как да си платят сметките, депутатите ще вземат 9% по-високи заплати

16 Февруари, 2026 07:43 1 358 23

  • мая манолова-
  • заплати-
  • депутати

Вече заплатата на народен представител ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева

Мая Манолова: Докато някои се чудят как да си платят сметките, депутатите ще вземат 9% по-високи заплати - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато някои се чудят как да си платят сметката за ток, депутатите ще посрещнат следващия месец с 9% по-високи заплати. Това пише председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова.

"Вече заплатата на народен представител ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева. А като се добави участието в комисии, надбавката от 1% за всяка година стаж, безотчетните 2/3 от основната заплата за сътрудници накрая един народен избраник съвсем спокойно ще прибира по над 10 хиляди евро на месец.

И явно има защо - не пропуснаха възможност да ощетят гражданите, да неглижират техните проблеми, да обслужват спонсорите си и да защитават единствено техните интереси.

Впрочем, дори когато излязат в предизборна ваканция, ще получават високите си възнаграждения", пише още Манолова.

"Затова в оставащите седмици на този парламент силно ги съветвам да приемат Закона “Антиспекула" за контрол на цените, вместо да се занимават с въпроси към некомпетентни министри за това защо животът поскъпвал.

Иначе, като тръгнат да обикалят страната да агитират, ще бъдат посрещнати с камъни", твърди бившият омбудсман.


България
Оценка 4.5 от 25 гласа.
Оценка 4.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 0 Отговор
    ТЕ И ОТ ДРУГО ЗАХЛЕБЕВАТ ДЕПУТАТИТЕ
    .....
    СИНА НА ЛЮБЕН ДИЛОВ СИН , СЪДРУЖНИК В ПОЛИТИКО - ИТАЛИАНСКА МЕДИЯ С ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ОТ ДС,
    А ТАТКОТО ЛЮБЕН ДИЛОВ - РЕДАКТОР В ПОЛИТИКО :)

    07:46 16.02.2026

  • 2 Европеец

    51 1 Отговор
    За съжаление заглавието е вярно....

    Коментиран от #10

    07:46 16.02.2026

  • 3 ояден депутат

    37 1 Отговор
    тия 9% едвам ми покриват депутаските кюфтета

    07:49 16.02.2026

  • 4 Мда

    38 1 Отговор
    досега не съм виждал депутат да се откаже от заплата !

    07:52 16.02.2026

  • 5 Депутат

    39 1 Отговор
    Инфлация няма, но ние си индексираме заплатите на всеки три месеца.
    Всички викахме, че инфлацията миналата година е 2.5% и сме готови за клуба на фалирали...пардон богатите, но пак всички гласувахме "за" за индексация с 14%.

    07:53 16.02.2026

  • 6 Реалист

    16 3 Отговор
    Че то вече всичко под 5000 евра е нищо. Излезеш един месец по ресторанти и клубове и половината пари свършили. Ако имаш късмета да забършеш нещо, само за поддръжката й отива останалата част

    07:54 16.02.2026

  • 7 ППЛГДБ

    44 0 Отговор
    Заплатите им са най-малкия проблем! Тези хора там докараха една плодородна държава да е обезлюдяла пустиня залесена със ФЕЦ централи!

    07:54 16.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ВИДЯХТЕ ЛИ КАДРИТЕ ОТ ,,КОРОНЯСВАНЕТО,,

    15 4 Отговор
    НА ПРЕЗИДЕНТКАТА........ЦЯЛАТА ЗАЛА БЕ В МАСОНСКИ РИЦАРСКИ КРЪСТОВЕ А ПРИСЪСТВАЩИТЕ БЯХА 95 ПРОЦЕНТА МАСОНИ С ЖЕНИТЕ СИ..........КООО СТАА ТУКАААА

    Коментиран от #13

    08:00 16.02.2026

  • 10 Размисли

    39 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Народните представители не трябва да получават по-висока заплата от минималната за страната. Да си народен представител е доброволно, по желание, в обществена/народна полза, което изключва получаването на заплата за това. Ако някой иска да работи за Народа, нека го прави безплатно, народът ще му се отблагодари според резултатите от работата му.
    Освен това в нарушение на конституцията, която забранява всякакви привилегии, всички до един се ползват с какви ли не привилегии, като започнем от заплати, отпуски, безплатно паркиране и стигнем до там, че за народа има таван на пенсиите, а за тях няма. Демократично, нали!

