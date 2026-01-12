Габриел Вълков: Ще прекратим мандата на Атанас Зафиров

На 7 и 8 февруари БСП ще проведе своя Конгрес, на който ще дадем оценка от участието ни в управлението, ще прекратим мандата на Атанас Зафиров и ще изберем новия председател на партията. Това заяви в интервю за „Лице в лице“ по bTV председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков.

Той допълни, че една от най-големите грешки на ръководството на социалистите и в частност на Зафиров е била тази, че не са чували гласа на редовите членове на партията.

Предложихме Закон за антиспекулата, Закон за доброволчеството, Закон за студентското кредитиране, предложихме и данък „свръхпечалба“ за банките, но нищо от това не беше прието, защото партньорите ни в управлението не поискаха. Това не беше равностойно партньорство, а нашият председател Атанас Зафиров не предприе нищо, с което да отстои нашите леви политики, обясни Вълков.

Той също така припомни, че Националният съвет на БСП е дал мандат за влизане в правителство с ГЕРБ и ИТН и с парламентарната подкрепа на АПС, но след оттеглянето на партията на Доган и идването на ДПС-Ново начало като част от управляващото мнозинство, Зафиров не е поискал мандат от органите на партията, за да се реши дали БСП остава или се оттегля от властта.

„Не може правителството да се управлява от двама човека (Борисов и Пеевски) през медиите. Не видяхме обаче никаква реакция от ръководството на БСП, защото не сме се съгласявали на такава сделка“, подчерта Вълков, визирайки включването на Делян Пеевски и ДПС-Ново начало в осигуряването на парламентарна подкрепа.

Младият социалист увери, че няма как БСП повече да влезе в нова коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало, отбелязвайки, че протестите на хората по площадите са били насочени именно срещу Борисов и Пеевски, които по думите му „са определяли накъде да върви правителството“. Що се отнася до президента Радев, ако се появи на изборите със своя партия, той отвърна, че у него БСП вижда по-скоро партньор в управлението.

Габриел Вълков не изключи вероятността да се впусне в надпреварата за следващ председател на БСП, ако структурите по места му гласуват доверие.

„БСП трябва да има нов път, нови лица и нова политическа платформа“, поясни той.

На финален въпрос какво му е мнението за въвеждането на 100-процентов машинен вот Вълков отговори, че „колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре“.