4 декември 1908 г. - В София е открит първият киносалон в България

4 Декември, 2025 03:13 4 930 13

4 декември 1908 г. - В София е открит първият киносалон в България

Фасадата е с оригинални декоративни елементи в стил виенски сецесион

4 декември 1908 г. - В София е открит първият киносалон в България - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Модерен театър" е първият киносалон в София и България. Той е открит на 4 декември 1908 г., 15 години след първите прожекции на братя Люмиер в Париж. Преди това на този адрес - бул. "Княгиня Мария Луиза" 26, е имало малка двуетажна къща с градинка. Проектът е възложен на архитект Димитър Начев от италианския предприемач Карло Вакаро. Той инвестира около един милион тогавашни лева.

Фасадата е с оригинални декоративни елементи в стил виенски сецесион. Салонът има места за около 400 зрители. През 1909 г. киносалонът става представител на "Пате фрер" за България и Македония. Прожектират се филми на "Гомон", "Матадор", "Нордиск къмпъни", "Амброзио", "Еклер".

"Модерен театър" финансира създаването на първите български хроникални филми. На 5 април 1910 г. е прожектиран "Българската армия", а по-късно - "Столица София" и "Български селски живот". През 1914 г. с негови средства е заснет и първият български игрален филм "Българан е галант". В същата сграда се намира и звукозаписната компания "Панавия", която издава шлагерите на Аспарух Лешников. През 1930 г. в киното за първи път е прожектиран филм със звук, припомня "Уикипедия".

През 1947 г. то вече се казва "Цанко Церковски", а в края на 90-те години отново е "Модерен театър". През 1978 г. е обявено за архитектурно-строителен художествен паметник на културата от местно значение. През 2001 г. става частна собственост, а от 2013 г. преустановява дейността си на кино. В момента сградата е в плачевно състояние. Преди време бившето киното влезе в списъка от 40 сгради - паметници на културата, в центъра на София, които са в аварийно състояние и се рушат.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
