Звездата от "Стъклен дом" Стефка Янорова става 56 г. днес

16 Октомври, 2025 11:16 3 637 8

Тя е родена на 16 октомври 1969 г. в Стара Загора и е съпруга на хирурга д-р Петър Трендафилов

Звездата от "Стъклен дом" Стефка Янорова става 56 г. днес - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес известната българска театрална, филмова и телевизионна актриса Стефка Янорова отбелязва своята 56-годишнина.

Тя е известна с многобройните си участия в театъра, киното и телевизията, а още по-популярна на българският телевизионен зрител става след сериала "Стъклен дом" излъчван по BTV.

Родена е в град Стара Загора на 16 октомври 1969 година. Дъщеря е на скулптора и състезател по класическа борба Иван Яноров.

Завършила е ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност актьорско майсторство за драматичен театър през 1993 година. Преди това завършва френска гимназия.

След завършването си започва да играе в театъра в Сливен и на свободна практика до 2005 година, когато става част от Плевенския драматичен театър "Иван Радоев". Често участва и в представления на Театъра на българската армия.

В Театър 199 играе в постановките: „Исторически календар на 1736 г.“ по Хенри Филдинг, „Невинните“ по романа „Майките“ на Теодора Димова, „Брудершафт“ от Анатолий Крим, „Театър, любов моя!“ от Валери Петров, „Сарабанда“ от Ингмар Бергман.

Актрисата Стефка Янорова има много театрални роли и участия в телевизионни и филмови продукции.

Нейната филмография включва разнообразни телевизионни сериали и филми,
като "Имало една война", "Сън за щастие"у "Ние, нашите и вашите", "Буферна зона", "Омбре", "Революция Z", "Стъклен дом".

През 2016 година получава наградата "Икар" на Съюза на артистите в България за "поддържаща женска роля" в представлението "Театър, любов моя!" на Валери Петров.

Актрисата е съпруга на коремния хирург от ВМА д-р Петър Трендафилов, участвал в редица медицински мисии в "горещи точки" по света

Източник: eportal.bg


България
    16 2 Отговор
    Да е жива и здрава "звездата" от "Стъклен дом" (каквото и да е това)!

    Толкова много безсмислени риалитита, сериали и др подобни щуротии станаха, че честно нямам идея кои са им "звездите"!
    Всички ми изглеждат еднакво НЕИЗВЕСТНИ!

    Веднага възниква въпросът:
    Как аджеба се финансират бг казионните медии, след като продукциите им се гледат от шепа хора?!

    10:24 16.10.2024

  • 2 то у нас до толкова живеят

    4 7 Отговор
    55-60 и аареее . всеки ден има погребвания. набърже или церемониални . хората си заминават . промени се света . обединиха се католици и юдеиси . светът пламна . ще празнуваме . ура .

    10:39 16.10.2024

  • 3 Човек

    21 4 Отговор
    Красива и талантлива! Да е жива и здрава!

    10:49 16.10.2024

  • 4 приопо

    15 4 Отговор
    Една от малкото наистина красиви актриси, плюс без сканадали, фотосесии и други глупости. Всичко хубаво й пожелавам!

    13:35 16.10.2024

  • 5 Петрова

    13 4 Отговор
    Познавам това момиче от времето когато работи за кратко в Плевенския театър. Тя много талантлива, много умна, красива. От малкото актриси с достойно поведение, здраво семейство, много смислен човек. Жива и здрава да е!

    22:44 16.10.2024

  • 6 Абе

    1 2 Отговор
    И ко, шъ черпи ли?

    11:18 16.10.2025

  • 7 хмм

    2 1 Отговор
    Тъпо сериалче беше. Актрисата - с натрапчив диалектен говор.

    11:31 16.10.2025

  • 8 Не и личат

    1 0 Отговор
    Мислех че е по голяма. Звездата в няма. ....

    11:58 16.10.2025