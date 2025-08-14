Министерство на културата получава още 34 милиона лева

Министерският съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи в размер на 34 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за финансиране на държавните културни институти осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства по реда на Методиката (формулите) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

Осигуряването да допълнителни средства ще даде възможност да се продължи механизмът на финансиране на държавните културни институти осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства с цел изпълнение на основната им задача създаване и разпространение на сценично изкуство до все по голяма аудитория.

Разпределението на средствата за всеки един от държавните културни институти в областта на сценичните изкуства ще бъде извършено, като се извършват преизчисления по реда на Методиката. По този начин ще се осигурят разходите за осъществяване на дейност в турне в страната и чужбина, както и други разходи.

Ефектът от осигуряването на допълнителните разходи е свързан със създаване на по¬добри условия за изпълнение на основната задача на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства - създаване и представяне на произведения на театралното, музикалното и танцовото изкуство, които да възпитават и формират вкус у публиката, представяйки ѝ качествени класически и нови съвременни произведения, автори и артисти.

Допълнителните средства по бюджета на Министерство на културата за 2025 г. ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.