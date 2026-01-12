Новини
Диего Симеоне се покая за острите думи към Винисиус Жуниор: „Сгреших, извинявам се“

12 Януари, 2026 18:45 450 1

Треньорът на Атлетико Мадрид отправи провокативен коментар към бразилското крило в мача с Реал

Диего Симеоне се покая за острите думи към Винисиус Жуниор: „Сгреших, извинявам се“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наставникът на Атлетико Мадрид – Диего Симеоне, публично изрази съжаление за своята реплика към звездата на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор. Аржентинският треньор попадна под светлината на прожекторите не заради тактическите си умения, а заради напрегнат момент по време на полуфиналния сблъсък за Суперкупата на Испания.

По време на дербито между двата мадридски гранда, камерите уловиха как Симеоне отправя провокативен коментар към бразилското крило. По-късно стана ясно, че наставникът е заявил на Винисиус, че президентът на Реал Мадрид – Флорентино Перес, ще се раздели с него. Тази реплика предизвика буря от реакции, особено на фона на спекулациите около бъдещето на Винисиус и критиките към формата му през последните месеци.

На пресконференция преди предстоящия двубой за Купата на Краля срещу Депортиво Ла Коруня Симоне открито призна грешката си: „Искам да поднеса извиненията си към г-н Флорентино и към Винисиус за случилото се. Не беше редно да се поставям в такава ситуация и осъзнавам, че постъпих неправилно. Победителят заслужава уважение – Реал Мадрид спечели заслужено. Извинявам се, но няма да моля за прошка. Това е всичко, което мога да кажа“, заяви треньорът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

