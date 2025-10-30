Новини
Кирил Маричков щеше да навърши 81 г. на днешния ден

30 Октомври, 2025 07:23 4 049 34

Кирил Маричков щеше да навърши 81 г. на днешния ден

Вижте подробности от биографията на музиканта

Кирил Маричков щеше да навърши 81 г. на днешния ден - 1
Снимкa: БГНЕС
Венелина Маринова

Днес големият Кирил Маричков щеше да навърши 81 години. Но, за съжаление, при качване на сцена за концерт на „Фондацията“ в село Селановци на 11 октомври 2024 година пада и получава тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на която умира в линейката, на път за болницата в Оряхово.

Вижте подробности от биографията на музиканта:

Кирил Кирилов Маричков (роден на 30 октомври 1944 г.) е български певец, музикант и композитор, най-известен с работата си в рок групата Щурците.

Първите стъпки на Маричков на музикалното поприще са рок формацията „Бъндараците“. Там Маричков свири на бас китара, а през 1967 г., след като Бъндараците се разделят, Маричков и барабанистът Петър Цанков основават Щурците.

Най-големите си успехи като музикант и изпълнител Кирил Маричков постига с „Щурците“.

Групата е създадена през 1967 г., а името ѝ е избрано след конкурс в радио-предаване. Първоначално младите музиканти свирят кавър-версии или композиции на утвърдени поп композитори, но постепенно се ориентират към изграждането на собствено звучене, основано на авторски композиции, отличаващи се със стилово разнообразие – рокендрол, хард рок и прогресив рок. Кирил Маричков е фронтмен, басист, певец и основен композитор на своята група. В списъка на създадените от него песни са хитове като „Рок в минало време“, „Вкусът на времето“, „Конникът“, „Клетва“, „Вълшебен цвят“.

Щурците са един от съставите, наред с ФСБ, Сигнал и Ахат, които могат да претендират за титлата „най-влиятелна българска рок група на 20 век“

С преустановяването на активната творческа и концертна дейност на Щурците, Кирил Маричков се отдава на солови проекти и обществени ангажименти. Първият му самостоятелен опит е саундтракът на култовия филм „Вчера“, включващ песента „Клетва“. По-късно издава два солови албума („Зодия Щурец“ и „Искам да кажа“), в записите на които участват както гост музиканти, така и останалите членове на Щурците. Понякога се събира с колегите си от групата за отделни концерти или за кратки турнета, като например „40 години Щурците“ през лятото на 2007 г. по повод на 40-годишнината от създаването на състава. През 2011 година той е ментор в „Гласът на България“. Неговият отбор стига до финала, но не спечелва конкурса. От 2013 е член на супергрупата Фондацията.

Наред с десетки български културни дейци като Васил Найденов, Богдана Карадочева, Тодор Колев, Йосиф Сърчаджиев, Стефан Димитров, Блага Димитрова, Васко Кръпката и др., в началото на 90-те години на 20 век Кирил Маричков активно се включва в движението на демократичната опозиция против управлението на БСП (бившата БКП). През 1990 г. Маричков е избран за народен представител от листата на коалиция СДС в 7-то Велико народно събрание, но по-късно го напуска. По време на предизборната кампания „Щурците“ записват популярната песен „Аз съм просто човек“, която се превръща в неофициален химн на опозицията.


  • 1 Българка

    60 3 Отговор
    А колко години щеше да навърши човекът убит в ПТП от Маричков, а?

    07:23 30.10.2024

  • 2 ЕВРОНЮЗ

    52 7 Отговор
    Абе пуснете едно парче от фестивала "АЛЕН МАК" ей тъй да си спомним за бореца и певец на декорацията

    07:24 30.10.2024

  • 3 Щеше

    29 3 Отговор
    Ама няма.

    07:25 30.10.2024

  • 4 Велик Музикант!

    5 33 Отговор
    Светла му памет!Поклон!
    Само имаше една грешка...!
    Че преди години се съгласи да стане... народен депутат...!
    Но все пак бързо разбра,че това не е неговото и бързо ги...отсвири...!

    07:26 30.10.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Друго минава живота

    33 0 Отговор
    ако дядо ти е с фамилия левиев.

    07:43 30.10.2024

  • 8 САЩ..САЩ..

    2 46 Отговор
    Велик българин...Велик...Велик...

    Коментиран от #10, #19

    07:52 30.10.2024

  • 9 Малко не му достигна

    37 2 Отговор
    Явно му е тежало нещо на съвестта, затова е решил да побърза и да не се мъчи повече.

    08:08 30.10.2024

  • 10 БГ…БГ

    25 1 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ..САЩ..":

    Велик американец, велик, велик!

    08:10 30.10.2024

  • 11 Вражалец

    36 4 Отговор
    Да би мирно седяло,не би от сцена паднало!

    08:15 30.10.2024

  • 12 Симо

    43 4 Отговор
    Със сатанинската песен "Клетва" обърка много народ да се кълне в Дявола. Осигури си безплатен експресен билет към ада.тоз "културен" деец.

    08:21 30.10.2024

  • 13 79 г е добра възраст

    1 5 Отговор
    златна . в юса на тази са младежи . ози , купър, си пият и пушат . навремето ги имитираха . навъдиха се много рокаджии . сега по няма .

