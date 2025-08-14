Новият роман на Симона Стоева „Под негово влияние“ ще разцъфне на премиера във Варна

На 28 август от 18:30 ч. в хотел „Campus 90“ (бул. „Цар Освободител“ 90, Варна) ще се пуснем по вълните на новата книга с дъх на лято.

След като спечели сърцата на българските читатели с помитащите „Всички ние сме мечти“ и „Никога достатъчни. След края на завинаги“, слънчевата Симона Стоева се завърна с „Под негово влияние“ – нов разтърсващ роман за болката и надеждата.

По вълните на тази история с дъх на лято ще се пуснем на премиерата във Варна на 28 август от 18:30 ч. в хотел „Campus 90“, зала „CONF 1“ (бул. „Цар Освободител“ 90).

На събитието всеки ще може лично да се срещне със Симона Стоева, а книгата ще представи омайната Ралица Генчева – авторка на обичаните „Обрат в сюжета“ и „Минимализъм“.

Входът е свободен.

„Под негово влияние“ затваря в бутилка целувката на соленото море, тръпчивия вкус на тъгата и сладкия нектар на неочакваната любов, която може да изцели най-дълбоките рани, но и да ги нанесе.

Андриана и Явор. А и Я. Eдин мъж и една жена, които съществуват истински само когато са един до друг. А между тях стои цяла азбука от емоции, страст и копнежи.

Напоена със слънце и носталгия – като слънчогледи в кошницата на велосипед, „Под негово влияние“ е красива и помитаща история, която примамливо нашепва: „ела, ела с мен по прашните пътища на младостта“.

Познатата деликатност на Симона Стоева се примесва с нов, по-мрачен и дълбок нюанс на прозата ѝ, който прави рентгенова снимка на най-тайните и студени кътчета на човешката душа.

А лятото… лятото е безмълвен художник на онази връхлитаща любов, която е болка и спасение. Солен спомен с вкус на слънце, който завинаги остава гравиран в камерите на сърцето.