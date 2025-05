Рок легендите Smokie честват 50 години на сцена с концерти в България

Световноизвестната рок група Smokie ще зарадва българските си фенове с два концерта в рамките на турнето “Legendary Smokie - 50 Years of Music Tour” 2025. На 8 юли те ще разтърсят сцената на Летния театър в Бургас, а на следващия ден - 9 юли ще продължат с грандиозно шоу във Варна.

Със своите 26 албума, над 30 сингъла и повече от 30 милиона продадени копия, Smokie са сред най-успешните и обичани рок групи на всички времена. Те са носители на множество златни и платинени сертификати и са оставили неизличима следа в сърцата на три поколения фенове с хитове като "Don't Play Your Rock'N'Roll To Me", "I Can't Stay Here Tonight", "If You Think You Know How To Love Me", "Needles and Pins" и разбира се, "Living Next Door To Alice".

Днешният състав на Smokie включва Стив Пинел на барабани, Мик Макконъл на соло китара и беквокали, Пийт Линкълн на водещ вокал и ритъм китара, Мартин Булард на клавишни и Люк Булард на бас китара и беквокали. Въпреки многобройните предизвикателства и трагични събития в историята на групата, музикантите продължават да демонстрират огромна страст към музиката и безкрайна енергия на сцената.

Пеене, танци и незабравими моменти очакват феновете на рокендрола на концертите на Smokie в Бургас и Варна това лято. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени онлайн или на касите на Летните театри в двата града.