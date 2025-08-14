Новини
Министерство на културата получава още 34 милиона лева

14 Август, 2025

Осигуряването да допълнителни средства ще даде възможност да се продължи механизмът на финансиране на държавните културни институти

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи в размер на 34 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за финансиране на държавните културни институти осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства по реда на Методиката (формулите) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

Осигуряването да допълнителни средства ще даде възможност да се продължи механизмът на финансиране на държавните културни институти осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства с цел изпълнение на основната им задача създаване и разпространение на сценично изкуство до все по голяма аудитория.

Разпределението на средствата за всеки един от държавните културни институти в областта на сценичните изкуства ще бъде извършено, като се извършват преизчисления по реда на Методиката. По този начин ще се осигурят разходите за осъществяване на дейност в турне в страната и чужбина, както и други разходи.

Ефектът от осигуряването на допълнителните разходи е свързан със създаване на по¬добри условия за изпълнение на основната задача на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства - създаване и представяне на произведения на театралното, музикалното и танцовото изкуство, които да възпитават и формират вкус у публиката, представяйки ѝ качествени класически и нови съвременни произведения, автори и артисти.

Допълнителните средства по бюджета на Министерство на културата за 2025 г. ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разхищения

    4 0 Отговор
    и грабене до дупка !

    13:50 14.08.2025

  • 2 Министерство на културата!!!

    3 0 Отговор
    По-скоро Жирав с рога ще срещнете в Шопско

    13:50 14.08.2025

  • 3 А за зърнарите кога

    2 0 Отговор
    Една полуоска за бентлито е два бона, кой ше ми ги плаща ако не държавата със субсидиите

    13:54 14.08.2025

  • 4 Помагайте!

    2 0 Отговор
    Осветителите изнемогват с 32 хиляди заплата!

    14:00 14.08.2025

  • 5 Малкович

    2 0 Отговор
    На Славето му падат инвестицийките в САЩ

    14:11 14.08.2025

  • 6 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Дават пари за да променят история и да промият мозъците и направят роби децата и внуците ни

    14:14 14.08.2025

  • 7 Като чуя за култура ...

    3 0 Отговор
    Е, най-сетне и бедните културни дейци ще видят някой лев. Хората на Слави със сигурност ще захлебят. Яко ще се окултурим. Кой знае каква халтура ще се изгенерира за тези пари.

    14:18 14.08.2025