ИБ на БСП с позиция против участие на България в Борда за мир на Тръмп

Участието ни е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения – зачитане на международното право и Уставът на ООН. Това е стратегически и основополагащ въпрос, който трябва да бъде отнесен към следващо Народно събрание, което би имало тежестта и легитимността да се произнесе по него, и то във времена на динамични и непредвидими геополитически процеси.

Т. нар. Борд за мир няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г. С нея ООН регламентира създаването на Съвет за мир – като орган, временна администрация на Газа – с мандат до 31 декември 2027 г. Докато Бордът е инициатива извън всякаква легитимна международна правна рамка. Това не е орган, а вид организация. Властта е концентрирана в един човек, мандатът е за целия свят, не за Газа. Има неограничен времеви хоризонт за действие, а този един човек определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения.

Страните-членки на ЕС реагираха предпазливо и с дълбоки резерви.

На фона на ескалиращата война в Близкия изток още по-остро стои въпросът – България да се въздържи от участие в подобни неясни и като цели, и като принципи инициативи.