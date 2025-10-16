Звездата от "Стъклен дом" Стефка Янорова става 56 г. днес

Днес известната българска театрална, филмова и телевизионна актриса Стефка Янорова отбелязва своята 56-годишнина.



Тя е известна с многобройните си участия в театъра, киното и телевизията, а още по-популярна на българският телевизионен зрител става след сериала "Стъклен дом" излъчван по BTV.



Родена е в град Стара Загора на 16 октомври 1969 година. Дъщеря е на скулптора и състезател по класическа борба Иван Яноров.



Завършила е ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност актьорско майсторство за драматичен театър през 1993 година. Преди това завършва френска гимназия.

След завършването си започва да играе в театъра в Сливен и на свободна практика до 2005 година, когато става част от Плевенския драматичен театър "Иван Радоев". Често участва и в представления на Театъра на българската армия.

В Театър 199 играе в постановките: „Исторически календар на 1736 г.“ по Хенри Филдинг, „Невинните“ по романа „Майките“ на Теодора Димова, „Брудершафт“ от Анатолий Крим, „Театър, любов моя!“ от Валери Петров, „Сарабанда“ от Ингмар Бергман.

Актрисата Стефка Янорова има много театрални роли и участия в телевизионни и филмови продукции.



Нейната филмография включва разнообразни телевизионни сериали и филми,

като "Имало една война", "Сън за щастие"у "Ние, нашите и вашите", "Буферна зона", "Омбре", "Революция Z", "Стъклен дом".

През 2016 година получава наградата "Икар" на Съюза на артистите в България за "поддържаща женска роля" в представлението "Театър, любов моя!" на Валери Петров.

Актрисата е съпруга на коремния хирург от ВМА д-р Петър Трендафилов, участвал в редица медицински мисии в "горещи точки" по света

