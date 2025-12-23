Социолог: Румен Радев е припознаван като алтернатива на сегашния политически елит

Очаквам през 2026 г. да има съществени размествания в електоралната картина. Това коментира пред бТВ Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Тя уточни, че се наблюдава повишена мобилизация на активните участници в масовите протести заради предсрочните парламентарни избори през пролетта.
„За хората е важно не просто да свалят властта, но и какво ще им бъде предложено като решение. Затова немалка част от избирателите към днешна дата заявяват, че или предпочитат да гласуват за други партии, или все още не са решили кого да подкрепят“, заяви тя.
Според нея една част от тези хора припознават президента Румен Радев като алтернатива, но на този етап не са правени изследвания за количествената подкрепа, защото не е ясно дали той ще участва във вота.
По думите ѝ, ако се стигне до политически проект около президента, най-съществената подкрепа би дошла от избиратели, които симпатизират на партии, позиционирани в националистическата ниша. Това би направило конкуренцията в този сегмент значително по-оспорвана.
Социологът не изключи и напълно реалистичния сценарий част от по-малките формации в сегашния парламент да не успеят да преминат 4-процентната бариера на следващите избори. Евентуално участие на президента в надпреварата допълнително би затруднило тези партии да запазят парламентарното си представителство.
По темата за възможно обединение срещу модела на управление, свързван с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Петрова посочи, че към момента заявките на политическите сили не сочат подобен сценарий. В същото време тя припомни, че политическата практика у нас неведнъж е показвала как категорични предизборни откази от сътрудничество впоследствие са били преодолявани.
1 123
Коментиран от #5, #44
22:12 23.12.2025
2 си дзън
22:12 23.12.2025
3 Тракиец 🇺🇦
22:14 23.12.2025
4 Ако Беше Алтернатива !
До Сега !
Да Беше Се Проявил !
Явно България!
И Българите !
Не Го Интересуват !
Коментиран от #7
22:14 23.12.2025
5 С Мълчанито Си!
До коментар #1 от "123":С Мълчанито Си!
Да !
22:15 23.12.2025
6 Тази руска марионетка ще
22:16 23.12.2025
7 Не Е алтернатива!
До коментар #4 от "Ако Беше Алтернатива !":Тоя индивид направо ЗАТРИВА България при всеки удобен случай и явно и подмолно...комунист!
22:18 23.12.2025
8 Радев е припознаван като
22:18 23.12.2025
9 Подъл, Ционист и Атлантик
Коментиран от #11
22:20 23.12.2025
10 Асен
22:22 23.12.2025
11 Алтернатива е на:
До коментар #9 от "Подъл, Ционист и Атлантик":кпсс,бкп/бсп и руските подлоги! Пуделчето на путински.............
22:22 23.12.2025
12 ?????
Ама нейсе.
На мен все едно не ми харесва. Особено след излагацията му с Кики и компания. Много лекомислено. Харесал ти някой си в самолета за Китай и ти му даде цяла България.
А после ни разправяш че бил шарлатанин. Повечето хора веднага го разбраха тва след като Радев ни го натресе, но се налага да го търпим досега.
Та и с евентуалната му партия ще е така. Тука има, тука нема.
Прекалено е хлъзгав президента.
Никога не е нито от тия, нито от ония.
Коментиран от #16
22:24 23.12.2025
13 Дупничанин
Коментиран от #38
22:24 23.12.2025
14 Хипотетично
Щрих: Сяде се ехидно с Карадайъ за изявлението за прародината му при Ердоган, а после сам на крака отиде при Ердоган и уреди да плащаме на Боташ.
22:25 23.12.2025
15 604
22:25 23.12.2025
16 сенки от миналото
До коментар #12 от "?????":"Ако в България имаше повече министри като Кирил Петков, България щеше да изглежда по друг начин" - са сопнатите думи на президента пред медиите в началото на скандала с канадското гражданство
22:32 23.12.2025
17 Ами не
22:37 23.12.2025
18 Гошо
Коментиран от #52
22:40 23.12.2025
19 Мдаа
22:41 23.12.2025
20 Танцуващият с Копейки
22:43 23.12.2025
21 Радев е нашият президент
Коментиран от #42
22:44 23.12.2025
22 .......
