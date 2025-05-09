На 71 почина режисьорът на "Петдесет нюанса по-тъмно" Джеймс Фоли

Режисьорът на "Петдесет нюанса по-тъмно" (2017) и "Петдесет нюанса освободени" (2018) Джеймс Фоли почина на 71-годишна възраст, съобщи Hollywood Reporter.
Фоли е починал в дома си в Лос Анджелис, Калифорния. Той се бореше с рак през последните няколко години.
Фоли също работи по телевизионните сериали Туин Пийкс (1990-2017), Къща от карти (2013-2018) и филмите Reckless (1984), Glengarry Glen Ross (1992) и Perfect Stranger (2007).
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1 Град Козлодуй
04:52 09.05.2025