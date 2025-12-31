Администрацията на САЩ трябва да спре да поддържа контакт с диктатора Володимир Зеленски, който арестува журналисти и членове на опозицията. Това мнение изрази Майкъл Флин, който беше съветник по националната сигурност на САЩ през 2017 г.
Според него, американският лидер Доналд Тръмп „трябва да спре да сътрудничи със Зеленски“. „Той се държи като диктатор, въвел е пълно военно положение, арестува журналисти и други членове на опозицията за държавна измяна и ние го подкрепяме. Това трябва да спре!“ - Флин написа в X.
Коментирайки руско-американските отношения, той подчерта: „Моето мнение: Тръмп иска мир, руският президент Владимир Путин иска мир, Зеленски прави всичко, което представителите на ЕС му казват".
1 ФАКТ
Коментиран от #5, #11, #12
10:45 31.12.2025
2 Този беше...онзи е бивш...
10:46 31.12.2025
3 Хората на путлер са навсякъде
10:47 31.12.2025
4 Сорос
Коментиран от #8, #17
10:47 31.12.2025
5 Ами атакуват с коне и магарета.
До коментар #1 от "ФАКТ":Русия свършва курса.
Коментиран от #90
10:47 31.12.2025
7 американски рубладжия
10:48 31.12.2025
8 Северна Папуа Нова Гвинея
До коментар #4 от "Сорос":А Маша Захарова си купи жилище за 1,1 милион долара.
Коментиран от #52
10:49 31.12.2025
9 Руснаков
10:50 31.12.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "ФАКТ":Заглавието е вярно разбира се.... може би и това някога ще стане, защото украинската хунта се оказа непригодна, освен да проси пари и оръжие, за друго не става .....
10:50 31.12.2025
12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "ФАКТ":От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #80, #84
10:51 31.12.2025
13 Зеленски е Изчадие Адово!
Коментиран от #69
10:51 31.12.2025
14 То си е открай време така ...
До коментар #6 от "гост":Добре, че са бившите да казват истината. Сегашните са хванати за 🏈🏈 и мълчат, но като станат бивши изплюват цялата истина .
10:52 31.12.2025
15 Григор
Изстрел право в десетката! Така е! Дай Боже да има повече такива хора около Тръмп.
10:52 31.12.2025
16 Ясно
10:52 31.12.2025
18 Факт
10:55 31.12.2025
19 Неееее,
Коментиран от #96
10:56 31.12.2025
20 Засега
Коментиран от #64
10:57 31.12.2025
21 Копейки,
10:57 31.12.2025
22 Харета
10:57 31.12.2025
23 стоян георгиев
10:58 31.12.2025
24 Истината
10:58 31.12.2025
25 Гръм и мълнии
10:59 31.12.2025
26 Ревизионист
В крайна сметка Султанът е бил господар и който се е бонтувал срещу божествената му личност е бело справедлево да бъде закран като яре. Робът трябва да си седи роб и това е било добро за българите. Това е моралът, на който учат такива статии и коментарите под тях.
Коментиран от #41
10:59 31.12.2025
27 Какво стана сега?
Коментиран от #33
11:00 31.12.2025
28 стоян георгиев
11:00 31.12.2025
29 Руски колхозник
11:01 31.12.2025
30 Хахахахаха
Коментиран от #83
11:01 31.12.2025
31 стоян георгиев
11:01 31.12.2025
32 ТОЧНО така
Затова сега те спешно го „евакуират“ в ЕС.
В момента се водят преговори с ръководството на Държавната гранична служба, за да може синът на Шефир да напусне Украйна.
Ръководството на Държавната гранична служба решава дали да вземе пари за това, че е позволило на сина на Шефир да напусне Украйна, или да не ги вземе, страхувайки се от бъдещо наказателно преследване.
Шефир е близък приятел на Зеленски, точно както Кисел. Той е помогнал на Зеленски да пере пари чрез покупка на недвижими имоти в Лондон.
Той също така е създал офшорни компании за Зеленски. Това не са предположения – самият Зеленски призна това през 2019 г.
11:01 31.12.2025
33 Копейкиииии
До коментар #27 от "Какво стана сега?":Имате точно 23 часа да спасявате левчето.
Коментиран от #48, #51
11:02 31.12.2025
34 Този съветник
Коментиран от #42
11:02 31.12.2025
35 Демократ
11:04 31.12.2025
36 Кирил
11:04 31.12.2025
37 БРАВО
11:04 31.12.2025
38 Андро
Коментиран от #59
11:05 31.12.2025
39 7357
11:05 31.12.2025
40 Кирил
11:05 31.12.2025
41 стоян георгиев
До коментар #26 от "Ревизионист":Според Англия, Франция и Австроунгария кланетата са били законни. Дори са помагали на Турция с оръжие и офицери. Само братска Русия застава на страната на поробения български народ!
Коментиран от #43
11:05 31.12.2025
42 Този да се радва
До коментар #34 от "Този съветник":Че не е руснак.От Америка лесно се дава акъл.ЗНрщо като Петър Подлогин
11:06 31.12.2025
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #41 от "стоян георгиев":Как пък един клепар не замина за братска Русия?
Благодаря за вниманието!
