Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Невероятно: Швед подобри за 15-ти път собствения си световен рекорд в овчарския скок

Невероятно: Швед подобри за 15-ти път собствения си световен рекорд в овчарския скок

13 Март, 2026 08:26 772 2

  • овчарски скок -
  • арманд дюплантис-
  • историята-
  • лека атлетика-
  • световен рекорд-
  • турнир-
  • мондо класик-
  • упсала

Шведският феномен преодоля 6.31 м на собствения си турнир

Невероятно: Швед подобри за 15-ти път собствения си световен рекорд в овчарския скок - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Шведската звезда в овчарския скок Арманд Дюплантис отново влезе в историята на леката атлетика, след като постави своя 15-и световен рекорд. На турнира „Мондо Класик“ в Упсала 26-годишният атлет преодоля 6.31 метра и подобри собственото си върхово постижение.

Състезанието, част от веригата “World Indoor Tour (Silver)”, се провежда от 2022 г. и е организирано именно от самия Дюплантис. Тазгодишното издание се отличи с изключително силен състав – осем от деветимата участници имаха лични рекорди над 6 метра, а деветият – 5.96 м.

За шведа вечерта премина почти перфектно. Той направи само четири скока – на 5.65, 5.90, 6.08 и рекордните 6.31 метра, като преодоля всяка височина още при първия си опит.

Големият му конкурент Емануил Каралис, който преди дни постигна 6.17 м – най-добър резултат за сезона, този път не успя да повтори формата си и остана едва седми с 5.80 м.

В крайното класиране втори се нареди норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 метра, а трети остана американецът Закъри Брадфорд с 5.90.

С новия си рекорд Дюплантис продължава да затвърждава статута си на доминираща фигура в овчарския скок и един от най-впечатляващите атлети в съвременната лека атлетика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    4 3 Отговор
    тука шведите са спецове по такива скокове през оградите на трафопостите, а после по катерене по същите за жиць

    08:30 13.03.2026

  • 2 !!!?

    4 0 Отговор
    Е това е рекорд на рекордите ! Респект !

    08:55 13.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове