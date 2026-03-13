Изгубена страница от ръкопис на Архимед е открита във Франция

Френският изследовател Виктор Гиземберг открива липсващата 123-та страница от „Архимедов палимпсест“, съдържаща откъс от трактата му „За сферата и цилиндъра“, в музей в Блоа. Тя изчезва заедно с още две страници, съобщи Френския национален център за научни изследвания (CNRS).

„Архимедов палимпсест“ е гръцки ръкопис от 10-ти век, създаден във Византия от неизвестен автор. Той съдържа няколко трактата на известния учен, включително някои, които не са оцелели в други източници. През Средновековието някои от произведенията на Архимед са били изтрити, за да може пергаментът да бъде използван повторно.

Ръкописът първоначално е съхраняван в Йерусалим, а след това в Константинопол, където през 1906 г. датският учен Йохан Лудвиг Хейберг документира произведението със снимки. Ръкописът по-късно се озовава в частна колекция във Франция. През 1996 г. Министерството на културата разрешава изнасянето му и продажбата му на търг на частен колекционер, който все още го притежава. В момента се съхранява в музея „Уолтърс“ в Балтимор, САЩ. Три страници от ръкописа обаче изчезват по време на прехвърлянето му към настоящия му собственик.

Снимките, направени от Йохан Лудвиг Хейберг, все още се съхраняват в Кралската датска библиотека. Сравнявайки листа от Блоа с тези снимки, Виктор Гисемберг успява да установи, че документът съответства на страницата от „Архимедов палимпсест“.

От едната страна на листа, под текста на молитвата, може да се види откъс от трактата „За сферата и цилиндъра“ и геометрични фигури. От другата страна е изобразен пророк Даниил с два лъва. Древният текст под илюстрацията все още не е дешифриран.