22:51 23.12.2025
24 Не е никак важно в случая
22:53 23.12.2025
26 Последния Софиянец
22:55 23.12.2025
27 Политически
22:55 23.12.2025
28 Бай Орков
22:56 23.12.2025
29 Глюпости ,
22:57 23.12.2025
30 Няма
22:58 23.12.2025
31 А50
22:58 23.12.2025
32 Tъкмо ще разцепи още малко копейките
Коментиран от #46
23:01 23.12.2025
33 Хохо Бохо
23:01 23.12.2025
34 Лидер
23:02 23.12.2025
35 1000+
23:02 23.12.2025
36 Радев дори не се обяви
в съвместна декларация с Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Финландия и Швеция. Отново Радев даже думичка не обели. Подписа още преди години договора за фонд Триморие и Б-9 ..миларди плати през ББР и ако някой твърди че е алтернатива на нещо нека да го докаже. Аз лично нищо алтернативно в този индивид не виждам. Относно социални политики там пък е дори потресаващо десен за човек който цял живот реално на бюджетна издръжка е бил. Бил и е !
23:03 23.12.2025
37 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP
23:07 23.12.2025
38 големдебил
До коментар #13 от "Дупничанин":Хич не е клекнал Баце ти.Много хитър ход да подмами резидента да се махне от президентството,и после да го изрита от политиката че станахме за кашмер пред света с такъв президент.То чак ме е яд да го наричам президент.Ако някой ми каже поне едно добро да е направил за България,евала.
23:08 23.12.2025
39 Ами факт е!
23:09 23.12.2025
40 ясновидец
23:11 23.12.2025
41 Товариш социолог,
23:12 23.12.2025
42 големдебил
До коментар #21 от "Радев е нашият президент":Абе говори само от твое име бе.Мен ме е яд да го наричам президент,той ще ми вика нашия президент.Земи си го дома и си го чукай у тимберицата.
23:12 23.12.2025
43 Може ....
23:16 23.12.2025
44 смехоран
До коментар #1 от "123":Много грозен тоз бе,гледа като лалугер.
23:18 23.12.2025
45 Нехис
Да не забравяме и че той ни натресе Кирчо и Кокорчо, докарали ни над 6000% кумулативна инфлация от 2020г досега. За кредитите да не говорим - 16-18 милиарда!
23:20 23.12.2025
46 златен плакет
До коментар #32 от "Tъкмо ще разцепи още малко копейките":"Tъкмо ще разцепи още малко копейките"..... ето точно поради подобни идеи и прилагането им на практика 36 години Българив все на доло върви. Ама идеален пример за деформирано и престъпно атлантическо мислене. Ние сме вредни хора. Ние сме предатели. Ние сме рушители и най важното ни е "Tъкмо ще разцепи още малко.."
Коментиран от #55
23:24 23.12.2025
47 А50
23:26 23.12.2025
48 Румен Радев НЕ е алтернатива
23:29 23.12.2025
49 здраво мислещ
Коментиран от #50
23:31 23.12.2025
50 И аз пич
До коментар #49 от "здраво мислещ":съм си избрал държава в която ще се махна. Трябваше да е от 20 декември но ще е от 15 януари. Грузия се казва държавата. А после и още по на изток вероятно.
Коментиран от #54
23:34 23.12.2025
51 Хахаха
23:34 23.12.2025
52 " Изключителния "
До коментар #18 от "Гошо":Поне да се беше писал Георги ...🤭😁
23:35 23.12.2025
53 По добре да ходят да копат на нивата
23:36 23.12.2025
54 здраво мислещ
До коментар #50 от "И аз пич":Ами аз избрах Малта , но ще проуча и Грузия .Предполагам си прав , защото може би Грузия е по евтина , а Малта всичко е в евро и си е скъпо .
23:36 23.12.2025
56 и кой ще отговори
Кой го издигна
Кой писа
С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
Ще ви се НДСВ 2 ама няма
Както Тръмп би казал
- той няма силна карта
23:47 23.12.2025