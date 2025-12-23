Новини
Социолог: Румен Радев е припознаван като алтернатива на сегашния политически елит

Социолог: Румен Радев е припознаван като алтернатива на сегашния политически елит

23 Декември, 2025 22:10 1 060 56

Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“ коментира, че протестната енергия може да пренареди политическата карта още през пролетта

Социолог: Румен Радев е припознаван като алтернатива на сегашния политически елит - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаквам през 2026 г. да има съществени размествания в електоралната картина. Това коментира пред бТВ Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Тя уточни, че се наблюдава повишена мобилизация на активните участници в масовите протести заради предсрочните парламентарни избори през пролетта.

„За хората е важно не просто да свалят властта, но и какво ще им бъде предложено като решение. Затова немалка част от избирателите към днешна дата заявяват, че или предпочитат да гласуват за други партии, или все още не са решили кого да подкрепят“, заяви тя.

Според нея една част от тези хора припознават президента Румен Радев като алтернатива, но на този етап не са правени изследвания за количествената подкрепа, защото не е ясно дали той ще участва във вота.

По думите ѝ, ако се стигне до политически проект около президента, най-съществената подкрепа би дошла от избиратели, които симпатизират на партии, позиционирани в националистическата ниша. Това би направило конкуренцията в този сегмент значително по-оспорвана.

Социологът не изключи и напълно реалистичния сценарий част от по-малките формации в сегашния парламент да не успеят да преминат 4-процентната бариера на следващите избори. Евентуално участие на президента в надпреварата допълнително би затруднило тези партии да запазят парламентарното си представителство.

По темата за възможно обединение срещу модела на управление, свързван с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Петрова посочи, че към момента заявките на политическите сили не сочат подобен сценарий. В същото време тя припомни, че политическата практика у нас неведнъж е показвала как категорични предизборни откази от сътрудничество впоследствие са били преодолявани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    14 12 Отговор
    Радев служи на Сатанистите като Боко и Пеевски.

    Коментиран от #5, #44

    22:12 23.12.2025

  • 2 си дзън

    19 14 Отговор
    Той Румен Радев е припознаван и като руска слуга, ама нейсе.

    22:12 23.12.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    17 4 Отговор
    Някой да обясни на тая Геновева от БКП че не е никъв социолог а по скоро социопат

    22:14 23.12.2025

  • 4 Ако Беше Алтернатива !

    13 6 Отговор
    Ако Беше Алтернатива !

    До Сега !

    Да Беше Се Проявил !

    Явно България!

    И Българите !

    Не Го Интересуват !

    Коментиран от #7

    22:14 23.12.2025

  • 5 С Мълчанито Си!

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    С Мълчанито Си!

    Да !

    22:15 23.12.2025

  • 6 Тази руска марионетка ще

    11 7 Отговор
    ... опоска копейките от Възраждане, Меч, Величие, БСП, ИТН, вероятно и от ГЕРБ.

    22:16 23.12.2025

  • 7 Не Е алтернатива!

    14 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ако Беше Алтернатива !":

    Тоя индивид направо ЗАТРИВА България при всеки удобен случай и явно и подмолно...комунист!

    22:18 23.12.2025

  • 8 Радев е припознаван като

    19 9 Отговор
    Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил....

    22:18 23.12.2025

  • 9 Подъл, Ционист и Атлантик

    11 3 Отговор
    Алтернатива на какво да е?

    Коментиран от #11

    22:20 23.12.2025

  • 10 Асен

    9 10 Отговор
    Не думай кремълският слугинаж Радев на кого е при трябвал.

    22:22 23.12.2025

  • 11 Алтернатива е на:

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Подъл, Ционист и Атлантик":

    кпсс,бкп/бсп и руските подлоги! Пуделчето на путински.............

    22:22 23.12.2025

  • 12 ?????

    9 6 Отговор
    Дето викат като няма риба и ракът е риба.
    Ама нейсе.
    На мен все едно не ми харесва. Особено след излагацията му с Кики и компания. Много лекомислено. Харесал ти някой си в самолета за Китай и ти му даде цяла България.
    А после ни разправяш че бил шарлатанин. Повечето хора веднага го разбраха тва след като Радев ни го натресе, но се налага да го търпим досега.
    Та и с евентуалната му партия ще е така. Тука има, тука нема.
    Прекалено е хлъзгав президента.
    Никога не е нито от тия, нито от ония.

    Коментиран от #16

    22:24 23.12.2025

  • 13 Дупничанин

    5 2 Отговор
    Баце клекна 🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    22:24 23.12.2025

  • 14 Хипотетично

    10 2 Отговор
    Умело критикувайки всеки и всичко, президента сам се нагласява за алтернатива на всеки и всичко. Специалист по всичко.
    Щрих: Сяде се ехидно с Карадайъ за изявлението за прародината му при Ердоган, а после сам на крака отиде при Ердоган и уреди да плащаме на Боташ.

