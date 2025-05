Без публика, но с вечност: Новото издание на Pink Floyd at Pompeii

За първи път в историята Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII излиза като цялостен лайв албум. Записан през октомври 1971 г. сред руините на древния амфитеатър в Помпей, този проект представя Pink Floyd в период на върхова форма и творчески размах, малко преди появата на The Dark Side of the Moon. Музика без публика, но с осезаемост от милиони.

Реставрацията на оригиналните 35mm ленти и новият микс от Steven Wilson придават кристална яснота и дълбочина, запазвайки пулса на живото изпълнение. Продуцентът споделя: „Исках да запазя усещането, че слушаш Pink Floyd точно така, както са звучали в онези дни – сурово и просторно.“

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII включва редки и неиздавани досега версии – включително алтернативен тейк на „Careful With That Axe, Eugene“ и оригинала на „A Saucerful of Secrets“. Това прави албума не само удоволствие за меломани, но и безценен музикален артефакт за всички фенове на групата и рок музиката.

Излизането на Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII идва в ключов момент за наследството на групата. Членовете на Pink Floyd подписаха продажбата на целия си музикален каталог на един от най-големите лейбъли в света - Sony Music Entertainment. Споразумението обхваща не само правата върху записаната музика, но и името на групата, визуалната ѝ идентичност, както и контрола върху мърчандайзинг, филми и бъдещи проекти, свързани с бранда Pink Floyd.

Колекцията Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII вече е налична в България на CD, LP, DVD и Blu-ray, и може да бъде открита в musicmall.bg.

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс