Макс Кавалера идва отново в София на 8 юли с групата Soulfly

Макс Кавалера се завръща в София на 8 юли с групата Soulfly. Концертът ще е в „Маймунарника“ и ще е част от турнето Spirit Animal, съобщават от Blue Hills, които са организатори на събитието у нас, пише bta.bg.

Музикалната обиколка носи името на песента Spirit Animal от дванадесетия и засега последен студиен албум на групата – Totem, издаден през 2022 г. Година след концерта на братята Макс и Игор Кавалера в България, Макс (китари, вокали) ще свири отново у нас, този път със сина си Зайън Кавалера (барабани).

В сетлиста се очаква да присъстват песни като Back to the Primitive, Eye for an Eye, Inner Spirit, парчета от албума Totem, както и вероятно кавъри на песни от Sepultura, бившата титулярна банда на бразилеца, посочват организаторите.