Русия съобщи за 176 свалени украински дрона през нощта

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, съобщи руската държавна агенция ТАСС, като се позова на информация от министерството на отбраната на Русия, предава БТА.

Според дежурната сводка на ведомството безпилотните летателни апарати са били прехванати и унищожени в периода между 23:00 ч. на 12 март и 7:00 ч. на 13 март (22:00 - 6:00 ч. българско време).

„С дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението на руското министерство на отбраната.

По данни на руските власти най-голям брой дронове (80) са били свалени над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г. Други 29 безпилотни апарата са били неутрализирани над руската република Адигея в Северен Кавказ.