Дейвид Гарет записа „Аве Мария“ с Андреа Бочели. Песента e част от бъдещия албум на виртуозния цигулар, който на 30 август гостува на софийския стадион "Юнак", съобщават организаторите.

Новият албум на Дейвид Гарет е озаглавен Iconic и ще излезе на 4 ноември, а песните в него са вдъхновени от легендарните композитори цигулари Дворжак, Глук, Менделсон, Шуман и още много други, на които Гарет се възхищава от дете. Именно на тях е посветен албумът. Новата продукция ще включва и дуетни аранжименти с бившия му учител Ицхак Пърлман, както и със звездния италиански тенор Андреа Бочели.

До октомври продължава европейското турне на Дейвид Гарет, наречено Alive. Сред композициите, на които публиката ще се наслади на стадиона у нас на 30 август, са Staying Allive, What a Wonderful World, Beauty and the Beast и Imagine, рок хитовете Enter Sandman и Paint it Black, както и интерпретациите на класически творби като "Конфутатис" на Моцарт и "Танц на рицарите" на Прокофиев.

Както БТА съобщи, локацията на концерта бе променена заради очакваните по-високи температури и възможността за още по-подходяща атмосфера под открито небе, каквато цигуларят и екипът му искат да създадат за българската публика.