    08:24 30.10.2024

  • 14 ИВАН

    29 6 Отговор
    Никога не са ми били приятни тия щурци - комунягите прекалено много ги лансираха, през 5 минути слушам само щурците.

    Коментиран от #32

    08:25 30.10.2024

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И щеше да бъде

    29 1 Отговор
    По всичките фойерверки и приказки около смъртта му вероятно национален празник и почивен ден!Като пресолиш манджата е така!

    08:39 30.10.2024

  • 17 стоян георгиев

    33 0 Отговор
    И този прогнозираше разпад на Русия и смъртта на Путин 🤭 Стана зарезил на дърти години!

    Коментиран от #31

    09:02 30.10.2024

  • 18 Kaлпазанин

    24 0 Отговор
    И прадядо ми щеше да е на 175,не умирайте бе ора кой ви кара да умирате

    09:37 30.10.2024

  • 19 ВЕЛИКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПОДЛОГА

    26 2 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ..САЩ..":

    СТИГА ВЕЧЕ СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ С КОМУНИСТИЧЕСКИ "ДИСИДЕНТИ", С КОИТО БКП-ТО СЕ ОЗОРИ ДА НАПРАВИ МУЗИКАНТИ. ПОНЕ, КАТО СОКОЛА ДА ГО БЯХА ХВЪРЛИЛИ В ПАНДИЗА, ЗА ДА ГО ИДЕОЛОГИЗИРАТ. А ТОЙ ПЕВЕЦ БИЛ, АМА В ДЕ-СЕ-ТО. ТАМ ХЕМ ПЕЕЛ, ХЕМ ПИШЕЛ САМОРЪЧНО...

    09:43 30.10.2024

  • 20 Реално

    28 0 Отговор
    Юдейй при това истински - по майка:
    Кирил Маричков е внук на Борис Леон Левиев. Майка му, Ирина Левиева (1922 – 1997), е художничка. На тях има се даваше голям карт бланш и при соца.

    09:47 30.10.2024

  • 21 ааззссеее

    28 0 Отговор
    А колко щеше да празнува убитото от него момиче?

    09:56 30.10.2024

  • 22 Сандо

    22 0 Отговор
    Най-големите си творчески успехи Маричков постигна по времето на социализма.След това се вля в синята агитка и творческите му сили секнаха.А после го подкара на халтура,че дори и във времена на демокрация човек трябва да си заработва папото.Това е,другото е:за умрелите или добро,или нищо.

    14:51 30.10.2024

  • 23 Фен на големия Маричков

    3 22 Отговор
    Мишките, престанете да църкате !

    16:11 30.10.2024

  • 24 n√Варна

    7 0 Отговор
    А миналата година празнува ли 79-годишния си юбилей?

    19:01 30.10.2024

  • 25 Тореро

    13 0 Отговор
    Пито,платено! Всеки заслужава съдбата си!

    19:12 31.10.2024

  • 26 Фигаро

    20 1 Отговор
    Никога не съм го харесвал, а откакто беше в първите редици с концертите на митингите на СДС,не можех да го понасям.Беше ми много отвратителен.

    14:13 01.11.2024

  • 27 Авто маниак

    1 9 Отговор
    Колкото и възрастен да беше, все ми се струва, че млад си отиде.

    11:59 11.04.2025

  • 28 Студопор

    11 0 Отговор
    Щеше, ако си гледаше старините и си стоеше на Д-то, вместо да се занимава с концерти, та да се пребие от сцената. Защо това е новина?

    07:27 30.10.2025

  • 29 ИВАН

    13 0 Отговор
    Винаги ми е бил противен, но комунистите незнайно защо, го лансираха, а после пък седесарите, явно креслѝовците са на почит.

    07:42 30.10.2025

  • 30 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Умря от алчност на сцената с памперс ,и не е само той такъв,всички от неговото поколение са алчни за хонорари с трите си песни които повтарят цял живот.

    08:17 30.10.2025

  • 31 Русия

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Всеки който копае гроб на Русия и Великият В.Путин сам пада в него !

    08:19 30.10.2025

  • 32 1234

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "ИВАН":

    ама той се жалваше,че бил репресиран от комунистите,нищо,че тейко му е бил на служба в рим дет се е образовал далеч от лошите комунисти дет пратили баща му на каторга там

    08:40 30.10.2025

  • 33 бедняшкия му живот

    1 0 Отговор
    го караше с творбите си да обикаля митинги и на избори с купувачите на гласове и лобистите да прокламира и пее за определени партии финансирани от чужбина . така и дпс не излъчиха президент или министър прецедател . но загина при инцидент . даже не стана ясно как е падал от метър и половина . подобно на славе имаше около него дето печелеха в разврат и разгул . бегейския ози делел по братски . 60 процента за него и 40 процента за другите . а парсата идеше от синята каса . вис отпускаше тайно за гласове и плакати , концерти слъзливи . илиев бутваше чували с долари и марки да гласи изборите .

    09:32 30.10.2025

  • 34 Спомени

    2 0 Отговор
    И прегазената жена имаше рождени дни.

    09:55 30.10.2025