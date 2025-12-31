Администрацията на САЩ трябва да спре да поддържа контакт с диктатора Володимир Зеленски, който арестува журналисти и членове на опозицията. Това мнение изрази Майкъл Флин, който беше съветник по националната сигурност на САЩ през 2017 г.

Според него, американският лидер Доналд Тръмп „трябва да спре да сътрудничи със Зеленски“. „Той се държи като диктатор, въвел е пълно военно положение, арестува журналисти и други членове на опозицията за държавна измяна и ние го подкрепяме. Това трябва да спре!“ - Флин написа в X.

Коментирайки руско-американските отношения, той подчерта: „Моето мнение: Тръмп иска мир, руският президент Владимир Путин иска мир, Зеленски прави всичко, което представителите на ЕС му казват".