    08:11 16.02.2026

  • 11 Ауууу

    15 2 Отговор
    Горкичките комунисти и дс агенти.Българино ако не излезнеш с сопите утре и това имущество което имаш ще ти го присвоят.В България ни управляват комунисти деца на комунисти и дс агенти .Всичко що е в тоя парламент от 90 г насам е боклук за сметището ако не се изхвърли ще станем цялата държава сметище

    08:28 16.02.2026

  • 12 кхинтгр

    24 1 Отговор
    10 хиляди евро и дори не ходят на работа??? А тези разбойници от ГЕРБ вече 20 г ги храни цяла България и докараха държавата до кочина. Полицаите с по 3-5 хиляди евро заплати пият и карат, не хващат бандитите а тормозят нормалните българи. Службите играят с мафията. Наркотиците влизат в България без проблем и се продават на децата като бонбони. Сектите си шетат свободно. И тоя лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя дето ограби България и по 10-15 хиляди евро на месец му се плащат??? Службите го возят с охрана като наркобарон??? Каква е тази работа бре??? Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изринем боклука.

    08:28 16.02.2026

  • 13 Не сме ги видели

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВИДЯХТЕ ЛИ КАДРИТЕ ОТ ,,КОРОНЯСВАНЕТО,,":

    Къде можем да ги видим?

    08:29 16.02.2026

  • 14 Дзак

    15 0 Отговор
    Нека растежа на заплатите да се обвърже с растежа на икономиката и натрупаните за това дългове!

    Коментиран от #17

    08:37 16.02.2026

  • 15 Гай Турий

    15 0 Отговор
    Докога безделниците дебуили в Анти НС ще си гласуват високи заплати?! Безсрамници!!!! Кой ще даде пример, че има държавническо мислене в тая колония?!! Кой??!! Веднага откачване от автоматизма спрямо СРЗ! Немедленно! И крайно време е свикване на Велико НС, което да ореже тая сглобка от "народни" хрантутници на 120 души на брой! Населението намаля с 1/3, а тия негадяи не само стоят толкова, но надуват навсякъде издържащите се на бюджета, купувайки си свои гласоподаватели с общата парА, изработвана от пчелите на обществото.

    08:38 16.02.2026

  • 16 търна

    2 1 Отговор
    Тъкаляше бая самосвали в комплекса ММИ Раднево, едва ли гладува след разлуката.

    08:40 16.02.2026

  • 17 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Браво, но ако беше си останала Омбудсман, щях да гласувам за нея, а и днес можеше да стане министър председател.

    08:50 16.02.2026

  • 18 Гай Турий

    7 0 Отговор
    При положение, че рейтингът на АНС е плачевен, че има 4-5 % одобрение и 95 % неодобрение, тия наглеци и безсрамници продъжават да мародерстват целия български тружещ се народ!!! 120 души на брой вече, ВНС!

    09:04 16.02.2026

  • 19 Вярно

    4 0 Отговор
    А магнитският с-и-чуг вече 2 месеца в дубай,а той и охраната му получават НАРОДНА ПАРА да идва сретен да ги очисти - ту туууу

    09:15 16.02.2026

  • 20 бушприт

    0 0 Отговор
    Правилно твърди бившата омбудсманка.

    09:19 16.02.2026

  • 21 Даа!

    3 0 Отговор
    Над 70% от тях,са със стаж над 20 години! Само от там си добавят над хиляда евро към заплатата.Но МРЗ е " заковаха" на 620 евро.Без да имат право на увеличение с 5%,като останалите в в бюджетният сектор. И бъдете сигурни,че още през юли месец,ще последва ново увеличение,с тази порочна практика,да имат коефиент свързан със СРЗ за страната.Който задължително расте през 3- до 6 месеца.Що за волски търпелив и безропотен народ сме? Правят ни на мумуни, директно в очите ни се подиграват,и винаги всичко в " името на хората"! Докога ще ги търпим.Обикновено семейство,не може да спести за две години,тяхна едномесечна заплата.Ето защо всичките с две ръце подкрепиха еврозоната.С тези темпове, до една година,ще получват по 6-7 хиляди евро на месец.Дреме им кое,колко ще струва.

    09:21 16.02.2026

  • 22 Българин

    0 0 Отговор
    Иначе, като тръгнат да обикалят страната да агитират, ще бъдат посрещнати с камъни", твърди бившият омбудсман.
    КОГАААААААААААА?

    09:28 16.02.2026

  • 23 Пешо

    0 0 Отговор
    Повечето за последно.

    09:39 16.02.2026

