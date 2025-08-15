Филмът „Стадото" - българската номинация за „Оскар“

„Стадото“ е българската номинация за „Оскар“, съобщиха от Националния филмов център (НФЦ). Петчленна комисия избра третия игрален филм на режисьора Милко Лазаров да представя страната ни в категорията „Международен пълнометражен филм“ за наградите на Американската филмова академия.

Комисията тази година заседава в състав с председател Мира Сталева (изпълнителен директор на „София филм фест“, директор на „София мийтингс“, член на борда на Европейската филмова академия) и членове – Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала „Синелибри“), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на „София документал“) и Савина Петкова (кинокритик, член на ФИПРЕСИ).

„Стадото“ имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции, стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за най-добър филм и наградата на ФИПРЕСИ“, припомнят от НФЦ, предава БТА.

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият. Участват Весела Вълчева, Захари Бахаров, Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор е Калоян Божилов. Сценограф е Ивайло Петров, а костюмограф – Кирил Наумов. Музиката е на Пенка Кунева.

Филмът е продуциран от Веселка Кирякова (Red Carpet), заедно със ZDF/ARTE, 42film – Германия, и Amour Fou – Люксембург. Финансиран е от НФЦ, Eurimages, Mitteldeutsche Medienförderung, Film Fund Luxembourg и Creative Europe Media. Световен разпространител е Films Boutique, а у нас – Purple Rain.