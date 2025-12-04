Новини
Култура »
Днес се навършват 46 години от смъртта на Петя Дубарова

Днес се навършват 46 години от смъртта на Петя Дубарова

4 Декември, 2025 10:53 4 160 42

  • петя дубарова-
  • годишнина от смъртта

Поетесата си отива от този свят ненавършила 18 години

Днес се навършват 46 години от смъртта на Петя Дубарова - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 4 декември 1979 година България губи един от най-ярките си млади поетични таланти. В своя дом в град Бургас, ненавършила 18 години, Петя Дубарова слага край на живота си със сънотворни хапчета, пише dunavmost.com.

Последното послание

В кратка предсмъртна бележка младата поетеса оставя само няколко думи, подредени като стихотворение: "Измамена / Младост / Прошка / Сън / Спомен / Зад стените на голямата къща / ТАЙНА"

Творческо наследство

Единствената стихосбирка на Петя Дубарова - "Аз и морето", излиза от печат през 1980 година, след нейната смърт. По-късно творчеството ѝ е събрано в книгата "Най-синьото вълшебство", която включва нейни стихове, писма и личен дневник.

Последни размисли

Година преди фаталното си решение, в своя дневник поетесата споделя дълбоки размисли за живота: "Най-парадоксалното у мен е, че страданието ми носи щастие. Има нещо велико в страданието, нещо извисяващо..."

В една от последните си изповеди тя пише: "Не искам да живея в заслепение... Всичко е така опорочено, някъде отвътре, от дълбокото на живота лъха гнило. Но искам да вярвам, че има и достойни хора, хора чисти и необикновени. Ако има, то те са нещастници."

Почитаме живота и творчеството на Петя Дубарова с поемата "Да бъда зимата":

Снегът е бял като възглавница,

и чист, и светъл е като невинност,

луната като жълта раница,

звездите - чаша бяло вино.

Аз искам с виното им ледено

за първи път да се опаря,

луната още недогледала

на своя гръб да натоваря.

Аз искам огъня на устните

в снега нестоплян да удавя,

кристалите от твърдост вкусните,

под зъбите си да поставя.

Аз искам да изтръпна цялата -

на зимата да заприличам.

Да бъда зимата. Ала сърцето ми

да си остане на момиче.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данчо

    23 35 Отговор
    И кво сега - и нея ли са я убили комунистите ?

    Коментиран от #2, #8

    10:39 04.12.2024

  • 2 В известен смисъл...

    27 35 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    Комунистите имат много грехове и насаждането на атеизъм е един от тях. Животът без Бог е "опорочен" и "лъха на гнило"...

    10:45 04.12.2024

  • 3 Сила

    14 12 Отговор
    За инфо на нубийската принцеса .....Е ТЕ ТОВА Е ПОЕТЕСА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да си знайш , ти и твойто корсарче- краварче !

    10:48 04.12.2024

  • 4 Булгаков

    19 37 Отговор
    Комунистите я убиха!

    Коментиран от #14

    10:48 04.12.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ИВАН

    34 4 Отговор
    Сега се навъдиха още по големи безбожници.

    Коментиран от #7

    11:04 04.12.2024

  • 7 разбира се

    25 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИВАН":

    Казват им мутрите на прехода.

    11:12 04.12.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 друг читетел

    20 19 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    Не можеш да оцениш истинския талант! А младите не знаят много неща. Добре, че не са живели в онези времена и не са ги репресирали другарите с "безупречния" морал!

    11:31 04.12.2024

  • 10 “Единственият път

    18 2 Отговор
    към мъдростта е болката и страданието.”

    12:18 04.12.2024

  • 11 Вечна и памет

    25 1 Отговор
    Дълбок Поклон от съгражданите

    12:52 04.12.2024

  • 12 Роза

    39 3 Отговор
    Завистта и войнстващата посредственост я убиха!Животът в БГ-и преди ,и сега-не е за чувствителните и раними хора!

    Коментиран от #13

    15:25 04.12.2024

  • 13 правилно

    25 1 Отговор

    До коментар #12 от "Роза":

    и много вярно....!!!! Поклон пред светлата и памет...!!!

    03:54 05.12.2024

  • 14 прочетете има интернет

    15 23 Отговор

    До коментар #4 от "Булгаков":

    Самоубила се е заради момче, един норвежец, с който се е запознала, писали са си, после той е спрял. Айде стига с комунистите, изтъркана плоча.

