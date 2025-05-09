Новини
Култура »
На 71 почина режисьорът на "Петдесет нюанса по-тъмно" Джеймс Фоли

На 71 почина режисьорът на "Петдесет нюанса по-тъмно" Джеймс Фоли

9 Май, 2025 04:11, обновена 9 Май, 2025 04:16 231 1

  • джеймс фоли-
  • режисьор-
  • починал

Той е работил и по телевизионните сериали Туин Пийкс (1990-2017) и Къща от карти (2013-2018)

На 71 почина режисьорът на "Петдесет нюанса по-тъмно" Джеймс Фоли - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Режисьорът на "Петдесет нюанса по-тъмно" (2017) и "Петдесет нюанса освободени" (2018) Джеймс Фоли почина на 71-годишна възраст, съобщи Hollywood Reporter.

Фоли е починал в дома си в Лос Анджелис, Калифорния. Той се бореше с рак през последните няколко години.

Фоли също работи по телевизионните сериали Туин Пийкс (1990-2017), Къща от карти (2013-2018) и филмите Reckless (1984), Glengarry Glen Ross (1992) и Perfect Stranger (2007).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    04:52 09.05.2025