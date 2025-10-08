Новини
Пол Хоган, изиграл Дънди Крокодила, вече е на 86 г. (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 10:38 6 680 6

Пол Хоган, изиграл Дънди Крокодила, вече е на 86 г. (ВИДЕО)

Австралиецът Пол Хоган се жени два пъти за първата си съпруга, има шест деца

Пол Хоган, изиграл Дънди Крокодила, вече е на 86 г. (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралийският актьор и сценарист Пол Хоган, добил световна популярност с ролята на Дънди Крокодила от едноименния филм, за която си роля печели „Златен глобус“, през 1987 година, навърши 86 г.

Роден е на 8 октомври 1939 г. в Лайтнинг Ридж, Нов Южен Уелс, Австралия, и живее там, преди да замине за Сидни, където работи като бояджия на моста над залива в Сидни. Става известен, след като дава едно комедийно интервю за телевизионното шоу „Today Tonight“.

Малко по-късно комерсиализира своя талант, правейки свое собствено комедийно шоу със скечове, наречено „Шоуто на Пол Хоган“, на което е продуцент, ко-сценарист и играе някои от персонажите (заедно с актьора Джон Корнел). Шоуто, което се излъчва в продължение на 60 епизода в периода между 1973 и 1984 г., е много популярно в родината му и във Великобритания, демонстрира като запазена марка приятен и безгрижен хумор. През 1985 г. е награден с престижната награда „Австралиец на годината“, и е награден с Орден на Австралия.

Пол Хоган прави изключително успешна реклама на марката цигари „Уинфийлд“ през 70-те години на ХХ век. Кампанията на тази марка води до пазарен дял от нула до лидер на пазара в рамките на няколко години и Хоган става тясно свързан с този продукт.

В началото на 80-те години, Хоган заснема серия от телевизионни реклами, насърчаващи австралийската туристическа индустрия, които се излъчват в САЩ.

Първият филм на Пол е приключенската комедия „Дънди Крокодила“ (на английски език – Crocodile Dundee), в който той играе ролята на австралийски ловец, е частично финансиран от Пол Хоган и от група частни инвеститори, включително предприемача Кери Пакър, и професионалните играчи на крикет Грег Чапъл, Денис Лайли и Род Марш. Хоган също така е автор на сценария.

Комедията става най-успешният австралийски филм в историята, и дава начало на международната филмова кариера на Пол.

Благодарение на отличната си игра във филма, Пол печели „Златен глобус“ за „най-добър актьор в мюзикъл или комедия“, както и номинация за академична награда „Оскар“ за „най-добър оригинален сценарий“, две БАФТА номинации (по един за „най-добър актьор“, и за „най-добър оригинален сценарий“).

След успеха на „Дънди Крокодила“, Хоган е звезда и в продължението на филма „Дънди Крокодила 2“ (1988), и участва в други филми като: „Ангел“, „Flipper“, „Джак Светкавица“ и „Дънди Крокодила в Лос Анджелис“.

В началото на 2000 г. Хоган сключва договор с японската автомобилна компания Субару, презентирайки автомобилите на компанията с висока проходимост.

През октомври 2008 г. Хоган заснема нов филм в Австралия, в който участват още Дийн Мърфи и Шейн Джейкъбсън. Филмът се казва „Чарли и обувките“, и е заснет в района Ечука, намиращ се в щата Виктория, както и в околните райони.

Интересното е, че Хоган има два брака и два развода с първата си съпруга Ноуълин. Втората му законна жена, с която също се разделят, е екранната му партньорка от "Дънди Крокодила" Линда Козловски, изиграла ролята на Сю Чарлтън. Празнуващата днес звезда има общо шест деца.


