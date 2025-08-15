Новини
Култура »
Откриха златни монети на Юстиниан I и Анастасий I на нос Калиакра

Откриха златни монети на Юстиниан I и Анастасий I на нос Калиакра

15 Август, 2025 10:15 802 3

  • монети-
  • разкопки-
  • юстиниян i-
  • анастасий i-
  • нос калиакра

Трите монети са част от съкровище, събирано в периода V – VI век.

Откриха златни монети на Юстиниан I и Анастасий I на нос Калиакра - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Златни монети на Юстиниан I и Анастасий I са откритите при разкопки на нос Калиакра, каза за БТА директорът на Историческия музей в Каварна Пенко Георгиев. Той допълни, че трите монети са открити в така наречения „Квартал на богатите“ при разчистване, тъй като са открити още в началото на сезона.

Трите монети са част от съкровище, събирано в периода V – VI век. Те се наричали солиди и на тях са константинополските императори Юстиниан I и Анастасий I. Според директора на музея трите монети са част от колективно съкровище, което е събирано във времето и са доказателство, че в този квартал е живеела аристокрацията на Калиакра.

Пенко Георгиев посочи, че тази година археологическите разкопки на нос Калиакра са започнали на 5 август. Ръководител на групата е директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова. За разкопките са осигурени работници от Община Каварна, за втора поредна година се включва и група от 14 души от Националната гимназия по древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. „Отзовават се и много доброволци, като вчера и днес имаше общински съветници от Добрич, които се включиха в разкопките“, каза Пенко Георгиев.

Той обясни, че през този сезон се правят археологически проучвания на некропола, който е срещу „квартала на богатите“. „Тоест на мястото, откъдето са ги изпращали в задгробния им живот, но ще проучим и златният квартал, в който са живеели“, уточни директорът на музея в Каварна. Екипът ще се опита да локализира и петата църква, която е обслужвала некропола.

Това е пореден сезон на разкопки на нос Калиакра, като преди години там са открити също пръстенът на Георги и съкровището „Татарска плячка“. Над 2800 предмета с висока експозиционна стойност са събрани при разкопките на нос Калиакра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стана

    0 0 Отговор
    пет години търся и нищо не намирам...Дано на 1 януари намеря някое евро....!

    10:28 15.08.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    И на Мъглижката крепост сме намирали!

    10:30 15.08.2025

  • 3 Откриха златни кьолчета

    2 0 Отговор
    в чекмедже зарито дълбоко от епохата на император тикварий
    край банкя

    11:10 15.08.2025