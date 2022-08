Възкресяват класиката "Шотландски боец”, ето кой ще е Конър Маклауд

Класиката от 1986 г., в която Кристоф Ламбер е в ролята на безсмъртния воин от XVI в. Конър Маклауд, ще бъде рестартирана от Lionsgate с Хенри Кавил в главната роля. Режисьорът на "Джон Уик" Чад Стахелски даде обещаваща информация за процеса на предпродукция, предава БГНЕС.

Той заяви пред Collider: "В момента сме в процес на доработване. Мисля, че знаем какво искаме. По-важното от всичко е, че знаем какво искаме да направим".

Що се отнася до Кавил, поканената за ключовата роля звезда все още участва в преговорите и Стахелски потвърди, че той е "един от фаворитите" за филма. Той добави: "Не става въпрос само за мускули и душевност. Смятам, че той има невероятен диапазон и мисля, че ще донесе нещо много специално".

В оригиналния филм сър Шон Конъри, Ламбер и Кланси Браун са в ролята на безсмъртни същества, които се преследват едно друго, за да съберат повече сила. Филмът, забележителен с фразата си "There can be only one" и саундтрака на Queen, породи четири продължения и три spin-off телевизионни сериала.

Не е ясно дали Хенри ще изиграе съвсем нов герой или такъв от предишен проект, но Чад смята, че звездата от "Супермен" има "физиката и харизмата да изиграе главната роля във филма".

Наскоро той заяви: "Още по време на първата ни среща подозренията ми се потвърдиха: Хенри веднага се заигра с идеята за бремето на безсмъртието и в очите му се виждаше, че може да се преобрази от млада, жизнена душа в стара, мъдра душа. Той притежава потенциал да изиграе тази комбинация, от което бях очарован".