    Коментиран от #15, #28, #31, #33

    07:11 05.12.2024

  • 15 Роза

    28 3 Отговор

    До коментар #14 от "прочетете има интернет":

    С това момче,което е швед,тя отдавна е била приключила писмовната връзка!Както написах по-горе, истинските виновници са завистта и някои учители от англ.гимназия в Бургас.Те са били ограничени и зависливи хора.Причините не са политически!

    14:03 05.12.2024

  • 16 До 14,до Данчо и Булгаков

    28 6 Отговор
    Роза посочва най-правилно причината. Момичето е било удостоено с правото да следва в литературния и-т "М.Горки" в Москва без да държи кандидатстудентски изпити. От нея се е искало само да завърши гимназия и да няма намалено поведение. Но една от даскалиците решила, че Петя "се е взела много на голямо" и издействала да й намалят поведението по следните причини: 1. Над яката на уч.престилка се виждала горната част на червена блузка; 2. Видели са я с пуснати коси, а не на плитки; 3. По време на бригада в завод се повредил някакъв брояч и за да не броят бутилките на ръка, Петя подпряла брояча с химикалката си. Според даскалицата, по този начин била повредила социалистическа собственост. И заради тези глупости Петя се оказала лишена от възможността да следва в Москва. Който е живял в онези времена знае, че ако ти намалят поведението в последния клас на гимназията, няма да можеш да кандидатстваш в университет веднага след завършването. Така че, в известен аспект и комунистите имат вина заради uдuoтckuтe правила, с които се опитваха да въведат казармена дисциплина в училищата. Сегашната слободия до известна степен се дължи и на това, че притисканите с такива правила родители дадоха необмислено голяма свобода на децата си след промените.

    Коментиран от #23, #37

    10:52 06.12.2024

  • 17 Да, да

    11 8 Отговор
    Всички хубави песни, който бяха написани по нейни стихове, бяха създадени по времето на Соца. Ако не беше Соца, никой нямаше да я знае.

    Коментиран от #20

    11:00 04.12.2025

  • 18 Сила

    4 8 Отговор
    Не можеш да кандидатстваш в университет , пращат те казарма в Строителни войски или в Елхово примерно и най безумното което знам ...не можеш впоследствие да сключиш брак с милиционер или военен ??! Не знам дали беше вярно последното , не познавам такива хора ...?!?

    11:02 04.12.2025

  • 19 Поклон

    15 3 Отговор
    Имала е поетично и нежно сърце,лесно е било да я унищожат.

    11:04 04.12.2025

  • 20 соца

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да, да":

    та е правил зотова си дефект

    11:09 04.12.2025

  • 21 Бялджип

    11 2 Отговор
    Много коментари. Вярни, или не, няма значение. По-важното е, че по този начин се показва, че паметта й заслужава уважение и дълбок поклон!

    11:13 04.12.2025

  • 22 Да мило мое момче

    6 1 Отговор
    ЗАЩОТО ТАКАВА СИ ОСТАНА ТИ БЕШЕ ИСТИНАТА ЧУВСТВИТЕЛНА ДУША УМНА И КРАСИВА. ВЯРВАМ, ЧЕ ТАМ ГОРЕ СИ ЩАСТЛИВА. И ПРИ СОЦА И ПРЕДИ НЕГО СА РОДЕНИ НАЙ ДОБРИТЕ ПОЕТИ ПИСАТЕЛИ. СЕГА Е ПЪЛНА СКУКА. ЕДИН ГОСПОДИНОВ И ДО ТАМ. И ТОЙ РОДЕН ПО СОЦА. НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ.

    11:13 04.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 всичко, що е Петя

    0 0 Отговор
    все е бунтар. Ето и Пета Уилсън беше Никита.

    Коментиран от #30

    11:17 04.12.2025

  • 25 Лудостта и морето

    4 9 Отговор
    2в1 луд и некадърен нарцис, това не е талант и творчество, прочетете написаното, за да ви се изясни.

    11:19 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 редник

    5 3 Отговор
    Taлантлива и лесно ранима!
    Остави прекрасни стихове!
    Поклон!

    Понякога съм бяла и добра.

    Как рядко ми се случва да съм бяла!

    Тогава искам сън да подаря

    на всекиго. И свойта обич цяла...

    11:31 04.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 тиририрам

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "всичко, що е Петя":

    Само бунтът ще излекува дебилитета на властта.

    Коментиран от #34

    11:34 04.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Галина Колева

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "прочетете има интернет":

    И КОЙ Е СПРЯЛ ПИСМАТА !? И КОЙ Я Е КЛЕВЕТИЛ ПО КОМСОМОЛСКА И ,,МОРАЛНА"ЛИНИЯ !? ТЯ Е ЖЕРТВА НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ НЕМОЛАЛНОСТИ.

