Новият роман на Симона Стоева „Под негово влияние“ ще разцъфне на премиера във Варна

14 Август, 2025

На събитието всеки ще може лично да се срещне със Симона Стоева

Новият роман на Симона Стоева „Под негово влияние“ ще разцъфне на премиера във Варна - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 28 август от 18:30 ч. в хотел „Campus 90“ (бул. „Цар Освободител“ 90, Варна) ще се пуснем по вълните на новата книга с дъх на лято.

След като спечели сърцата на българските читатели с помитащите „Всички ние сме мечти“ и „Никога достатъчни. След края на завинаги“, слънчевата Симона Стоева се завърна с „Под негово влияние“ – нов разтърсващ роман за болката и надеждата.

По вълните на тази история с дъх на лято ще се пуснем на премиерата във Варна на 28 август от 18:30 ч. в хотел „Campus 90“, зала „CONF 1“ (бул. „Цар Освободител“ 90).

На събитието всеки ще може лично да се срещне със Симона Стоева, а книгата ще представи омайната Ралица Генчева – авторка на обичаните „Обрат в сюжета“ и „Минимализъм“.

Входът е свободен.

„Под негово влияние“ затваря в бутилка целувката на соленото море, тръпчивия вкус на тъгата и сладкия нектар на неочакваната любов, която може да изцели най-дълбоките рани, но и да ги нанесе.

Андриана и Явор. А и Я. Eдин мъж и една жена, които съществуват истински само когато са един до друг. А между тях стои цяла азбука от емоции, страст и копнежи.

Напоена със слънце и носталгия – като слънчогледи в кошницата на велосипед, „Под негово влияние“ е красива и помитаща история, която примамливо нашепва: „ела, ела с мен по прашните пътища на младостта“.

Познатата деликатност на Симона Стоева се примесва с нов, по-мрачен и дълбок нюанс на прозата ѝ, който прави рентгенова снимка на най-тайните и студени кътчета на човешката душа.

А лятото… лятото е безмълвен художник на онази връхлитаща любов, която е болка и спасение. Солен спомен с вкус на слънце, който завинаги остава гравиран в камерите на сърцето.


  • 1 1448

    1 0 Отговор
    какво щяло да разцъфне на премиера Желязков във Варна не разбрах

    10:28 14.08.2025