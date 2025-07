На 85 почина основателят на Strawbs Дейв Къзинс ВИДЕО

Основателят и дългогодишен фронтмен на Strawbs Дейв Къзинс почина на 85-годишна възраст. Новината беше съобщена на страницата му във Facebook.

„С дълбока тъга трябва да съобщим за кончината на Дейвид Джоузеф Казънс в хосписа „Пилгримс“ в Кентърбъри, отиде си мирно след дълго боледуване, днес, неделя, 13 юли 2025 г.

„Всички ние бихме искали да отбележим живота на този невероятен певец и автор на песни, роднина, колега и/или специален приятел в този момент.

„Затова ви молим да се насладите на слушането на любимата си песен на Казънс, докато слънцето залязва, в която и част на света да се намирате, наслаждавайки се на това, което той би нарекъл чаша vino collapse (вино)...

„Междувременно ви молим да се присъедините към почитта към един прекрасен, талантлив човек, чийто живот ни е докоснал всички.“

Роден като Дейвид Джоузеф Хиндсън на 7 януари 1940 г., Казънс сформира Strawbs от блуграс групата Strawberry Hill Boys, като първо се насочват към фолк, а по-късно към прогресив рок.

Един от първите певци на Strawbs е бъдещият член на Fairport Convention Санди Дени, с когото Strawbs записват All Our Own Work през 1967 г. Групата е първата британска група, подписала договор с A&M Records, а Тони Висконти работи с групата по едноименния им албум от 1969 г., продуциран от Гъс Дъджън.

Рик Уейкман се присъединява към групата за Just A Collection Of Antiques And Curios през 70-те години, но напуска след From The Witchwood през следващата година, за да се присъедини към Yes. Въпреки че са най-известни с хита си от 1973 г., който заема второ място в класациите, Part Of The Union от албума Bursting At The Seams от същата година, Grave New World от 1972 г. и Hero And Heroine от 1974 г. представляват класическия звук на Strawbs.

Къзинс прави неочаквана камео роля в дебютния албум на Def Leppard от 1980 г., On Through The Night, а говорещият му глас може да се чуе в началото на When The Walls Came Tumblin'. Надолу.

През по-скорошните години групата е на турнета както с акустичен, така и с електрически състав, в който в различни периоди са участвали Адам и Оливър Уейкман, Джон Йънг и Дейв Бейнбридж, записват и албуми за лейбъла Esoteric, като The Ferryman's Curse (2017), Settlement (2021) и The Magic Of It All (2023).