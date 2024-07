„Колдплей“ разкараха мениджъра си

Музикантите от група „Колдплей“ са поредните, които се разделиха с мениджъра си след съдебен процес. Това се случи и на Тейлър Суифт и Кеша, а в миналото на „Секс пистълс“, сред много други.



Миналата седмица „Колдплей“ се споразумяха с мениджъра си Дейв Холмс по заведеното от него дело и своя насрещен иск, за да избегнат публичност, съобщи британската преса. Дейв Холмс беше мениджър на групата 22 години, но когато изтече договорът им през 2022 г., музикантите не го подновиха. Той заведе дело за неизплатени комисиони през август 2023 г., а те отговориха през октомври с насрещен иск за 14 милиона британски лири.



Приключването на спора струва на „Колдплей“ седемцифрена сума, твърди в. „Сън“, като се позовава на съдебни документи.



Холмс претендираше, че не му е платена комисиона за приноса му към неиздадените 10-и и 11-и албум на групата, по които той е имал много организационни ангажименти. Музикантите от „Колдплей“, от своя страна, твърдяха, че той е превишил разходите по турнето им Music Of The Spheres с над 17,5 милиона лири, давал е големи суми за ненужни сценични декори и визуални проекти, както и че Холмс е взел два заема на обща стойност 30 милиона долара като мениджър на групата, без да ги уведоми, от промоутъра им „Лайв нейшън“, който се грижи за продажбата на билети, .



Мениджър на „Колдплей“ с фронтмен Крис Мартин, басист Гай Бериман, барабанист Уил Чемпиън и китарист Джони Бъкланд сега е Фил Харви – техен дългогодишен приятел и сътрудник, наричан често пети член на групата, заедно с Манди Фрост и Арлин Фини. Групата сега е на европейско турне.



Певицата Кеша води 10-годишна битка с продуцента си Д-р Люк, като твърдеше, че той я е дрогирал и е злоупотребявал с нея сексуално. Според Кеша Д-р Люк я е нападнал преди 20 години, но тя заведе делото 10 години по-късно, макар и да не можеше да каже какво точно се е случило. Той отричаше обвиненията. Двамата се споразумяха през юни миналата година, месец преди насрочения процес.



Съдебната битка на Тейлър Суифт със Скутър Браун е една от най-горчивите в историята на поп музиката. Разпрата между тях започна през 2019 г., когато той купи лейбъла "Биг машин" (Big Machine), с който музикалната мегазвезда започна кариерата си и така придоби правата върху оригиналните записи на първите ѝ шест албума. Певицата твърдеше, че безуспешно се е опитала да ги откупи. Филмът Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood обаче постави под съмнение версията на Тейлър Суифт . Според него Скутър Браун и Скот Борчета, предишният ѝ мениджър, който е притежавал „Биг машин“, са ѝ предложили да откупи правата през 2019 г.



За да не получава компанията на Браун приходи от изпълненията ѝ, Тейлър Суифт започна да презаписва и преиздава старите си продукции, като в новата версия в заглавията е добавено Taylor's Version.



Известен е и спорът на „Секс Пистълс“ с мениджъра им Малкълм Макларън за правата върху името и музиката на групата. Джони Ротън (Джон Лайдън) го нарича през 70-те години на миналия век „най-лошия човек на света“. Той завежда дело срещу него през 1979 г. за присвоени приходи. Лайдън по-късно се скарва с групата и завежда дело и срещу нея. Той получава контрол върху името, но групата успешно съди Макларън за лош мениджмънт.



Списъкът на подобни спорове може да бъде попълнен с „Килърс“, Джими Хендрикс, „Куин“, „Ролинг стоунс“, „Бийтълс“. В началото на кариерата си много музиканти сключват договори, които с времето и успеха се оказват неизгодни за тях.

Междувременно стана ясно, че изключително рядка винилова плоча на музикалната група „Секс Пистълс“ е била продадена на търг за 24 320 британски лири, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.



Става дума за копие на скандалния сингъл „God Save The Queen“ от 1977 г. по случай сребърния юбилей на покойната британска кралица. След пускането му в продажба, около 25 000 плочи са изтеглени от пазара, тъй като текстовете описват монархията като „фашистки режим“.



Въпреки това остават няколко копия. Едно от тях беше продадено от специалистите по винилови плочи от аукционната къща „Уесекс Окшън Румс“ (Wessex Auction Rooms) за рекордната цена.



Сингълът е издаден по време на сътрудничеството на групата със звукозаписната компания „Ей енд Ем“ (A&M) през 70-те години на миналия век. Той се превръща в най-цензурирания запис в британската история, след като е забранен от Би Би Си и почти всички независими радиостанции във Великобритания. Компанията „Ей енд Ем“ прекратява договора си с новосъздадената пънк рок група и всички копия на сингъла „God Save The Queen“ са унищожени.



По-късно обаче се оказва, че някои записи са били запазени от компанията, а при затварянето на лондонските офиси на „Ей енд Ем“ през 1998 г. на редица ръководители е било подарено копие на сингъла. Смята се, че съществуват между 13 и 20 копия, които отдавна се считат за „свещения граал“ както сред колекционерите на винили, така и сред пънк ентусиастите.



Предишното копие, продадено в „Уесекс Окшън Румс“ през 2019 г., достига световен рекорд от 16 400 британски лири.



Виниловата плоча, която бе закупена, е една от най-редките плочи в света, тъй като не е част от копията подарени на ръководителите на музикалната компания през 1998 г. Анонимната продавачка на записа е първият човек, запознал се с групата през 1977 г., когато те идват в офиса на „Ей енд Ем“, където тя работи на рецепция. Когато напуска компанията през 1984 г., тя тегли жребий, в който има кутия със сингли на „Секс Пистълс“, и получава разрешение да ги запази.



„Настоящият сингъл, който се продава в „Уесекс Окшън Румс“, е последният ми. Държах го по сантиментални причини, но чувствам, че сега е моментът да се разделя с него. Притеснявам се, че един ден може да изчезне или да се повреди“, каза тя.



„Секс Пистълс" завинаги ще останат важна част от историята на музиката и на поп културата, а тази плоча ще остане свещен граал за всеки сериозен колекционер“, каза специалистът по винилови записи и аукционер Мартин Хюз.