Книги със зелени и червени корици се изземват от библиотеките в целия свят - били опасни

Подкуп по навик: Шофьор опита да пробута за всеки случай 100 лв. на полицаи без да е пил, според пробите с дрегер

Двама шофьори са задържани след опит да подкупят служители от пловдивската дирекция на МВР, съобщи plovdiv24.bg. При работа по безопасност на движе ...