    22:25 23.12.2025

  • 15 604

    12 3 Отговор
    ми да се яви, да види как ще го отсвирим......той нъ докара до тоя хал

    22:25 23.12.2025

  • 16 сенки от миналото

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    "Ако в България имаше повече министри като Кирил Петков, България щеше да изглежда по друг начин" - са сопнатите думи на президента пред медиите в началото на скандала с канадското гражданство

    22:32 23.12.2025

  • 17 Ами не

    11 5 Отговор
    Радев не е алтернатива! От крадци та при Путин!? Не, благодаря!

    22:37 23.12.2025

  • 18 Гошо

    4 0 Отговор
    БРАВО!....Трябва да си ИЗКЛЮЧИТЕЛНО умен за да го прозреш!......Браво!

    Коментиран от #52

    22:40 23.12.2025

  • 19 Мдаа

    5 0 Отговор
    Малко вероятно е Радев да излезе на следващите избори. По-нататък ще да е. Сега се очаква избори след избори.

    22:41 23.12.2025

  • 20 Танцуващият с Копейки

    7 4 Отговор
    Румбата е въздух под налягане, както Костя Копейкин, Руди Гела, Шефа на Парка и Славуца Трифунджийска. Някой спомня ли си за широко рекламираният "спасител на нацията" Стефан Янев? И него ни го натрапваха, като някакъв сигурен победител с не знам си колко %, а той се оказа едно нищо- кръгла нула. Нещо подобно ще е и този. Със сигурност партийката, която ще скалъпи ще влезе в Парламента, но ще събере пряко сили 20 % и то като обере електората на умрялата БСП, ИТН, МЕЧ, Величие и Възраждане. От тези само Възраждане ще оцелее в новото Народно Събрание, но с наполовина по- малко места.

    22:43 23.12.2025

  • 21 Радев е нашият президент

    5 7 Отговор
    И го подкрепяме.

    Коментиран от #42

    22:44 23.12.2025

  • 22 .......

    9 2 Отговор
    Равносметката за 9 години в президентството на "бащата на нацията" - едно превъртане на лост, няколко коремни преси, няколко лицеви опори, една тотално разбита държава и един напълно разделен народ.

    22:51 23.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не е никак важно в случая

    5 3 Отговор
    Като какъв Радев е припознаван ! По важното е какъв е? Ясно да бъде заявено, а не подло да бъде премълчавано от самия него. Ако ще го играе поредният измамник, десен или центрист, атлантическо прокси чиято цел е за пореден път да бъдат излъгани хората, НЕ благодаря. И отново задавам въпроса: Алтернатива на кое точно е този индивид и кое ви кара да мислите че е алтернатива ?

    22:53 23.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Импийчмънт и затвор за рублофатмака продажен!

    22:55 23.12.2025

  • 27 Политически

    4 0 Отговор
    елит ? Това грозен майтап ли е ?

    22:55 23.12.2025

  • 28 Бай Орков

    2 2 Отговор
    След като Юмрученко е такъв голям мераклия да прави промени в България, защо не си направи партия през изтеклите 9 години и не стана премиер на държавата, за да я промени по свой образ и подобие, вместо да се скатае като мишок отново в Президентството?! Изпълнението е в изпълнителната власт! Ключовите решения са там.

    22:56 23.12.2025

  • 29 Глюпости ,

    3 3 Отговор
    Румбата е припознат от нашите петолъчки , като алтернатива за поредната република в СССР , навремето ..

    22:57 23.12.2025

  • 30 Няма

    5 2 Отговор
    качества на лидер !

    22:58 23.12.2025

  • 31 А50

    1 0 Отговор
    Ние елит нямаме , това са стадо самозванци

    22:58 23.12.2025

  • 32 Tъкмо ще разцепи още малко копейките

    1 1 Отговор
    Като за начало той ще обедини копейките. Така или иначе техният краен брой не му е достатъчен, а за повече може само да си мечтае

    Коментиран от #46

    23:01 23.12.2025

  • 33 Хохо Бохо

    2 3 Отговор
    Не разбирам от социология ама Под въпрос във ФБ дали бихте гласували за Радев за 2 часа имаши 29 000 палеца за одобрение.....за 2 часа. Интересно ще е някой да пусне подобен въпрос за тиква, прасе умното и кокорестия

    23:01 23.12.2025

  • 34 Лидер

    3 2 Отговор
    на самолет да , но до там !

    23:02 23.12.2025

  • 35 1000+

    5 3 Отговор
    Абе тия двамата с Волгин защо така много си приличат, особено с тия уши като пилингатори? Да нямат роднинска връзка, или просто всички руски агенти изглеждат еднакво отблъскващо?

    23:02 23.12.2025

  • 36 Радев дори не се обяви

    2 2 Отговор
    Против парите които на Украйна ще подарим. Дори тук в България не го направи! Вчера престъпното ни правителство обяви Русия за най-голямата дългосрочна заплаха за сигурността в евроатлантическата зона
    в съвместна декларация с Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Финландия и Швеция. Отново Радев даже думичка не обели. Подписа още преди години договора за фонд Триморие и Б-9 ..миларди плати през ББР и ако някой твърди че е алтернатива на нещо нека да го докаже. Аз лично нищо алтернативно в този индивид не виждам. Относно социални политики там пък е дори потресаващо десен за човек който цял живот реално на бюджетна издръжка е бил. Бил и е !