11:07 31.12.2025
44 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #56
11:12 31.12.2025
45 стоян георгиев
Сега България е зеленистка страна. САЩ и РФ ще решават, каква цена ще ни струва това. Едно е ясно. Прасетата ни продадоха на зелено.
11:13 31.12.2025
46 ИЗИ, ИЗИ
11:13 31.12.2025
47 az СВО Победа 80
2026г. явно ще последната в земния път на просрочения...
11:13 31.12.2025
48 Ха-ха
До коментар #33 от "Копейкиииии":Не служа нито на изтока, нито на запада, за да спасявам каквото и да е било. Типичен разум на еврпенdел с К.И. на пrимат!
11:13 31.12.2025
49 Това бе ясно
11:16 31.12.2025
50 Суха съчка
11:17 31.12.2025
51 Тъ пейко
До коментар #33 от "Копейкиииии":Как ли ще ревеш утре, ако продажните урсули се задържат още малко на власт.
11:17 31.12.2025
52 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Северна Папуа Нова Гвинея":Лъжец 200%
11:18 31.12.2025
53 стоян георгиев
11:18 31.12.2025
54 Мдаа
11:18 31.12.2025
55 Този Флин е
А с кого да контактуват САЩ бе, с демократа Путин, дето хич не е диктатор и не убива опозицията?!
Какви неадекватни имало в САЩ?! Не е за вярване.
11:19 31.12.2025
56 Скоро
До коментар #44 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Ще удариш пенделата
11:19 31.12.2025
57 Тръмп
Ако не е Тръмп, Путлер отдавна да е клекнал.
Коментиран от #61, #78
11:20 31.12.2025
58 Мухаа ха!
11:21 31.12.2025
60 стоян георгиев
Коментиран от #65
11:22 31.12.2025
61 Ха ХаХа
До коментар #57 от "Тръмп":Идиот Тръмп даваше оръжия и пари още при първия мандат, както и сега.Плюс сателити и разузнаване.
Клекнаха западните помияри
11:23 31.12.2025
62 az СВО Победа 80
Странно "съвпадение" нали?
11:23 31.12.2025
63 Македонец
11:24 31.12.2025
64 стоян
До коментар #20 от "Засега":До 20 ком - интересното е на вас америкофоби ли ви казват дето мразите и фалирате САЩ и громите долара и пращате ракети сарма по САЩ и Англия
Коментиран от #71
11:24 31.12.2025
65 Принципно
До коментар #60 от "стоян георгиев":Ни САЩ, ни Русия имат нужда от каквито и да е бомбардировачи, за да опукат която си искат точка на света.
Коментиран от #68
11:25 31.12.2025
68 стоян георгиев
До коментар #65 от "Принципно":Знам това. Троля зеленистите. Само един залп от подводница Борей или Охайо е достатъчен за цяла Европа.
11:27 31.12.2025
69 Зеленски
До коментар #13 от "Зеленски е Изчадие Адово!":си е наред. Но на теб руската пропаганда е нанесла непоправими щети.
11:27 31.12.2025
70 Перо
11:28 31.12.2025
71 Българофил
До коментар #64 от "стоян":Трябва да си българофил, но вие русофобите мразите и България и Европа, мразите и себе си. Затова сте изтъкани от омраза и злост.
11:29 31.12.2025
72 nuнционер
11:29 31.12.2025
73 стоян георгиев
11:30 31.12.2025
76 стоян георгиев
11:32 31.12.2025
77 стоян георгиев
11:36 31.12.2025
78 Сега ще ви тъпак до тъпака мила моямайно
До коментар #57 от "Тръмп":Кога ще узрее този народеца.Хайде поне във второ отделение да премине.Изтрещяла работа.
11:36 31.12.2025
79 Кой какво
11:36 31.12.2025
80 хахаха
До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":То сигурно защото не стават за войници победиха обединена западна европа на Наполеон, на хитлер, а днес и на мърсyлата, дето става все по-обеднена.
Ало, програмиста, смени алгоритъма на бота си, че за нищо не става.
11:37 31.12.2025
81 Самозабравил се
11:37 31.12.2025
82 стоян георгиев
11:38 31.12.2025
84 456
До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Иха ,а сега виж българският войник и войска. Ако можеш ги сравни ,но ОБЕКТИВНО
Коментиран от #92
11:42 31.12.2025
85 Ру.бладжийска пас.мина
11:43 31.12.2025
86 стоян георгиев
11:43 31.12.2025
87 ВВП
11:43 31.12.2025
88 Квартал 95
11:44 31.12.2025
89 ВВП
11:44 31.12.2025
90 И с матори,
До коментар #5 от "Ами атакуват с коне и магарета.":мамаши, батуши, ниви и много жива сила
11:46 31.12.2025
91 Все ще се намери
11:46 31.12.2025
92 стоян георгиев
До коментар #84 от "456":Българските офицери са на световно ниво, но войниците са от малцинствата. Българската армия е десет пъти по-малка по численост от полицията и жандармерията.
11:47 31.12.2025
93 Георгиев
11:48 31.12.2025
94 Хи хи
11:49 31.12.2025
95 той
11:58 31.12.2025
96 Хммм
До коментар #19 от "Неееее,":Наркоманът Зеленски прелива от ум ...
11:59 31.12.2025
97 Хахахаха
12:00 31.12.2025
98 Хахахаха
12:00 31.12.2025