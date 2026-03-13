Новини
България »
ИБ на БСП с позиция против участие на България в Борда за мир на Тръмп

ИБ на БСП с позиция против участие на България в Борда за мир на Тръмп

13 Март, 2026 08:20 835 28

  • бсп-
  • доналд тръмп-
  • борд за мир

Страните-членки на ЕС реагираха предпазливо и с дълбоки резерви

ИБ на БСП с позиция против участие на България в Борда за мир на Тръмп - 1
Лого: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Участието ни е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения – зачитане на международното право и Уставът на ООН. Това е стратегически и основополагащ въпрос, който трябва да бъде отнесен към следващо Народно събрание, което би имало тежестта и легитимността да се произнесе по него, и то във времена на динамични и непредвидими геополитически процеси.

Т. нар. Борд за мир няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г. С нея ООН регламентира създаването на Съвет за мир – като орган, временна администрация на Газа – с мандат до 31 декември 2027 г. Докато Бордът е инициатива извън всякаква легитимна международна правна рамка. Това не е орган, а вид организация. Властта е концентрирана в един човек, мандатът е за целия свят, не за Газа. Има неограничен времеви хоризонт за действие, а този един човек определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения.

Страните-членки на ЕС реагираха предпазливо и с дълбоки резерви.

На фона на ескалиращата война в Близкия изток още по-остро стои въпросът – България да се въздържи от участие в подобни неясни и като цели, и като принципи инициативи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шака Зулу

    19 10 Отговор
    Тия умрелите имали позиция , добо утро

    08:21 13.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    9 17 Отговор
    Комунягите винаги са рушели държавата. Петолъчката не прощава.

    Коментиран от #7

    08:21 13.03.2026

  • 3 вижда се

    16 9 Отговор
    БСП е в умрела кома , и не знае къде се намира !!

    08:22 13.03.2026

  • 4 1488

    11 4 Отговор
    който гласува за ГЕРБ без бензинец и газчица нема остане

    Коментиран от #6

    08:23 13.03.2026

  • 5 Ахааа

    18 2 Отговор
    Сетиха се най- накрая, да дойдат на себе си! Досега слугува на санкционирания за мегакорупция в световен мащаб от САЩ и Великобритания.... Все пак, по - добре късно от колкото никога и се отърваха от Зафиров и компания....

    08:28 13.03.2026

  • 6 Окооо

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Който гласува за ГЕРБ, по- добре да си гласува директно за ДПС НН, защо чрез посредник . Де факто Боко е тотално подчинен на Шиши...

    08:30 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ту-туу

    10 2 Отговор
    Добре,че са против да останат санкциите среще магнитският с-и-чуг и Горанов - б-к-ук

    08:34 13.03.2026

  • 9 По това ще ги познаете

    14 1 Отговор
    Всички с компромати ще гласуват ЗА за да услужат на намагнетизирания.

    08:36 13.03.2026

  • 10 Мара

    9 0 Отговор
    Се сетила да се побара

    08:37 13.03.2026

  • 11 Рамбо

    5 8 Отговор
    Откакто чрез преврат на жужето Путлер посочи един коткодерец да е начело на тая кървава партия, каква да е позицията на БСПееедирастите.

    Коментиран от #14

    08:38 13.03.2026

  • 12 КУСНО Е ЛИБЕ

    5 0 Отговор
    СЕТИ СЕ СТАРА МАРА ДА СЕ ПО БАРА

    08:39 13.03.2026

  • 13 Град Симитли

    8 1 Отговор
    Бате ви Шиши много ще се ядоса...
    ....и бай ви Сараф ,току виж,се сетил за позабравени дела...:))

    08:40 13.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Подкрепям!

    13 0 Отговор
    Какъв борд на мира на един са забравил се военолюбците!
    Какъвто му живота, такива му и идеите, стремежите и желанията!
    Цинични!

    08:44 13.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Късно е либе за китка

    8 0 Отговор
    Набутахте ни насила в мизерията на еврозоната, никой няма да забрави и прости!