    23:03 23.12.2025

  • 37 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!!

    23:07 23.12.2025

  • 38 големдебил

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дупничанин":

    Хич не е клекнал Баце ти.Много хитър ход да подмами резидента да се махне от президентството,и после да го изрита от политиката че станахме за кашмер пред света с такъв президент.То чак ме е яд да го наричам президент.Ако някой ми каже поне едно добро да е направил за България,евала.

    23:08 23.12.2025

  • 39 Ами факт е!

    6 1 Отговор
    Приноса на Радев към бюджета и държавата през целият му съзнателен живот е не 0, а в милиони лева, евро с отрицателен знак.. И за 1 ст. във БВП принос няма ...Факт е !

    23:09 23.12.2025

  • 40 ясновидец

    4 2 Отговор
    Не се напъвайте .Президента няма да излезе на избори .България е подготвена за унищожение , защото е плацдарм срещу Русия , ставаме втора Украйна .Народа разбира се няма да реагира ,както винаги !

    23:11 23.12.2025

  • 41 Товариш социолог,

    3 1 Отговор
    защо любимият ти президент не те качи при него на миг 29,и не отлетите към масква?А по пътя съветската коруба да се разпадне?

    23:12 23.12.2025

  • 42 големдебил

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Радев е нашият президент":

    Абе говори само от твое име бе.Мен ме е яд да го наричам президент,той ще ми вика нашия президент.Земи си го дома и си го чукай у тимберицата.

    23:12 23.12.2025

  • 43 Може ....

    2 1 Отговор
    може да се пренареди политическата карта още през пролетта но определено няма да е алтернатива. Поредната измама на хората ще е, в полза на статуквото. Впрочем Първанов беше същият. Прокси създадено за да излъже хората ....и успя!

    23:16 23.12.2025

  • 44 смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    Много грозен тоз бе,гледа като лалугер.

    23:18 23.12.2025

  • 45 Нехис

    1 1 Отговор
    Каква алтернатива е някой, взимащ пари от Черепа, продаващ митничарски постове, сключил договор, който ни заробва с 4.9 милиарда за 13 години?
    Да не забравяме и че той ни натресе Кирчо и Кокорчо, докарали ни над 6000% кумулативна инфлация от 2020г досега. За кредитите да не говорим - 16-18 милиарда!

    23:20 23.12.2025

  • 46 златен плакет

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Tъкмо ще разцепи още малко копейките":

    "Tъкмо ще разцепи още малко копейките"..... ето точно поради подобни идеи и прилагането им на практика 36 години Българив все на доло върви. Ама идеален пример за деформирано и престъпно атлантическо мислене. Ние сме вредни хора. Ние сме предатели. Ние сме рушители и най важното ни е "Tъкмо ще разцепи още малко.."

    Коментиран от #55

    23:24 23.12.2025

  • 47 А50

    0 0 Отговор
    Колкото и да се пеняват умнoкpacивите от Сащ избраха Радев. Чендж ъф уинд, какво да се прави.

    23:26 23.12.2025

  • 48 Румен Радев НЕ е алтернатива

    1 0 Отговор
    Но се почна с уйдормите, че трябва да бъде припознаван като алтернатива ! Ами имам лоша новина пичове. На тези избори дори няма на политическата сцена да се появи лично.

    23:29 23.12.2025

  • 49 здраво мислещ

    0 0 Отговор
    Голямото Д , ще ви управлява чрез диктатура , поне това се чува , че ви гласи .Аз ще изчакам да видя кой ще спечели изборите и вече съм си избрал държава в която ще се махна .Тук никаква промяна няма да има .Народ от заложници !

    Коментиран от #50

    23:31 23.12.2025

  • 50 И аз пич

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "здраво мислещ":

    съм си избрал държава в която ще се махна. Трябваше да е от 20 декември но ще е от 15 януари. Грузия се казва държавата. А после и още по на изток вероятно.

    Коментиран от #54

    23:34 23.12.2025

  • 51 Хахаха

    1 0 Отговор
    Румен Радев до този момент не направи нищо за да ги блокира или разкара ББ и ДП. Даже напротив помогна и даже се включи в кражбите, за пример ще дам “Боташ” … който

    23:34 23.12.2025

  • 52 " Изключителния "

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гошо":

    Поне да се беше писал Георги ...🤭😁

    23:35 23.12.2025

  • 53 По добре да ходят да копат на нивата

    0 0 Отговор
    Аман от политолози, анализатори и други лизатори с наченки на естествен интелект!

    23:36 23.12.2025

  • 54 здраво мислещ

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "И аз пич":

    Ами аз избрах Малта , но ще проуча и Грузия .Предполагам си прав , защото може би Грузия е по евтина , а Малта всичко е в евро и си е скъпо .

    23:36 23.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 и кой ще отговори

    0 0 Отговор
    Чей Крым?

    Кой го издигна

    Кой писа
    С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    Ще ви се НДСВ 2 ама няма

    Както Тръмп би казал
    - той няма силна карта

    23:47 23.12.2025

