Социолог: Румен Радев е припознаван като алтернатива на сегашния политически елит

Очаквам през 2026 г. да има съществени размествания в електоралната картина. Това коментира пред бТВ Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Тя уточни, че се наблюдава повишена мобилизация на активните участници в масовите протести заради предсрочните парламентарни избори през пролетта.

„За хората е важно не просто да свалят властта, но и какво ще им бъде предложено като решение. Затова немалка част от избирателите към днешна дата заявяват, че или предпочитат да гласуват за други партии, или все още не са решили кого да подкрепят“, заяви тя.

Според нея една част от тези хора припознават президента Румен Радев като алтернатива, но на този етап не са правени изследвания за количествената подкрепа, защото не е ясно дали той ще участва във вота.

По думите ѝ, ако се стигне до политически проект около президента, най-съществената подкрепа би дошла от избиратели, които симпатизират на партии, позиционирани в националистическата ниша. Това би направило конкуренцията в този сегмент значително по-оспорвана.

Социологът не изключи и напълно реалистичния сценарий част от по-малките формации в сегашния парламент да не успеят да преминат 4-процентната бариера на следващите избори. Евентуално участие на президента в надпреварата допълнително би затруднило тези партии да запазят парламентарното си представителство.

По темата за възможно обединение срещу модела на управление, свързван с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Петрова посочи, че към момента заявките на политическите сили не сочат подобен сценарий. В същото време тя припомни, че политическата практика у нас неведнъж е показвала как категорични предизборни откази от сътрудничество впоследствие са били преодолявани.