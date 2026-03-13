Невероятно: Швед подобри за 15-ти път собствения си световен рекорд в овчарския скок

Шведската звезда в овчарския скок Арманд Дюплантис отново влезе в историята на леката атлетика, след като постави своя 15-и световен рекорд. На турнира „Мондо Класик“ в Упсала 26-годишният атлет преодоля 6.31 метра и подобри собственото си върхово постижение.

Състезанието, част от веригата “World Indoor Tour (Silver)”, се провежда от 2022 г. и е организирано именно от самия Дюплантис. Тазгодишното издание се отличи с изключително силен състав – осем от деветимата участници имаха лични рекорди над 6 метра, а деветият – 5.96 м.

За шведа вечерта премина почти перфектно. Той направи само четири скока – на 5.65, 5.90, 6.08 и рекордните 6.31 метра, като преодоля всяка височина още при първия си опит.

Големият му конкурент Емануил Каралис, който преди дни постигна 6.17 м – най-добър резултат за сезона, този път не успя да повтори формата си и остана едва седми с 5.80 м.

В крайното класиране втори се нареди норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 метра, а трети остана американецът Закъри Брадфорд с 5.90.

С новия си рекорд Дюплантис продължава да затвърждава статута си на доминираща фигура в овчарския скок и един от най-впечатляващите атлети в съвременната лека атлетика.