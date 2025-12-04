Днес се навършват 46 години от смъртта на Петя Дубарова

На 4 декември 1979 година България губи един от най-ярките си млади поетични таланти. В своя дом в град Бургас, ненавършила 18 години, Петя Дубарова слага край на живота си със сънотворни хапчета, пише dunavmost.com.
Последното послание
В кратка предсмъртна бележка младата поетеса оставя само няколко думи, подредени като стихотворение: "Измамена / Младост / Прошка / Сън / Спомен / Зад стените на голямата къща / ТАЙНА"
Творческо наследство
Единствената стихосбирка на Петя Дубарова - "Аз и морето", излиза от печат през 1980 година, след нейната смърт. По-късно творчеството ѝ е събрано в книгата "Най-синьото вълшебство", която включва нейни стихове, писма и личен дневник.
Последни размисли
Година преди фаталното си решение, в своя дневник поетесата споделя дълбоки размисли за живота: "Най-парадоксалното у мен е, че страданието ми носи щастие. Има нещо велико в страданието, нещо извисяващо..."
В една от последните си изповеди тя пише: "Не искам да живея в заслепение... Всичко е така опорочено, някъде отвътре, от дълбокото на живота лъха гнило. Но искам да вярвам, че има и достойни хора, хора чисти и необикновени. Ако има, то те са нещастници."
Почитаме живота и творчеството на Петя Дубарова с поемата "Да бъда зимата":
Снегът е бял като възглавница,
и чист, и светъл е като невинност,
луната като жълта раница,
звездите - чаша бяло вино.
Аз искам с виното им ледено
за първи път да се опаря,
луната още недогледала
на своя гръб да натоваря.
Аз искам огъня на устните
в снега нестоплян да удавя,
кристалите от твърдост вкусните,
под зъбите си да поставя.
Аз искам да изтръпна цялата -
на зимата да заприличам.
Да бъда зимата. Ала сърцето ми
да си остане на момиче.
Данчо
10:39 04.12.2024
10:39 04.12.2024
В известен смисъл...
До коментар #1 от "Данчо":Комунистите имат много грехове и насаждането на атеизъм е един от тях. Животът без Бог е "опорочен" и "лъха на гнило"...
10:45 04.12.2024
Сила
10:48 04.12.2024
Булгаков
Коментиран от #14
10:48 04.12.2024
ИВАН
Коментиран от #7
11:04 04.12.2024
разбира се
До коментар #6 от "ИВАН":Казват им мутрите на прехода.
11:12 04.12.2024
друг читетел
До коментар #5 от "Читател":Не можеш да оцениш истинския талант! А младите не знаят много неща. Добре, че не са живели в онези времена и не са ги репресирали другарите с "безупречния" морал!
11:31 04.12.2024
"Единственият път
12:18 04.12.2024
Вечна и памет
12:52 04.12.2024
Роза
Коментиран от #13
15:25 04.12.2024
правилно
До коментар #12 от "Роза":и много вярно....!!!! Поклон пред светлата и памет...!!!
03:54 05.12.2024
прочетете има интернет
До коментар #4 от "Булгаков":Самоубила се е заради момче, един норвежец, с който се е запознала, писали са си, после той е спрял. Айде стига с комунистите, изтъркана плоча.
Коментиран от #15, #28, #31, #33
07:11 05.12.2024
Роза
До коментар #14 от "прочетете има интернет":С това момче,което е швед,тя отдавна е била приключила писмовната връзка!Както написах по-горе, истинските виновници са завистта и някои учители от англ.гимназия в Бургас.Те са били ограничени и зависливи хора.Причините не са политически!
14:03 05.12.2024
До 14,до Данчо и Булгаков
Коментиран от #23, #37
10:52 06.12.2024
Да, да
Коментиран от #20
11:00 04.12.2025
Сила
11:02 04.12.2025
Поклон
11:04 04.12.2025
соца
До коментар #17 от "Да, да":та е правил зотова си дефект
11:09 04.12.2025
Бялджип
11:13 04.12.2025
Да мило мое момче
11:13 04.12.2025
всичко, що е Петя
Коментиран от #30
11:17 04.12.2025
Лудостта и морето
11:19 04.12.2025
редник
Остави прекрасни стихове!
Поклон!
Понякога съм бяла и добра.
Как рядко ми се случва да съм бяла!
Тогава искам сън да подаря
на всекиго. И свойта обич цяла...
11:31 04.12.2025
тиририрам
До коментар #24 от "всичко, що е Петя":Само бунтът ще излекува дебилитета на властта.
Коментиран от #34
11:34 04.12.2025
Галина Колева
До коментар #14 от "прочетете има интернет":И КОЙ Е СПРЯЛ ПИСМАТА !? И КОЙ Я Е КЛЕВЕТИЛ ПО КОМСОМОЛСКА И ,,МОРАЛНА"ЛИНИЯ !? ТЯ Е ЖЕРТВА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ НЕМОЛАЛНОСТИ.
11:40 04.12.2025
тебе
До коментар #30 от "тиририрам":лом в хаспуха
Коментиран от #38
11:40 04.12.2025
провинциалист
11:43 04.12.2025
за непосветените
11:56 04.12.2025
Не в известен аспект
До коментар #16 от "До 14,до Данчо и Булгаков":В цялостен аспект комунизмът, съветски руската идеология която беше стоварена върху народа, изкриви значително представите на хората за общност инлравова държава. Да не говорим за съзнанието, което породи. Това че момичето не вижда достойни и чисто хора, говори достатъчно за извратената система. Едни хора поправящи си пътя през обществото с далавери, било то от рода на едно агне или суджук с пиене. Други хора, които са определяли съдбите на хората, кой какъв ще бъде. Спирали са едни и са пропускали други наши. Че днеска е същото. Защото тази система си остана, същите хора си останаха, но в прегръдките на либерализма. В една отворена система, където тези черти които още Алеко Константинов е описал просто намериха своята форма на проявления, масова корупция. И когато започнеш да говориш за такива неща, корумпираният човек те нарича утопист.
11:57 04.12.2025
Да ти е сладко!
До коментар #34 от "тебе":Коментар 36 за теб се отнася!
Коментиран от #41
12:01 04.12.2025
манди бранди
12:02 04.12.2025
Герги
12:08 04.12.2025
на тебе ти е сладко
До коментар #38 от "Да ти е сладко!":и се облизваш за още
12:11 04.12.2025
Дзън-дзън
За няколко дни изгълтахме всичко от и за Петя и така стигнахме до въпросите за самоубийството. Комунистическият натиск, историята с шведското момче, даскалите злобари, неспособни да понесат таланта й.
Питахме класната каква е нейната версия. И отговорът й за пореден път ни порази - "Нито една от трите! Петя беше талант, който няма как да оцелее в модерното общество, тя бе осъдена на смърт от собствената си гениалност! Точно както Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров, Пеньо Пенев и толкова други!".
Това почти ни уби, ама нали бяхме досадници попитахме дали е имала и шанс да оцелее. "Може би, каза класната, ама една такава жена оцелява само ако срещне истински мъж!" . Ааааааааа, мръсният швед, значи, той е Престъпникът! "Не, каза Класната, за други мъже говоря. Петя беше срещнала Христо / Фотев/, но се размина с истинския си Спасител - Борис Христов..."
А когато после ни прочете "Вечерен тромпет".....вече всички плакахме!
От потрес и радост, защото окончателно бяхме решили, че ще живеем!
Вечна й памет на нашата съученичка Петя!
Поклон пред
12:17 04.12.2025