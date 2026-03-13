Русия съобщи за 176 свалени украински дрона през нощта

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, съобщи руската държавна агенция ТАСС, като се позова на информация от министерството на отбраната на Русия, предава БТА.
Според дежурната сводка на ведомството безпилотните летателни апарати са били прехванати и унищожени в периода между 23:00 ч. на 12 март и 7:00 ч. на 13 март (22:00 - 6:00 ч. българско време).
„С дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението на руското министерство на отбраната.
По данни на руските власти най-голям брой дронове (80) са били свалени над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г. Други 29 безпилотни апарата са били неутрализирани над руската република Адигея в Северен Кавказ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аааа
08:30 13.03.2026
2 000
Коментиран от #6
08:31 13.03.2026
3 Време е
Коментиран от #24
08:32 13.03.2026
4 ПУТИН ПРИЛАГА
Коментиран от #21, #23
08:32 13.03.2026
5 в Москва
Коментиран от #11, #14
08:32 13.03.2026
6 хех
До коментар #2 от "000":И кой ще го купува? Тръмп ли? Щото Европа не си е свалила нейната.
Коментиран от #8, #10
08:32 13.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цомчо Плюнката
До коментар #6 от "хех":Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.
Коментиран от #26
08:34 13.03.2026
9 1488
08:37 13.03.2026
10 Обявиха кой бре
До коментар #6 от "хех":Вчера Румъния купи. Неофициално САЩ и разреши да купува.
08:37 13.03.2026
11 Да си копейка/русофил е Божие наказание
До коментар #5 от "в Москва":В московското княжество (по грешка наричано русия) управляват некадърници.Сега са по-големи некадърници и от управлявалите бившият СССР.
08:37 13.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зеленски бомби Путин
08:42 13.03.2026
14 Да си копейка/русофил е Божие наказание
До коментар #5 от "в Москва":Евреите създадоха СССР през 1917.Евреи управляваха СССР,евреи и сега управляват РФ.А копейката срещу заплащане плюе по евреите.Еми наказание си е.
Коментиран от #30
08:42 13.03.2026
15 Аз съм веган
08:43 13.03.2026
16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
08:44 13.03.2026
17 Зеленски бомби Путин
08:45 13.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бомбят Русия на поразия
08:49 13.03.2026
20 az СВО Победа 80
Само на 21 години сам удържа позицията си в продължение на 68 денонощия!
Истинското поколение Z, появило се в рамките на СВО!
Коментиран от #22, #28, #29
08:54 13.03.2026
21 Пич
До коментар #4 от "ПУТИН ПРИЛАГА":Путин се изтощава. Победата е или мълниеносна и врагът се предава или водиш дълга битка и се самоунищожаваш. СССР още не се е възстановил от победата си във ВОВ. Дори вече няма СССР.
08:56 13.03.2026
22 Дядо
До коментар #20 от "az СВО Победа 80":80 годишен ли си?
Патосът ти е като от Втората Световна, с това не хващаш сред младите.
08:58 13.03.2026
23 ТОЧНО
До коментар #4 от "ПУТИН ПРИЛАГА":РУСИЯ БАВНО СЕ ИЗТОЩАВА ОТ САНКЦИИ И ЗАГУБИ НА СИГУРНИ ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ.
09:00 13.03.2026
24 Лука
До коментар #3 от "Време е":Колкото и да ви се ще ,проклети рашисти ,НЕ МОЖЕТЕ !
09:01 13.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Оптимист
До коментар #8 от "Цомчо Плюнката":Руския петрол ще пусне повече ако го рекламира песков !
09:05 13.03.2026
27 Марлене Д.
09:06 13.03.2026
28 Лука
До коментар #20 от "az СВО Победа 80":Използват се стари рамки от всв .
09:10 13.03.2026
29 Да си копейка/русофила Божие наказание
До коментар #20 от "az СВО Победа 80":Прочети пак какво си написал и бегай за зелена рецепта.
09:10 13.03.2026
30 говори за себе си
До коментар #14 от "Да си копейка/русофил е Божие наказание":Да си краварски трол
е по-зле и от това
да си прокажен ....
09:16 13.03.2026