Честит рожден ден на Цветана Манева: Голямата актриса става на 82 г.

На 30 януари 2025 година една от най-обичаните и уважавани актриси на българската сцена — Цветана Манева — отбелязва своя 82-и рожден ден. Но какво означава възрастта, когато духът остава млад, а харизмата и талантът продължават да вълнуват поколения българи?

Цветана Манева е истински символ на българския театър и кино. Родена през 1944 г. в Пловдив, тя завършва Висшия институт за театрално изкуство в класа на професор Моис Бениеш, където се оформя като една от най-силните драматични актриси на своето време. Със своята интелигентност, дълбочина и неоспорим сценичен магнетизъм, тя става разпознаваема още в началото на кариерата си. Тя наследява своя актьорски талант от баща си Георги Манев, който играе дълги години на сцената на Пловдивския театър.

През годините Манева оставя своя отпечатък както на театралната сцена, така и на големия екран. Филми като „Понеделник сутрин“, „Топло“, "Дами канят" и „Осъдени души“ се превръщат в класика, а нейното изпълнение в тях носи не само престижни награди, но и обичта на публиката.

Едно от най-запомнящите се участия на Манева е в телевизионния формат „Под прикритие“, където тя изиграва ролята на майката на мафиотски бос — роля, която отново демонстрира способността ѝ да придава дълбочина и нюанси на всеки персонаж.

Зад гърба си Цветана Манева има няколко брака. Нейната първа голяма любов е тогавашния третокурсник Петър Вучков – бъдещият емблематичен водещ на предаването “Минута е много” по БНТ. Въпреки силата на любовта им, бракът им не трае дълго, а едва две години.

През 1969 г. Цветана се омъжва за втори път, за Николай Пенчев - красив младеж, осветител в театъра. После става оператор в пловдивския телевизионен център. Градската легенда разказва, че за да я впечатли, Николай влиза с колата си в шадравана на градския площад. Бракът на Цветана и Николай Пенчев продължава близо 4 години, през които се ражда дъщеря им Надежда.

След това тя среща истински голямата си любов - Явор Милушев, с когото са заедно повече от 40 години. Тя разказва, че с него аферата започва през 1973 г. от една среща на входа на ВИТИЗ. Той е още студент, тя вече играе в Пловдив. Специално за тях Любен Гройс поставя пиесата “Двама на люлката”. Любовта им вдъхновява и пленява публиката.

Дори и на 81 години, Цветана Манева продължава да бъде активна и да участва в проекти, свързани с театър, кино и обществен живот. Нейното присъствие е доказателство, че истинското изкуство не познава възрастови граници.

В днешния ден, когато празнуваме живота и кариерата й, нека си припомним думите на самата Манева: „Изкуството е отражение на душата — ако я храниш с любов и мъдрост, то ще живее вечно.“

Честит рожден ден на неповторимата Цветана Манева!