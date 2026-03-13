Новини
Русия съобщи за 176 свалени украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 176 свалени украински дрона през нощта

13 Март, 2026 08:28, обновена 13 Март, 2026 08:28 658 30

Най-много безпилотни апарати са били прехванати над Крим и руската република Адигея, твърди Руското министерство на отбраната

Русия съобщи за 176 свалени украински дрона през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, съобщи руската държавна агенция ТАСС, като се позова на информация от министерството на отбраната на Русия, предава БТА.

Според дежурната сводка на ведомството безпилотните летателни апарати са били прехванати и унищожени в периода между 23:00 ч. на 12 март и 7:00 ч. на 13 март (22:00 - 6:00 ч. българско време).

„С дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението на руското министерство на отбраната.

По данни на руските власти най-голям брой дронове (80) са били свалени над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г. Други 29 безпилотни апарата са били неутрализирани над руската република Адигея в Северен Кавказ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 аааа

    6 8 Отговор
    Хаирлия да е! Утре да свалите хиляда, а вдругиден 5000!

    08:30 13.03.2026

  • 2 000

    11 2 Отговор
    Падна забраната за руския нефт. Тръмп капитолира.

    Коментиран от #6

    08:31 13.03.2026

  • 3 Време е

    10 1 Отговор
    приключете ги с Орешник !

    Коментиран от #24

    08:32 13.03.2026

  • 4 ПУТИН ПРИЛАГА

    13 3 Отговор
    ТАКТИКАТА НА БАВНАТА СМЪРТ ЧРЕЗ ИЗТОЩАВАНЕ НА ВРАГА. ОЧЕВИДНО РАБОТИ ЗА РАЗЛИКА ОТ МЪЛНИЕНОСНИТЕ АТАКИ НА САЩ И ИЗРАЕЛ КОИТО СА ПЪЛЕН ПРОВАЛ.

    Коментиран от #21, #23

    08:32 13.03.2026

  • 5 в Москва

    1 14 Отговор
    явно командват евреи, няма друго обяснение

    Коментиран от #11, #14

    08:32 13.03.2026

  • 6 хех

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    И кой ще го купува? Тръмп ли? Щото Европа не си е свалила нейната.

    Коментиран от #8, #10

    08:32 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цомчо Плюнката

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "хех":

    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    Коментиран от #26

    08:34 13.03.2026

  • 9 1488

    8 1 Отговор
    не са украински, ЕВРОПЕЙСКИ дрона

    08:37 13.03.2026

  • 10 Обявиха кой бре

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "хех":

    Вчера Румъния купи. Неофициално САЩ и разреши да купува.

    08:37 13.03.2026

  • 11 Да си копейка/русофил е Божие наказание

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "в Москва":

    В московското княжество (по грешка наричано русия) управляват некадърници.Сега са по-големи некадърници и от управлявалите бившият СССР.

    08:37 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зеленски бомби Путин

    3 8 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех, смех.

    08:42 13.03.2026

  • 14 Да си копейка/русофил е Божие наказание

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "в Москва":

    Евреите създадоха СССР през 1917.Евреи управляваха СССР,евреи и сега управляват РФ.А копейката срещу заплащане плюе по евреите.Еми наказание си е.

    Коментиран от #30

    08:42 13.03.2026

  • 15 Аз съм веган

    2 5 Отговор
    А отломки има ли, или пак ЦИГАРКИ?

    08:43 13.03.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор
    Разреши на Путин да продаде малко петрол...Путин изпълнява чинно.

    08:44 13.03.2026

  • 17 Зеленски бомби Путин

    2 5 Отговор
    Войната са пренесе в Русия....докъде я докара дъртака кремълски.

    08:45 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бомбят Русия на поразия

    2 5 Отговор
    Путин в тих ужас. Сега и Аятолахчето не му помага....

    08:49 13.03.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Русия има своя нов герой с позивна "Маестро"!

    Само на 21 години сам удържа позицията си в продължение на 68 денонощия!

    Истинското поколение Z, появило се в рамките на СВО!

    Коментиран от #22, #28, #29

    08:54 13.03.2026

  • 21 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПУТИН ПРИЛАГА":

    Путин се изтощава. Победата е или мълниеносна и врагът се предава или водиш дълга битка и се самоунищожаваш. СССР още не се е възстановил от победата си във ВОВ. Дори вече няма СССР.

    08:56 13.03.2026

  • 22 Дядо

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    80 годишен ли си?

    Патосът ти е като от Втората Световна, с това не хващаш сред младите.

    08:58 13.03.2026

  • 23 ТОЧНО

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "ПУТИН ПРИЛАГА":

    РУСИЯ БАВНО СЕ ИЗТОЩАВА ОТ САНКЦИИ И ЗАГУБИ НА СИГУРНИ ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ.

    09:00 13.03.2026

  • 24 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    Колкото и да ви се ще ,проклети рашисти ,НЕ МОЖЕТЕ !

    09:01 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оптимист

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Цомчо Плюнката":

    Руския петрол ще пусне повече ако го рекламира песков !

    09:05 13.03.2026

  • 27 Марлене Д.

    0 1 Отговор
    Докато евреина не увисне ,като в онази градина, ще има да плащаме.

    09:06 13.03.2026

  • 28 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Използват се стари рамки от всв .

    09:10 13.03.2026

  • 29 Да си копейка/русофила Божие наказание

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Прочети пак какво си написал и бегай за зелена рецепта.

    09:10 13.03.2026

  • 30 говори за себе си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да си копейка/русофил е Божие наказание":

    Да си краварски трол
    е по-зле и от това
    да си прокажен ....

    09:16 13.03.2026

Новини по държави:
