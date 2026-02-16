Мая Хоук от „Stranger Things“ и Крисчън Лий Хътсън си казаха "да" на Св. Валентин в Ню Йорк (ВИДЕО)

Талантливата актриса Мая Хоук, позната на милиони зрители с ролята си в хитовия сериал „Stranger Things“, се врече във вечна вярност на музиканта Крисчън Лий Хътсън. Двойката избра най-романтичния ден в годината – Свети Валентин, за да отпразнува любовта си с интимна сватба в сърцето на Ню Йорк. Сред гостите на стилното тържество блестяха звездни имена от актьорския състав на „Stranger Things“ – Джо Кийри, Наталия Дайър, Сади Синк, Фин Улфхард, Гейтън Матарацо и Кейлъб Маклафлин.

Особено трогателен момент настъпи, когато бащата на булката, актьорът Итън Хоук, я съпроводи до олтара, а майка ѝ – легендарната Ума Търман, също присъстваше на церемонията.

Любовната история между Мая и Крисчън започва като дългогодишно приятелство, което постепенно прераства в нещо повече. Двамата са близки от четири години, но едва през 2023 г. папараците ги засичат за първи път в романтичен момент, с което потвърждават слуховете за връзката им.

Феновете на младата двойка не спират да ги поздравяват в социалните мрежи, а снимките от събитието вече обикалят интернет пространството.