    08:47 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 това не е съюза

    7 1 Отговор
    това не е съюза на тръмп за мир а съюза за войната на тръмп никой няма доверие на еврейския морков

    08:49 13.03.2026

  • 20 Добре казано...кратко и ясно!

    2 1 Отговор
    " Личното ООН" на "Трън" не ни трябва!!!
    Но когато кажеш буквата "а" , трява да кажеш и буквата "б",... това беше и проблема на Румен Радев
    през последните 7 години , той не посмя да ссе изкаже до край , но сега вече може
    не само , че не е президент , а и "Деса я няма в схемата" така по хваща" дикиш " но и трябва ,
    не само със сърцето а и с душата , да убедим изберателите , казваха другарите преди....!!! !!!
    И сега за да сме принципни до край , ...а със войната в Украйна и със Путин какво ще правим???
    Ще има ли " критика по братски нещо като "братска дружба" или само , братски шамари????
    Ако погледнем Путин днес , виждаме че желанието му за жойна не е такова което беше преди 4 години,
    но в "КГБ" , има правила ,ако не гърмиш пръв , ше бъдеш гръмнат!!!
    Опита се предава по еврейско-руската линия от Нетаняху до "Трън"!

    Коментиран от #24

    08:54 13.03.2026

  • 21 КОЙчо

    4 0 Отговор
    Нека да си припомним , на кого слугуваха бесепето в предният парламент?
    А в тройната коалиция, на кого слугуваха?
    Най-голямаото постижение, на нашите родни "социалисти" - насилственото преминаване от лев във евро.
    Ако тези са социалисти - всички са милионери - то аз съм космонавт!
    Сега със куция чалгар, да се вземат , и даправят извънпарламентарна партия -нали са слуги на шишко!

    08:54 13.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ОБЗАЛАГАМ СЕ ЧЕ ГЪРЦИТЕ ЩЕ ВДИГНАТ ВЪСТАНИЕТО ПРЕДИ НАС :)
    .....
    ПРИ НАС ПРЕКЛОНЕНИТЕ ГЛАВИЦИ СА СИ ТВЪРДО МНОЗИНСТВО :)

    08:57 13.03.2026

  • 23 Резултатът….

    2 0 Отговор
    ….от априлските избори ще зарадва дори и мен!

    08:57 13.03.2026

  • 24 Лопата с чип

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Добре казано...кратко и ясно!":

    Малко трудно ти се разбира , но пък затова е ясно, че не си спрял с парцуцата от снощи.
    Та викаш, в Палестина всичко е Ок, в Либия е демокрация, а в Ирак и Сирия всичко е цветя и рози!
    Абе нещо ново от Авганистан да си чул, че тукашните медии , само за Иран говорят!
    Хайде , със здраве!

    09:00 13.03.2026

  • 25 Йабадабаду

    0 0 Отговор
    След края на глобалната война, единият от вариантите е малкото оцелели да живеят в пещери. Милионерската партия на Флинтстоун не подкрепя тези перспективи и смятат да продължават с опитите за ремонт на летящата чиния на Бузлуджа и евентуална евакуация на Марс, при необходимост.

    09:02 13.03.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ЗАПОЧНАХ ДА СЕ ОПЛАКВАМ НА ЕДИН АМЕРИКАНСКИ ШОТЛАНДЕЦ КОМШИЯ В САЩ :
    ......
    А ТОЙ МЕ ПОПИТА " ТИ ГЛАСУВА ЛИ ? .. " АМИ НЕ"
    .... " АМИ ТОГАВА НЯМАШ ПРАВО ДА СЕ ОПЛАКВАШ"
    ..

    Коментиран от #27

    09:04 13.03.2026

  • 27 Машините на Мадуро

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Пробвай с китайски американец.

    Коментиран от #28

    09:08 13.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Машините на Мадуро":

    ЕВРИНА И КИТАЕЦА
    ПРЕДИ ДА ОТИДАТ ДА ГЛАСУВАТ ЩЕ ПИТАТ
    " ДАВАТ ЛИ НЕЩО БЕЗПЛАТНО ?"

    09:13 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове