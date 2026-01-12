Новини
Габриел Вълков: Ще прекратим мандата на Атанас Зафиров

12 Януари, 2026 18:40 676 10

Не може правителството да се управлява от двама човека (Борисов и Пеевски) през медиите. Не видяхме обаче никаква реакция от ръководството на БСП, защото не сме се съгласявали на такава сделка“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 7 и 8 февруари БСП ще проведе своя Конгрес, на който ще дадем оценка от участието ни в управлението, ще прекратим мандата на Атанас Зафиров и ще изберем новия председател на партията. Това заяви в интервю за „Лице в лице“ по bTV председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков.

Той допълни, че една от най-големите грешки на ръководството на социалистите и в частност на Зафиров е била тази, че не са чували гласа на редовите членове на партията.

Предложихме Закон за антиспекулата, Закон за доброволчеството, Закон за студентското кредитиране, предложихме и данък „свръхпечалба“ за банките, но нищо от това не беше прието, защото партньорите ни в управлението не поискаха. Това не беше равностойно партньорство, а нашият председател Атанас Зафиров не предприе нищо, с което да отстои нашите леви политики, обясни Вълков.

Той също така припомни, че Националният съвет на БСП е дал мандат за влизане в правителство с ГЕРБ и ИТН и с парламентарната подкрепа на АПС, но след оттеглянето на партията на Доган и идването на ДПС-Ново начало като част от управляващото мнозинство, Зафиров не е поискал мандат от органите на партията, за да се реши дали БСП остава или се оттегля от властта.

„Не може правителството да се управлява от двама човека (Борисов и Пеевски) през медиите. Не видяхме обаче никаква реакция от ръководството на БСП, защото не сме се съгласявали на такава сделка“, подчерта Вълков, визирайки включването на Делян Пеевски и ДПС-Ново начало в осигуряването на парламентарна подкрепа.

Младият социалист увери, че няма как БСП повече да влезе в нова коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало, отбелязвайки, че протестите на хората по площадите са били насочени именно срещу Борисов и Пеевски, които по думите му „са определяли накъде да върви правителството“. Що се отнася до президента Радев, ако се появи на изборите със своя партия, той отвърна, че у него БСП вижда по-скоро партньор в управлението.

Габриел Вълков не изключи вероятността да се впусне в надпреварата за следващ председател на БСП, ако структурите по места му гласуват доверие.

„БСП трябва да има нов път, нови лица и нова политическа платформа“, поясни той.

На финален въпрос какво му е мнението за въвеждането на 100-процентов машинен вот Вълков отговори, че „колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре“.


  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 4 Отговор
    Дългата кремльовска ръка ще завърне отлъчилото се овче стадо...

    18:45 12.01.2026

  • 2 гост

    6 0 Отговор
    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    18:47 12.01.2026

  • 3 Да обърнем фритюрника другари

    7 1 Отговор
    Да изтече старото гранясало олио в канала.

    18:48 12.01.2026

  • 4 бе си пе чауу

    7 0 Отговор
    след скута просто си отивате а наско нека си пийва на воля

    18:49 12.01.2026

  • 5 И ти ,

    1 0 Отговор
    умньо с него !

    18:52 12.01.2026

  • 6 Мая

    1 0 Отговор
    БСП се самоунищожава. Няма повече да види власт. Все пак направиха добри неща, но там всеки се мисли за велик. Ако Радев акустика в политиката, може по милост да ги приюти, но това е малко вероятно, поне засега.

    18:54 12.01.2026

  • 7 Вълков каза още

    4 1 Отговор
    Не може одобрението към сваленото правителство да беше 12% а недоверието 80%, не може 200 хиляди да излязат в София и още толкова в страната а ние от БСП и ИТН да се молим на Борисов и Пеевски да не се подава оставка защото повече власт няма да видим. Да си отива Зафиров и да понесе отговорност.

    18:58 12.01.2026

  • 8 габриел ти партизанско внуче

    1 0 Отговор
    сресано на кукуригу ли си ?

    19:00 12.01.2026

  • 9 Ще ще

    2 0 Отговор
    Ама мизерията през еврото и другите ви предателства няма как да ги прекратите. Продажниците милиардери от БСП-то отивате при купчините с коелдни украси на Васко ДС-то!

    19:04 12.01.2026

  • 10 идин от хората

    0 0 Отговор
    На умряло куче е лесно, защо не го спряхте преди оставката на правителството? Кой може да ви повярва сега? Но разбирам, всичко това е нормално и е за хората.

    19:05 12.01.2026