    11:40 04.12.2025

  • 34 тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "тиририрам":

    лом в хаспуха

    Коментиран от #38

    11:40 04.12.2025

  • 35 провинциалист

    3 1 Отговор
    "Комунизмът (от латински: commùnis, „общ“, „обществен“) е социално и политическо движение, поставящо си за цел създаването на безкласово общество, основано на общата собственост на средствата за производство, свободен достъп до предметите за потребление, премахване на наемния труд и на държавата." Нищо общо със смисъла на комунизма от коментарите.

    11:43 04.12.2025

  • 36 за непосветените

    1 1 Отговор
    Лом е когато 100 000 ти влязат в азпуха наведнъж. На много малко хора им се дава възможност да разберат какво е и винаги е заслужено🖕😄🖕

    11:56 04.12.2025

  • 37 Не в известен аспект

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "До 14,до Данчо и Булгаков":

    В цялостен аспект комунизмът, съветски руската идеология която беше стоварена върху народа, изкриви значително представите на хората за общност инлравова държава. Да не говорим за съзнанието, което породи. Това че момичето не вижда достойни и чисто хора, говори достатъчно за извратената система. Едни хора поправящи си пътя през обществото с далавери, било то от рода на едно агне или суджук с пиене. Други хора, които са определяли съдбите на хората, кой какъв ще бъде. Спирали са едни и са пропускали други наши. Че днеска е същото. Защото тази система си остана, същите хора си останаха, но в прегръдките на либерализма. В една отворена система, където тези черти които още Алеко Константинов е описал просто намериха своята форма на проявления, масова корупция. И когато започнеш да говориш за такива неща, корумпираният човек те нарича утопист.

    11:57 04.12.2025

  • 38 Да ти е сладко!

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "тебе":

    Коментар 36 за теб се отнася!

    Коментиран от #41

    12:01 04.12.2025

  • 39 манди бранди

    1 1 Отговор
    Напук на клишетата, четейки стиховете й ще кажа, че е имала психични проблеми и отклонения, плюс синдрома на зубрачката-отличничка, познавах няколко такива. Пишат им петица и те искат да се хвърлят от прозореца. Плюс норвежеца, който я е отрязал, явно недоглеждане и от родителите, недостойно поведение на учителката и т.н. Не е трябвало да се стига до тази трагедия, но да се обявява за жертва на комунистическия режим смятам, че е много пресилено и тенденциозно.

    12:02 04.12.2025

  • 40 Герги

    2 0 Отговор
    Бог да я прости,но момичето не е било добре с нервите....

    12:08 04.12.2025

  • 41 на тебе ти е сладко

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Да ти е сладко!":

    и се облизваш за още

    12:11 04.12.2025

  • 42 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Класната ни разказваше много за Петя Дубарова, която е познавала лично в своята младост. Когато г-жа Стоби за пръв път ни прочете творба на тази гениална нейна приятелка момичетата плачеха, а ние, момчетата, стояхме с отворени уста и гузни съвести. Имаше пауза като вечност, а миг преди да издрънчи звънецът класната с тиха усмивка ни каза "Честита ви среща с Голямата Любов и Страдание!". И после си излезе.
    За няколко дни изгълтахме всичко от и за Петя и така стигнахме до въпросите за самоубийството. Комунистическият натиск, историята с шведското момче, даскалите злобари, неспособни да понесат таланта й.
    Питахме класната каква е нейната версия. И отговорът й за пореден път ни порази - "Нито една от трите! Петя беше талант, който няма как да оцелее в модерното общество, тя бе осъдена на смърт от собствената си гениалност! Точно както Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров, Пеньо Пенев и толкова други!".
    Това почти ни уби, ама нали бяхме досадници попитахме дали е имала и шанс да оцелее. "Може би, каза класната, ама една такава жена оцелява само ако срещне истински мъж!" . Ааааааааа, мръсният швед, значи, той е Престъпникът! "Не, каза Класната, за други мъже говоря. Петя беше срещнала Христо / Фотев/, но се размина с истинския си Спасител - Борис Христов..."
    А когато после ни прочете "Вечерен тромпет".....вече всички плакахме!
    От потрес и радост, защото окончателно бяхме решили, че ще живеем!
    Вечна й памет на нашата съученичка Петя!
    Поклон пред

    12:17 04.12.2025